"Сити" рассматривает Фреда и Вайгля на замену Фернандиньо

"Манчестер Сити" рассматривает двух игроков в качестве перспективной замены опорному полузащитнику Фернандиньо: Юлиана Вайгля из дортмундской "Боруссии" и Фреда из "Шахтера".

В этом месяце стало известно, что Фернандиньо близок к продлению своего контракта с "Сити" еще на один год. Таким образом, пребывание бразильца на "Этихад" может достичь пяти лет.



Учитывая возраст Фернандиньо - в мае бразильцу стукнет 33 - и предстоящий уход из клуба Яя Туре, "горожане" уже подыскивают игрока, который мог бы усилить опорную зону. Как сообщает Goal, кандидатов на столь важную роль сразу двое.



По информации источника, в первую очередь Пеп Гвардиола рассматривает 24-летнего Фреда — бразилец произвел великолепное впечатление на тренера "Сити" во время недавних матчей Лиги Чемпионов.



Также Гвардиола может возобновить интерес к 20-летнему Вайглю. Работая в "Баварии", Пеп не уставал восхищаться талантливым немцем, который в этом сезоне потерял место в стартовом составе "Боруссии".

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