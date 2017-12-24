Чарли Остин дисквалифицирован на три матча

Нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин был дисквалифицирован на три матча за грубую игру против голкипера "Хаддерсфилда" Йонаса Лессля.

Рефери Ли Проберт, обслуживавший субботний матч Премьер-Лиги на "Сент Мэри" (1:1), проглядел, как Остин бутсой ударил Лессля по носу, зато это зафиксировали видеокамеры.



Ранее в воскресенье в адрес Чарли, за восемь минут до этого инцидента забившего свой шестой гол в текущем сезоне Премьер-Лиги, были выдвинуты обвинения в грубой игре.



Остин признал свою вину, но попытался оспорить строгость наказания — безуспешно, как оказалось теперь. 28-летний англичанин схлопотал стандартную дисквалификацию на три матча.



Таким образом, Остин пропустит матчи Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас".

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!