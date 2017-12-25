"Брайтон" покупает Муссу Дембеле

"Брайтон" договорился о покупке нападающего "Селтика" Муссы Дембеле. Этой сделкой новичок Премьер-Лиги обновит свой трансферный рекорд.

После перехода в "Селтик" из "Фулхэма" полтора года назад француз заявил о себе на континенте. В дебютном сезоне за шотландский клуб 21-летний Дембеле сыграл 49 матчей во всех турнирах, забив 32 мяча.



Перед визитом к "Челси" на Boxing Day рулевой "Брайтона" Крис Хьютон намекнул, что клуб готов обновить свой трансферный рекорд, а сам Дембеле соответствует всем его требованиям.



"Это очень хороший игрок, который провел отличный сезон за "Селтик". Он не принадлежит нам, но, безусловно, он входит в список тех, кого мы хотим заполучить. Справедливости ради, этот список состоит из сотни имен", - сообщил Хьютон.



Как стало известно Sky Sports, "Брайтон" уже достиг договоренности с "Селтиком" относительно перехода Дембеле. Официально клубы объявят о сделке в начале января, а сумма трансфера составит приблизительно 18 миллионов фунтов.

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