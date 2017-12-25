Каскарино советует "Ливерпулю" избавиться от Миньоле
Эксперт The Times Тони Каскарино рекомендовал наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу избавиться от Симона Миньоле и приобрести нового голкипера.
За последний год Миньоле слегка улучшил свою игру и даже заставил Клоппа публично назвать его первым номером команды. Однако стабильности Симону по-прежнему не хватает, и порой он совершает ошибки в самый неподходящий момент.
Невыразительно сыграл 29-летний бельгиец и против "Арсенала" в минувшую пятницу, не справившись с дальним ударом Гранита Джаки. Каскарино считает, что Клоппу стоит взять пример со своего коллеги Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити", который не стал церемониться с Клаудио Браво и быстро подыскал тому замену.
"Определенно, после очередного ляпа Симона Миньоле теперь Юрген Клопп должен осознать, что ему нужен новый голкипер".
"В прошлом сезоне он совершил ряд ужасных ошибок, и на сей раз это повторилось. Бельгиец ошибается примерно по пять раз каждый сезон, что стоит его команде от восьми до 10 очков".
"Клопп должен понять, что ему никогда не выиграть титул без голкипера топ-уровня, и они так и будут биться лишь за место в топ-4".
"В прошлом сезоне у Пепа Гвардиолы была та же проблема с Клаудио Браво, и он нашел ей решение. Клопп должен поступить точно так же", — пишет в своей колонке Каскарино.
25.12.2017 11:00
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Последние комментарии:
Ну прям КЭП 80 лвла. А мы то думаем что же не так, а ответ то вот, прям перед носом!
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Ян облак хорош
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Трапп не нужен. Немцев лучше не звать. П
Вот мой ТОП-5 на позицию кипера:
1. Ник Поуп (25 лет)
Но по цене/качество Поуп наиболее доступен. Еще и англичанин. Перейдя в Ливерпуль - он уже будет приоритетнее для сборной => больше шансов, что захочет перейти. Ценник в пределах 20 лямов.
2. Ян Облак (24 года)
Уже зарекомендовавший себя на высшем уровне. Но ценник будет от 70 и выше
3. Стракоша (22 года)
Лидер в рейтинге whoscored среди киперов Серии А. Есть огромный потенциал для роста. Если Лацио снимется с чемпионата то ваще за копейки купим))) (конечно этого не будет, Лацио пустословы как и andros13)
4. Аррисабалага (23 года)
СМИ его продают в РеалМ уже год или больше. Особо не выходит. Думаю за лямов 25-30 можно купить.
5. Альбан Ляфон (18 лет)
Ровесник Донаруммы, но не так распиарен. В свои 18 уже 2 года играет в основе Тулузы (которая воспитала такую легенду, как Бартез)
Будущий соперник Ареоля за перчатки в сборной. Льорис уже сдает позиции. Ценник в районе 35-40.
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пидоразы купите фернандо муслеро. ему 31 . очень хорош. ещё только позитива вызывает . не то что мигноле . он играет в футбол , а мигноле просто мучается
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С этим согласен весь фапл. Но скузеры считают иначе!
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Это давно всем очевидно, но видимо лучше было полезного Чемберлена купить за 40 лямов.
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Если получится Траппа привезти из псж было бы очень круто!!!
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Ливерпулю даже с ДДХ не выиграть титул
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Миньолет косячит и нужен надёжный вратарь, но Буффон и Нойер не перейдут в Ливерпуль. =/
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