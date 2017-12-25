Каскарино советует "Ливерпулю" избавиться от Миньоле

Эксперт The Times Тони Каскарино рекомендовал наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу избавиться от Симона Миньоле и приобрести нового голкипера.

За последний год Миньоле слегка улучшил свою игру и даже заставил Клоппа публично назвать его первым номером команды. Однако стабильности Симону по-прежнему не хватает, и порой он совершает ошибки в самый неподходящий момент.



Невыразительно сыграл 29-летний бельгиец и против "Арсенала" в минувшую пятницу, не справившись с дальним ударом Гранита Джаки. Каскарино считает, что Клоппу стоит взять пример со своего коллеги Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити", который не стал церемониться с Клаудио Браво и быстро подыскал тому замену.



"Определенно, после очередного ляпа Симона Миньоле теперь Юрген Клопп должен осознать, что ему нужен новый голкипер".



"В прошлом сезоне он совершил ряд ужасных ошибок, и на сей раз это повторилось. Бельгиец ошибается примерно по пять раз каждый сезон, что стоит его команде от восьми до 10 очков".



"Клопп должен понять, что ему никогда не выиграть титул без голкипера топ-уровня, и они так и будут биться лишь за место в топ-4".



"В прошлом сезоне у Пепа Гвардиолы была та же проблема с Клаудио Браво, и он нашел ей решение. Клопп должен поступить точно так же", — пишет в своей колонке Каскарино.

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