В "Боруссии" исключают возвращение Мхитаряна

Генрих Мхитарян Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке исключил возвращение в клуб плеймейкера "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна.

С недавних пор Мхитарян находится в опале у Жозе Моуриньо. По слухам, между игроком и тренером случился серьезный конфликт на базе в Каррингтоне во время разбора видеозаписи матча против "Брайтона".

Ожидается, что "красные дьяволы" будут готовы выслушать предложения насчет вспылившего армянина в январе, и одним из главных претендентов на Генриха назывался его бывший клуб "Боруссия".

Однако сегодня Ватцке исключил возвращение 28-летнего Мхитаряна в Дортмунд. "Боруссия" просто не может позволить себе эту сделку в финансовом отношении.

"Я знаю экономические детали его трансфера в "Манчестер Юнайтед" как никто другой. Именно поэтому представить его возвращение возможно, только обладая большим воображением", — сообщил Ватцке Bild am Sonntag.

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Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Мхитарян

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2017 20:00

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  1. scouser2005 24.12.2017 21:36 # scouser2005
    Арарат пусть едет.

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  2. aristarh-overeem 24.12.2017 20:50 # aristarh-overeem
    Они там в дортмунде совсем шашлыки не едят?

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  3. chelsealondon 24.12.2017 20:05 # chelsealondon
    В лфк этого топаря....

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  4. melwood-lfc 24.12.2017 20:04 # melwood-lfc
    челик просто сднил уже

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