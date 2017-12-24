В "Боруссии" исключают возвращение Мхитаряна

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке исключил возвращение в клуб плеймейкера "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна.

С недавних пор Мхитарян находится в опале у Жозе Моуриньо. По слухам, между игроком и тренером случился серьезный конфликт на базе в Каррингтоне во время разбора видеозаписи матча против "Брайтона".



Ожидается, что "красные дьяволы" будут готовы выслушать предложения насчет вспылившего армянина в январе, и одним из главных претендентов на Генриха назывался его бывший клуб "Боруссия".



Однако сегодня Ватцке исключил возвращение 28-летнего Мхитаряна в Дортмунд. "Боруссия" просто не может позволить себе эту сделку в финансовом отношении.



"Я знаю экономические детали его трансфера в "Манчестер Юнайтед" как никто другой. Именно поэтому представить его возвращение возможно, только обладая большим воображением", — сообщил Ватцке Bild am Sonntag.

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