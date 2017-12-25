"Брайтон" покупает Муссу Дембеле

Мусса Дембеле "Брайтон" договорился о покупке нападающего "Селтика" Муссы Дембеле. Этой сделкой новичок Премьер-Лиги обновит свой трансферный рекорд.

После перехода в "Селтик" из "Фулхэма" полтора года назад француз заявил о себе на континенте. В дебютном сезоне за шотландский клуб 21-летний Дембеле сыграл 49 матчей во всех турнирах, забив 32 мяча.

Перед визитом к "Челси" на Boxing Day рулевой "Брайтона" Крис Хьютон намекнул, что клуб готов обновить свой трансферный рекорд, а сам Дембеле соответствует всем его требованиям.

"Это очень хороший игрок, который провел отличный сезон за "Селтик". Он не принадлежит нам, но, безусловно, он входит в список тех, кого мы хотим заполучить. Справедливости ради, этот список состоит из сотни имен", - сообщил Хьютон.

Как стало известно Sky Sports, "Брайтон" уже достиг договоренности с "Селтиком" относительно перехода Дембеле. Официально клубы объявят о сделке в начале января, а сумма трансфера составит приблизительно 18 миллионов фунтов.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!



Метки Брайтон, Дембеле, Селтик

Автор foxmcfc   

Дата 25.12.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2673

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. abse 25.12.2017 15:57 # abse
    Вот такие же глаза у всех грандов АПЛ когда они об этом узнали :D

    (ответить)

  2. moskofidi 25.12.2017 15:39 # moskofidi
    Через два года перейдёт в ЛФК за 70. Приятного просмотра.

    (ответить)

  3. melwood-lfc 25.12.2017 15:29 # melwood-lfc
    единственный топарь в Селтике
    красавцы

    (ответить)

  4. fc-oil 25.12.2017 15:20 # fc-oil
    В Селтике сидят клоны. Любой мешок его за 50 млн заберет, а они его в Брайтон за копейки.

    (ответить)

  5. invincible141ars 25.12.2017 15:12 # invincible141ars
    За такие смешные деньги такого игрока
    Топ сделка для Брайтона

    (ответить)

  6. kos9k 25.12.2017 14:57 # kos9k
    кто-то пытается купить вечно травмированного и без игровой практики баркли, а кто-то урвал топаря за копейки, молодцы)

    (ответить)

  7. gunnerlove 25.12.2017 14:47 # gunnerlove
    Ни фига себе!
    Вот это новость!

    (ответить)

  8. recyjoed 25.12.2017 14:28 # recyjoed
    Будет мочиться на пенсов в апл. Изи. Осталось найти тех, кто будет навешивать на него

    (ответить)

  9. psycho1 25.12.2017 14:28 # psycho1
    Чет у Брайтона цели гораздо амбициознее, чем у щёлси с их барклями деревянно-стеклянными.

    (ответить)

  10. rap-woiska 25.12.2017 14:01 # rap-woiska
    пздц топаря за копейки еще и в брайтон

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: