Пикфорд надеется стать первым номером сборной Англии

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд надеется, что в остатке сезона ему удастся стать первым номером сборной Англии.

Как известно, Джо Харт, основной голкипер англичан последних лет, в данный момент просиживает на лавке "Вест Хэма". Таким образом, у главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта появился повод, чтобы сменить первого номера в преддверии Чемпионата Мира в России.



На эту роль претендует 23-летний Пикфорд, который очень уверенно проводит текущей сезон, но поначалу его успехи оставались в тени из-за неудовлетворительных результатов "ирисок".



После прихода Сэма Элладайса на тренерский мостик "Эвертон" не знает поражений, что делает игру Джордана более заметной. Пикфорд надеется, что Саутгейт не оставит это без внимания.



"Да, определенно, я бы хотел стать первым номером. Надеюсь, когда наступит март, я снова получу шанс сыграть за сборную, нас ждут два тяжелых матча. Мне важно набраться опыта, а там будь что будет".



"Если мне суждено сыграть на Чемпионате Мира за сборную Англии, то это будет лучшая вещь, что когда-либо случалась со мной, однако для этого необходимо продолжать упорно работать. Если не выйдет, и я не полечу с командой, то я все равно буду поддерживать их, потому что команда всегда важнее", — цитирует Пикфорда The Telegraph.

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