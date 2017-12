Светская хроника за понедельник

"Манчестер Сити" нацелился на Милана Шкриниара. "Арсенал" надеется приобрести Стивена Нзонзи. "Манчестер Юнайтед" приостановил переговоры с Жозе Моуриньо о новом контракте. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Сити" заинтересован в полузащитнике "Шахтера" Фреде. (Daily Mail)



Полузащитник "Интера" Милан Шкриниар — цель номер один "Сити" на январь. (Daily Express)



Также "Сити" нужен опорный полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг. (Daily Star)



"Интер" хочет арендовать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна. (Daily Mail)



"Арсенал" задумывается об аренде полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера на вторую половину сезона. (Football.London)



"Арсенал" надеется подписать полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи. (Daily Express)



"Тоттенхэм" намерен приобрести в январе защитника "Юнайтед" Люка Шоу и полузащитника "Эвертона" Росса Баркли. (Daily Express)



"Ливерпуль" близок к приобретению защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка за 70 миллионов фунтов. (Daily Express)



Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет перейти в "Реал" и уже отдал указание своему агенту организовать этот трансфер. (Daily Star)



"Ливерпулю" предложены услуги голкипера ПСЖ Кевина Траппа. (Metro)



"Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Эвертон" следят за полузащитником "Шеффилд Юнайтед" Дэвидом Бруксом, оцениваемым в 20 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Юный нападающий "Ливерпуля" Бен Вудберн может провести вторую половину сезона в "Сандерленде". (Daily Mirror)



"Селтик" готов продать за 27 млн. фунтов нападающего Муссу Дембеле, в услугах которого заинтересованы "Эвертон" и "Вест Хэм". (Daily Express)



"Вест Хэм" хочет переманить из "Суонси" Алфи Моусона и Ки Сун Юна. (Daily Mail)



Голкипер "Вест Хэма" Джо Харт в январе может вернуться в Италию. (The Sun)



Предложение "Вест Хэма" в 8 млн. фунтов о покупке полузащитника "Борнмута" Харри Артера было отклонено. (Daily Express)



"Лестер" готов отпустить нападающего Ислама Слимани за 20 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Ньюкасл" готов выслушать предложения насчет Джека Колбека, Мохамеда Диаме и Роландо Ааронса. (The Sun)



Другое



"Юнайтед" отложил переговоры со своим тренером Жозе Моуриньо о новом контракте из-за его неспособности навязать борьбу "Сити" за титул Премьер-Лиги. (Daily Mirror)



Клубы Премьер-Лиги присматриваются к Микелю Артете, который отлично себя проявляет в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в "Сити". (Daily Mirror)



"Суонси" выбирает нового тренера из Франка Де Бура и Славена Билича. (The Telegraph)



Экс-тренер "Эвертона" Рональд Куман хочет возглавить сборную Голландии. (Goal)



ПСЖ видит в главном тренере "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино потенциальную замену для Унаи Эмери. (Daily Mirror)



Бывший тренер "Челси" Луис Фелипе Сколари рассказал, что был уволен со "Стэмфорд Бридж" после конфликта с Николя Анелька, который отказался играть на фланге. (ESPN)



Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир вернулся в планы главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. (The Sun)



Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба, отсутствующий с февраля, может вернуться на футбольное поле уже в январе. (Daily Mail)



"Юнайтед" может отказаться от планов по дальнейшему расширению "Олд Траффорд" из-за чрезмерной дороговизны проекта. (The Sun)



В преддверии Рождества полузащитник "Эвертона" Уэйн Руни пожертвовал 750 тыс. фунтов на благотворительность. (Liverpool Echo)



Брак бывшего рефери Премьер-Лиги Марка Клаттенбурга может быть разрушен из-за измены с 50-летней женщиной. (The Sun)

