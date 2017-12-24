Компани: "Сити" хочет забивать больше"
Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что его одноклубники, забившие уже 60 голов в Премьер-Лиге, хотят еще чаще поражать ворота соперников.
Накануне "горожане" разразились четырьмя голами в ворота "Борнмута", разгромив очередного соперника. Компани уверяет: "Сити" не намерен останавливаться на достигнутом.
"Эти парни испытывают какой-то невероятный голод до голов. Кун (Агуэро) всегда был таким, но теперь к нему присоединились другими ребята, которые мыслят точно так же".
"Все мы усердно работаем на тренировках, чтобы прибавлять и забивать еще больше голов. Это очень сильно помогает команде, когда каждый нацелен на самосовершенствование и прогресс", - цитирует Компани ESPN.
24.12.2017 22:00
Просмотров: 554
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Интересно будет посмотреть на МС против Барсы
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий