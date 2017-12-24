Куртуа ожидает, что "Челси" будет тяжело против "Брайтона" и "Стоука"

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа опасается, что матчи против "Брайтона" и "Стоука" на исходе 2017 году будут столь же тяжелыми, как и выезд к "Эвертону" в субботу.

В субботу на "Гудисон Парк" чемпионы Премьер-Лиги имели более чем двукратное преимущество по владению мячом и нанесли 25 ударов, тогда как Куртуа все 90 минут находился без работы. Однако это не помешало "ирискам" добиться ничейного результата (0:0).

Впереди у "синих" домашние матчи против "Брайтона" и "Стоука", и Куртуа опасается, что эти аутсайдеры возьмут пример с "Эвертона" и тоже предпочтут "запарковать автобус" возле своих ворот.

"Мы хотим хорошо завершить год. Впереди два сложных домашних матча. "Брайтон" хорошо себя чувствует в Премьер-Лиге, и я думаю, это будет примерно такой же матч — против команды оборонительного плана, которая пытается контратаковать. Аналогично и со "Стоуком".

"Мы просто должны постараться хорошо восстановиться. Около Нового года все происходит очень быстро, и я думаю, тренер постарается задействовать всех доступных игроков".

"Мы должны быть готовы и показать тренеру, что можем играть в свой футбол. Если каждому это удастся, все будет в порядке", — сообщил Куртуа Chelsea TV.

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Метки Куртуа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. baurlfc78 24.12.2017 23:29 # baurlfc78
    Шленси сами постоянно паркуют итальянскую автобус против всех грантов и им ответка от аутсайдеров

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  2. chelsea-super 24.12.2017 21:27 # chelsea-super
    Та ебнут этих днищь, ивильтан просто дико отсклчил.

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  3. chelsealondon 24.12.2017 21:26 # chelsealondon
    Изи 9 очков в ближайших трёх матчах...

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  4. yagub-lfc 24.12.2017 21:25 # yagub-lfc
    возьмут 6 очков без особого труда, хотя очень надеюсь что буду неправ

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  5. kojan 24.12.2017 21:04 # kojan
    носатый уже труханул... обязательно пропустит...

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