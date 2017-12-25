"Арсенал" не сможет купить Фекира в январе

Набиль Фекир "Арсеналу" придется подождать до конца сезона, чтобы купить атакующего полузащитника "Лиона" Набиля Фекира.

Зная о желании Алексиса Санчеса покинуть клуб, главный тренер "канониров" Арсен Венгер вовсю подыскивает замену чилийцу. В январе француз даже готовился сделать предложение по 24-летнему Фекиру.

Однако издание Daily Star, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что "Лион" не отпустит свою главную звезду посреди сезона. Французский клуб, претендующий на место в Лиге Чемпионов, не соблазнит даже сумма в 60 миллионов фунтов.

Отметим, что только две недели назад Набиль рассказал о своем желании уехать в Испанию. Если трансфер в Ла Лигу не осуществится, то Фекир подумает над предложениями из Англии.

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Метки Арсенал, Лион, Фекир

Автор foxmcfc   

Дата 25.12.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1861

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Последние комментарии:




  1. farot 25.12.2017 12:48 # farot
    че только не творят в погоне за уникальными заголовками

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  2. ben-arfa 25.12.2017 12:35 # ben-arfa
    Корпоратив фапла удался!

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  3. hammersmith 25.12.2017 12:25 # hammersmith
    ферик бля

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  4. easports 25.12.2017 12:18 # easports
    Фекира, а не Ферика узбека со стройки.

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  5. wengerrrro 25.12.2017 12:06 # wengerrrro
    тогда его уже перехватят, хотя дейли мейл)

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