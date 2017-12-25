"Брайтон" покупает Муссу Дембеле
"Брайтон" договорился о покупке нападающего "Селтика" Муссы Дембеле. Этой сделкой новичок Премьер-Лиги обновит свой трансферный рекорд.
После перехода в "Селтик" из "Фулхэма" полтора года назад француз заявил о себе на континенте. В дебютном сезоне за шотландский клуб 21-летний Дембеле сыграл 49 матчей во всех турнирах, забив 32 мяча.
Перед визитом к "Челси" на Boxing Day рулевой "Брайтона" Крис Хьютон намекнул, что клуб готов обновить свой трансферный рекорд, а сам Дембеле соответствует всем его требованиям.
"Это очень хороший игрок, который провел отличный сезон за "Селтик". Он не принадлежит нам, но, безусловно, он входит в список тех, кого мы хотим заполучить. Справедливости ради, этот список состоит из сотни имен", - сообщил Хьютон.
Как стало известно Sky Sports, "Брайтон" уже достиг договоренности с "Селтиком" относительно перехода Дембеле. Официально клубы объявят о сделке в начале января, а сумма трансфера составит приблизительно 18 миллионов фунтов.
25.12.2017 14:00
Просмотров: 2673
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вот такие же глаза у всех грандов АПЛ когда они об этом узнали :D
(ответить)
Через два года перейдёт в ЛФК за 70. Приятного просмотра.
(ответить)
единственный топарь в Селтике
красавцы
(ответить)
В Селтике сидят клоны. Любой мешок его за 50 млн заберет, а они его в Брайтон за копейки.
(ответить)
За такие смешные деньги такого игрока
Топ сделка для Брайтона
(ответить)
кто-то пытается купить вечно травмированного и без игровой практики баркли, а кто-то урвал топаря за копейки, молодцы)
(ответить)
Ни фига себе!
Вот это новость!
(ответить)
Будет мочиться на пенсов в апл. Изи. Осталось найти тех, кто будет навешивать на него
(ответить)
Чет у Брайтона цели гораздо амбициознее, чем у щёлси с их барклями деревянно-стеклянными.
(ответить)
пздц топаря за копейки еще и в брайтон
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий