Скоулз объяснил, почему его не зовут на работу в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что его не зовут работать в клуб, поскольку он был чересчур критичен к игре "красных дьяволов" в медиа.

Работая экспертом на телеканале BT Sport, Скоулз проявил себя одним из наиболее рьяных критиков экс-тренера "красных дьяволов" Луи Ван Галя. Порой возникают претензии у Поля и к Жозе Моуриньо.



Прошлым летом 43-летний Скоулз назывался одним из кандидатов на замену Уоррену Джойсу, покидавшему пост рулевого резервной команды "Юнайтед", однако эта работа досталась Рики Сбрагия. Пол подозревает, что ему не очень-то рады на "Олд Траффорд" после всех его критических комментариев.



"Возможно, это потому, что пару раз я не особо хвалебно отзывался об их игре, пока работал телевизионным экспертом. Это не так, что мне не хотелось их похвалить. Я просто искренне высказывал свою точку зрения по поводу их игры. Сейчас ситуация изменилась, но до прихода Моуриньо они ни на что по-настоящему не претендовали, и мне было сложно кривить душой".



"Я работал на клуб на протяжении 20 лет, и я провел там лучшую частью свой жизни. Я не хочу постоянно их критиковать, но когда видишь, как они порой играли, это было очень сложно защищать".



"Манчестер Юнайтед" — единственный клуб, где я хочу находиться, и я думал, у меня хорошие шансы возглавить команду U-23. Я действительно хотел попробовать себя в качестве тренера, но ничего не вышло", — цитирует Скоуза Manchester Evening News.

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