"Арсенал" не сможет купить Фекира в январе
"Арсеналу" придется подождать до конца сезона, чтобы купить атакующего полузащитника "Лиона" Набиля Фекира.
Зная о желании Алексиса Санчеса покинуть клуб, главный тренер "канониров" Арсен Венгер вовсю подыскивает замену чилийцу. В январе француз даже готовился сделать предложение по 24-летнему Фекиру.
Однако издание Daily Star, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что "Лион" не отпустит свою главную звезду посреди сезона. Французский клуб, претендующий на место в Лиге Чемпионов, не соблазнит даже сумма в 60 миллионов фунтов.
Отметим, что только две недели назад Набиль рассказал о своем желании уехать в Испанию. Если трансфер в Ла Лигу не осуществится, то Фекир подумает над предложениями из Англии.
25.12.2017 12:00
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Последние комментарии:
че только не творят в погоне за уникальными заголовками
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Корпоратив фапла удался!
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ферик бля
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Фекира, а не Ферика узбека со стройки.
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тогда его уже перехватят, хотя дейли мейл)
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