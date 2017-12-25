Светская хроника за понедельник
"Манчестер Сити" нацелился на Милана Шкриниара. "Арсенал" надеется приобрести Стивена Нзонзи. "Манчестер Юнайтед" приостановил переговоры с Жозе Моуриньо о новом контракте. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Манчестер Сити" заинтересован в полузащитнике "Шахтера" Фреде. (Daily Mail)
Полузащитник "Интера" Милан Шкриниар — цель номер один "Сити" на январь. (Daily Express)
Также "Сити" нужен опорный полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг. (Daily Star)
"Интер" хочет арендовать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна. (Daily Mail)
"Арсенал" задумывается об аренде полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера на вторую половину сезона. (Football.London)
"Арсенал" надеется подписать полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи. (Daily Express)
"Тоттенхэм" намерен приобрести в январе защитника "Юнайтед" Люка Шоу и полузащитника "Эвертона" Росса Баркли. (Daily Express)
"Ливерпуль" близок к приобретению защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка за 70 миллионов фунтов. (Daily Express)
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет перейти в "Реал" и уже отдал указание своему агенту организовать этот трансфер. (Daily Star)
"Ливерпулю" предложены услуги голкипера ПСЖ Кевина Траппа. (Metro)
"Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Эвертон" следят за полузащитником "Шеффилд Юнайтед" Дэвидом Бруксом, оцениваемым в 20 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Юный нападающий "Ливерпуля" Бен Вудберн может провести вторую половину сезона в "Сандерленде". (Daily Mirror)
"Селтик" готов продать за 27 млн. фунтов нападающего Муссу Дембеле, в услугах которого заинтересованы "Эвертон" и "Вест Хэм". (Daily Express)
"Вест Хэм" хочет переманить из "Суонси" Алфи Моусона и Ки Сун Юна. (Daily Mail)
Голкипер "Вест Хэма" Джо Харт в январе может вернуться в Италию. (The Sun)
Предложение "Вест Хэма" в 8 млн. фунтов о покупке полузащитника "Борнмута" Харри Артера было отклонено. (Daily Express)
"Лестер" готов отпустить нападающего Ислама Слимани за 20 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Ньюкасл" готов выслушать предложения насчет Джека Колбека, Мохамеда Диаме и Роландо Ааронса. (The Sun)
Другое
"Юнайтед" отложил переговоры со своим тренером Жозе Моуриньо о новом контракте из-за его неспособности навязать борьбу "Сити" за титул Премьер-Лиги. (Daily Mirror)
Клубы Премьер-Лиги присматриваются к Микелю Артете, который отлично себя проявляет в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в "Сити". (Daily Mirror)
"Суонси" выбирает нового тренера из Франка Де Бура и Славена Билича. (The Telegraph)
Экс-тренер "Эвертона" Рональд Куман хочет возглавить сборную Голландии. (Goal)
ПСЖ видит в главном тренере "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино потенциальную замену для Унаи Эмери. (Daily Mirror)
Бывший тренер "Челси" Луис Фелипе Сколари рассказал, что был уволен со "Стэмфорд Бридж" после конфликта с Николя Анелька, который отказался играть на фланге. (ESPN)
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир вернулся в планы главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. (The Sun)
Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба, отсутствующий с февраля, может вернуться на футбольное поле уже в январе. (Daily Mail)
"Юнайтед" может отказаться от планов по дальнейшему расширению "Олд Траффорд" из-за чрезмерной дороговизны проекта. (The Sun)
В преддверии Рождества полузащитник "Эвертона" Уэйн Руни пожертвовал 750 тыс. фунтов на благотворительность. (Liverpool Echo)
Брак бывшего рефери Премьер-Лиги Марка Клаттенбурга может быть разрушен из-за измены с 50-летней женщиной. (The Sun)
25.12.2017 11:05
Просмотров: 9657
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Челси вас выебет всех в ваш ванильный сракотан, чушки
(ответить)
Защ за 70 лямов?
(ответить)
Жозика уволят в конце сезона лооол
(ответить)
Футбольный клуб "Челси" — истинный чемпион, пример для подражания и источник зависти конкурентов. Переборов временный кризис, вызванный участием в еврокубках, и сохранив ведущих игроков, "синие" вновь взлетят на вершину Олимпа.
