Чарли Остин дисквалифицирован на три матча
Нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин был дисквалифицирован на три матча за грубую игру против голкипера "Хаддерсфилда" Йонаса Лессля.
Рефери Ли Проберт, обслуживавший субботний матч Премьер-Лиги на "Сент Мэри" (1:1), проглядел, как Остин бутсой ударил Лессля по носу, зато это зафиксировали видеокамеры.
Ранее в воскресенье в адрес Чарли, за восемь минут до этого инцидента забившего свой шестой гол в текущем сезоне Премьер-Лиги, были выдвинуты обвинения в грубой игре.
Остин признал свою вину, но попытался оспорить строгость наказания — безуспешно, как оказалось теперь. 28-летний англичанин схлопотал стандартную дисквалификацию на три матча.
Таким образом, Остин пропустит матчи Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас".
24.12.2017 22:25
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