Уайз: "Челси" не хватает Диего Косты"
Легенда "Челси" Деннис Уайз считает, что расставание с нападающим Диего Костой — главная причина, почему "синим" не удастся защитить чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
Едва завершился прошлый сезон, как наставник "синих" Антонио Конте указал Косте на дверь, причем на тот момент замена Диего еще даже не была найдена.
Пришедший на место соотечественника Альваро Мората все еще адаптируется к английскому футболу и пока не смог равноценной заменой Косте. Во многих матчах Конте даже вынужден использовать в нападении номинального полузащитника Эдена Азара.
В результате к середине сезона Премьер-Лиги отставание "Челси" от лидирующего "Манчестер Сити" составляет уже 16 очков, и главной причиной этому Уайз считает уход Косты.
"Коста — центральный нападающий, который внушает ужас и забивает голы. Против "Эвертона" вы видели, что трое парней из нападения (Азар, Педро и Виллиан) хотели уходить на фланг и в глубину поля. Коста же навязывает борьбу и заставляет защитников ошибаться. Это то, чего не хватает "Челси", — сообщил Уайз Sky Sports.
24.12.2017 19:00
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Последние комментарии:
для болельщика Ливерпуля dallaslp. Коста ангел по сравнению с ливерной мерзопакостью пиСуаресом...
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я болельщик Ливерпуля, но вторая команда, которой симпатизирую - Челси. Но в одном матче мне уже так стала противна антиигра Косты, что я решил больше не болеть за вас, пока он у вас в составе, хотя я понимаю, что это важный элемент команды, который ведет себя пусть даже таким образом
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Можно вечно спорить по этому поводу. Но это не есть истина! Здесь многое влияет. ЛЧ, не сыгранность, конкуренты усилились, коротка скамейка запасных, не говоря уже о их качестве. Но местная фауна будет высасывать из пальца причины чтоб поливать грязью Челси.
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ихняя легенда, этот самый Уайз, он сколь раз был чемпионом? и ваЩе чёт выиграл?
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это всем понятно кроме кунти и пинсов
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Коста даже на Маура кидался манишкой, но Моуриньо терпел, ибо он думал о результатах и клубе. А Контекс практически выгнал из клуба Косту, сделал так же с Матича и сейчас то же самое делает с Давидом Луизом. То есть он выгоняет сильных личностей из клуба и оставляет тряпок и крыс, то есть таких же как и он сам. Мразотный тренер
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Да, Коста боец!
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Вообще не поxуй ли, если в лиге есть команда, которая идёт 18-1-0???
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Давай ещё приплети Торреса, Анелька и Кресло
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а ведь будь в составе гладиатор коста, а не бестолочь мората - пенсы могли бы и сити пару банок отгрузить и не катать ничейки с лохами. продолжайте дрочить на смсочника и его бакаёк с жопакостами
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коста провокатор . и в прошлом сезоне многие матчы были выиграны не честно
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Сейчас пенсы в духе своего любимого клубишки набросятся на легенду и станут поливать его грязью, но Уайз сказал то, что всем и так очевидно. Очевидно даже самому последнему контексу. Вы просто представьте, сколько раз этот дебил пожалел о той смс.
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Даже с Костой в составе сейчас бы Пенсы были на расстоянии от Сити. Отрыв был бы не таким большим, но все равно тягаться было бы бесполезно. А вот шансы на КАЛ и КА были бы побольше, чем сейчас. Про ЛЧ молчу, в ней он себя не проявил никак
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