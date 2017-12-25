Мата: "Чувствуем злость и разочарование"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата рассказал, что его команда испытывает злость после упущенной победы в гостях у "Лестера" (2:2).

Прошлая неделя сложилась крайне неудачно для "красных дьяволов", которые сперва оформили вылет из Кубка Лиги против "Бристоль Сити", а затем лишились победы против "Лестера" в Премьер-Лиге. В обоих матчах "Юнайтед" пропускал в самой концовке.



По словам Маты, его команда глубоко разочарована этими результатами. Хуан надеется, что в предстоящем матче против "Бернли" во вторник все встанет на свои места.



"Нужно продолжать идти вперед, особенно в рождественское время, когда приходится играть каждые два-три дня".



"Конечно, мы чувствуем разочарование и злость, но нам нужно сохранять спокойствие, хорошо отдохнуть и подумать о следующем матче, который, надеюсь, мы завершим с гораздо более приятным чувством".



"Мы не прикончили игру, хотя следовало. Сейчас об этом легко говорить. Если бы вместо ничьей мы одержали победу, можно было бы говорить, что это был великолепный матч, что мы выдержали испытание, что мы отыгрались, пропустив первыми, но это футбол".



"На последних секундах им удалось доставить мяч в штрафную площадь и забить, но у нас есть ощущение, что игру следовало прикончить раньше".



"Этот результат ощущается как поражение. Мы набрали очко, но чувствуем себя как после поражения, потому что мы были так близки к победе и имели шансы прикончить игру, вдобавок они играли вдесятером", — цитирует Мату The Telegraph.

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