Чарли Остин дисквалифицирован на три матча

Чарли Остин Нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин был дисквалифицирован на три матча за грубую игру против голкипера "Хаддерсфилда" Йонаса Лессля.

Рефери Ли Проберт, обслуживавший субботний матч Премьер-Лиги на "Сент Мэри" (1:1), проглядел, как Остин бутсой ударил Лессля по носу, зато это зафиксировали видеокамеры.

Ранее в воскресенье в адрес Чарли, за восемь минут до этого инцидента забившего свой шестой гол в текущем сезоне Премьер-Лиги, были выдвинуты обвинения в грубой игре.

Остин признал свою вину, но попытался оспорить строгость наказания — безуспешно, как оказалось теперь. 28-летний англичанин схлопотал стандартную дисквалификацию на три матча.

Таким образом, Остин пропустит матчи Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас".

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Метки FA, дисквалификации, Остин, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2017 22:25

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