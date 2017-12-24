В "Боруссии" исключают возвращение Мхитаряна
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке исключил возвращение в клуб плеймейкера "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна.
С недавних пор Мхитарян находится в опале у Жозе Моуриньо. По слухам, между игроком и тренером случился серьезный конфликт на базе в Каррингтоне во время разбора видеозаписи матча против "Брайтона".
Ожидается, что "красные дьяволы" будут готовы выслушать предложения насчет вспылившего армянина в январе, и одним из главных претендентов на Генриха назывался его бывший клуб "Боруссия".
Однако сегодня Ватцке исключил возвращение 28-летнего Мхитаряна в Дортмунд. "Боруссия" просто не может позволить себе эту сделку в финансовом отношении.
"Я знаю экономические детали его трансфера в "Манчестер Юнайтед" как никто другой. Именно поэтому представить его возвращение возможно, только обладая большим воображением", — сообщил Ватцке Bild am Sonntag.
24.12.2017 20:00
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Арарат пусть едет.
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Они там в дортмунде совсем шашлыки не едят?
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В лфк этого топаря....
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челик просто сднил уже
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