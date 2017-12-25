"Сити" рассматривает Фреда и Вайгля на замену Фернандиньо
"Манчестер Сити" рассматривает двух игроков в качестве перспективной замены опорному полузащитнику Фернандиньо: Юлиана Вайгля из дортмундской "Боруссии" и Фреда из "Шахтера".
В этом месяце стало известно, что Фернандиньо близок к продлению своего контракта с "Сити" еще на один год. Таким образом, пребывание бразильца на "Этихад" может достичь пяти лет.
Учитывая возраст Фернандиньо - в мае бразильцу стукнет 33 - и предстоящий уход из клуба Яя Туре, "горожане" уже подыскивают игрока, который мог бы усилить опорную зону. Как сообщает Goal, кандидатов на столь важную роль сразу двое.
По информации источника, в первую очередь Пеп Гвардиола рассматривает 24-летнего Фреда — бразилец произвел великолепное впечатление на тренера "Сити" во время недавних матчей Лиги Чемпионов.
Также Гвардиола может возобновить интерес к 20-летнему Вайглю. Работая в "Баварии", Пеп не уставал восхищаться талантливым немцем, который в этом сезоне потерял место в стартовом составе "Боруссии".
25.12.2017 13:00
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Последние комментарии:
Юлиан Топ.
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Ну если они еще и Вайгля подпишут (а они скорее всего подпишут) Гвардиолла точно сделает из него топа и еще долго у Сити не будет конкуренции. Челси пусть продолжит искать всякий шлак во Франции. Летом все увидели кого Сити купил из Монако, а кого Челси купил оттуда же. Просто позор какое гавно подписывает Челси. Даже Анелька уже говорит об этом, остался Малуда. Тогда будет полный тотал.
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Предлагаю Челси просто взять и забрать Фреда в пару стареющему Фабрегасу. И отобрать чемпик у Сито
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Вайглю то 22 уже
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потерял место в стартовом составе "Боруссии"
но пройдет в основу Сити ?ясно
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> в мае бразильцу стукнет
Угадал автора по тексту
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Лучше Фред тогда уж, Вайгль немного однобокий несмотря на молодость
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