(ответить)
https://vk.com/video-29534144_456239790
акуеть чмоур че исполняет.
(ответить)
Бухой чмоур на своем автобусе в подземный переход залетел.
(ответить)
Мо Салах имеет контракт на 5 лет. Как и Коут летом, останется в клубе. Ну или 150 млн фунтов.
(ответить)
До сих пор не понимаю ка кМю нчестер ещё держится на втором месте,
- аномалия.
Для всех (ну кроме манков) очевидно, что уже совсем скоро время должно расставить все на свои места и 3 лондонских клуба займут свои законные места в зоне ЛЧ. Портовые бортуются в свой привычный ЛЕ - там есть реальный шанс пробиться в высший свет через победу в турнире, где сейчас Арсенал наводит ужас (на своих болельщиков).
(ответить)
Пакетик в ПСЖ, было бы неплохо для него. Потом его Маур заменит, надеюсь поскорее
(ответить)
Трапп не нужен. Немцев лучше не звать.
Вот мой ТОП-5 на позицию кипера:
1. Ник Поуп (25 лет)
Но по цене/качество Поуп наиболее доступен. Еще и англичанин. Перейдя в Ливерпуль - он уже будет приоритетнее для сборной => больше шансов, что захочет перейти. Ценник в пределах 20 лямов.
2. Ян Облак (24 года)
Уже зарекомендовавший себя на высшем уровне. Но ценник будет от 70 и выше. Учитывая взвинченные цены обезьяним клубом мю.
3. Стракоша (22 года)
Лидер в рейтинге whoscored среди киперов Серии А. Есть огромный потенциал для роста. Если Лацио снимется с чемпионата то ваще за копейки купим))) (конечно этого не будет, Лацио пустословы как и andros13)
4. Аррисабалага (23 года)
СМИ его продают в РеалМ уже год или больше. Особо не выходит. Думаю за лямов 25-30 можно купить.
5. Альбан Ляфон (18 лет)
Ровесник Донаруммы, но не так распиарен. В свои 18 уже 2 года играет в основе Тулузы (которая воспитала такую легенду, как Бартез)
Будущий соперник Ареоля за перчатки в сборной. Льорис уже сдает позиции. Ценник в районе 35-40.
П.С. пенсы-глиномесы
(ответить)
реально ну не может, не может 3,14зда быть такой большой! думал я до начала последнего матча на Кинг Пауэр....
как оказалось в скамовский Манчестер влезло аж 2.
(ответить)
за защитника 70 млн?)))) ахахаа сук как же я ору. это будет развод фейла! просто тупицы лузерпульские
напоминаю, что членососы купили луиза за 60 лямов
(ответить)
Не перестаю восхищаться великим и могучим Ливерпулем.
Этот клуб всё ближе и ближе подбирается к успеху, чтобы выстелить и забрать кубок ЛЧ или АПЛ. в ближайшие два года купить ВанДейка, Кейта и взять пару чашек.
Ливерпуль - легендарные чемпионы, мощные еврокубковые бойцы. Ливерпуль боятся многие клубы АПл, середняки.
(ответить)
Помёт тоже ударился в хейтеры великого ЛФЦ. В полку обиженных довничей пополнение)
(ответить)
Прозвища некоторых футбольных клубов Англии:
Синяя помойка - "Челси"
Красно-белая помойка - "Арсенал"
Помойка (без конкретизации цвета) - "Манчестер Юнайтед"
Великий Футбольный Клуб Ливерпуль - "Ливерпуль"
(ответить)
Я сибирской язвы не боюсь, у меня иммунитет. Что, уже переболел? Да нет, у меня жена из Сибири.
фить, ха.
(ответить)
Ну что за топарь написал тот пост, который ты сейчас читаешь!
(ответить)
Как же я ору с жалких попыток гритки тролльнуть ЛФК ))
(ответить)
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет перейти в "Реал" и уже отдал указание своему агенту организовать этот трансфер.
все,что нужно знать о портовой педрильной помойке
(ответить)
трапп такой же косячник, как и миньоле, нахуй надо)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий