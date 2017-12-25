"Арсенал" не сможет купить Фекира в январе

"Арсеналу" придется подождать до конца сезона, чтобы купить атакующего полузащитника "Лиона" Набиля Фекира.

Зная о желании Алексиса Санчеса покинуть клуб, главный тренер "канониров" Арсен Венгер вовсю подыскивает замену чилийцу. В январе француз даже готовился сделать предложение по 24-летнему Фекиру.



Однако издание Daily Star, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что "Лион" не отпустит свою главную звезду посреди сезона. Французский клуб, претендующий на место в Лиге Чемпионов, не соблазнит даже сумма в 60 миллионов фунтов.



Отметим, что только две недели назад Набиль рассказал о своем желании уехать в Испанию. Если трансфер в Ла Лигу не осуществится, то Фекир подумает над предложениями из Англии.

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