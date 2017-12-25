"Сити" рассматривает Фреда и Вайгля на замену Фернандиньо

Юлиан Вайгль "Манчестер Сити" рассматривает двух игроков в качестве перспективной замены опорному полузащитнику Фернандиньо: Юлиана Вайгля из дортмундской "Боруссии" и Фреда из "Шахтера".

В этом месяце стало известно, что Фернандиньо близок к продлению своего контракта с "Сити" еще на один год. Таким образом, пребывание бразильца на "Этихад" может достичь пяти лет.

Учитывая возраст Фернандиньо - в мае бразильцу стукнет 33 - и предстоящий уход из клуба Яя Туре, "горожане" уже подыскивают игрока, который мог бы усилить опорную зону. Как сообщает Goal, кандидатов на столь важную роль сразу двое.

По информации источника, в первую очередь Пеп Гвардиола рассматривает 24-летнего Фреда — бразилец произвел великолепное впечатление на тренера "Сити" во время недавних матчей Лиги Чемпионов.

Также Гвардиола может возобновить интерес к 20-летнему Вайглю. Работая в "Баварии", Пеп не уставал восхищаться талантливым немцем, который в этом сезоне потерял место в стартовом составе "Боруссии".

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Метки Боруссия, Вайгль, Манчестер Сити, Фред, Шахтер

Автор foxmcfc   

Дата 25.12.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1312

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  1. mancityman 25.12.2017 16:15 # mancityman
    Юлиан Топ.

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  2. blueswin 25.12.2017 15:41 # blueswin
    Ну если они еще и Вайгля подпишут (а они скорее всего подпишут) Гвардиолла точно сделает из него топа и еще долго у Сити не будет конкуренции. Челси пусть продолжит искать всякий шлак во Франции. Летом все увидели кого Сити купил из Монако, а кого Челси купил оттуда же. Просто позор какое гавно подписывает Челси. Даже Анелька уже говорит об этом, остался Малуда. Тогда будет полный тотал.

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  3. gidro-met 25.12.2017 14:16 # gidro-met
    Предлагаю Челси просто взять и забрать Фреда в пару стареющему Фабрегасу. И отобрать чемпик у Сито

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  4. civilsin 25.12.2017 14:01 # civilsin
    Вайглю то 22 уже

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  5. andros13 25.12.2017 13:17 # andros13
    потерял место в стартовом составе "Боруссии"

    но пройдет в основу Сити ?ясно

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  6. daikirai 25.12.2017 13:13 # daikirai
    > в мае бразильцу стукнет
    Угадал автора по тексту

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  7. charlton 25.12.2017 13:13 # charlton
    Лучше Фред тогда уж, Вайгль немного однобокий несмотря на молодость

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