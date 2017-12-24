Уайз: "Челси" не хватает Диего Косты"

Диего Коста Легенда "Челси" Деннис Уайз считает, что расставание с нападающим Диего Костой — главная причина, почему "синим" не удастся защитить чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Едва завершился прошлый сезон, как наставник "синих" Антонио Конте указал Косте на дверь, причем на тот момент замена Диего еще даже не была найдена.

Пришедший на место соотечественника Альваро Мората все еще адаптируется к английскому футболу и пока не смог равноценной заменой Косте. Во многих матчах Конте даже вынужден использовать в нападении номинального полузащитника Эдена Азара.

В результате к середине сезона Премьер-Лиги отставание "Челси" от лидирующего "Манчестер Сити" составляет уже 16 очков, и главной причиной этому Уайз считает уход Косты.

"Коста — центральный нападающий, который внушает ужас и забивает голы. Против "Эвертона" вы видели, что трое парней из нападения (Азар, Педро и Виллиан) хотели уходить на фланг и в глубину поля. Коста же навязывает борьбу и заставляет защитников ошибаться. Это то, чего не хватает "Челси", — сообщил Уайз Sky Sports.

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Метки Коста, Уайз, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 24.12.2017 23:37 # kojan
    для болельщика Ливерпуля dallaslp. Коста ангел по сравнению с ливерной мерзопакостью пиСуаресом...

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  2. dallaslp 24.12.2017 21:24 # dallaslp
    я болельщик Ливерпуля, но вторая команда, которой симпатизирую - Челси. Но в одном матче мне уже так стала противна антиигра Косты, что я решил больше не болеть за вас, пока он у вас в составе, хотя я понимаю, что это важный элемент команды, который ведет себя пусть даже таким образом

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  3. rollik707 24.12.2017 21:02 # rollik707
    Можно вечно спорить по этому поводу. Но это не есть истина! Здесь многое влияет. ЛЧ, не сыгранность, конкуренты усилились, коротка скамейка запасных, не говоря уже о их качестве. Но местная фауна будет высасывать из пальца причины чтоб поливать грязью Челси.

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  4. kojan 24.12.2017 21:02 # kojan
    ихняя легенда, этот самый Уайз, он сколь раз был чемпионом? и ваЩе чёт выиграл?

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  5. tursa 24.12.2017 20:47 # tursa
    это всем понятно кроме кунти и пинсов

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  6. pistolero-lfc 24.12.2017 20:11 # pistolero-lfc
    Коста даже на Маура кидался манишкой, но Моуриньо терпел, ибо он думал о результатах и клубе. А Контекс практически выгнал из клуба Косту, сделал так же с Матича и сейчас то же самое делает с Давидом Луизом. То есть он выгоняет сильных личностей из клуба и оставляет тряпок и крыс, то есть таких же как и он сам. Мразотный тренер

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  7. blueswin 24.12.2017 19:50 # blueswin
    Да, Коста боец!

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  8. ganinilyha 24.12.2017 19:50 # ganinilyha
    Вообще не поxуй ли, если в лиге есть команда, которая идёт 18-1-0???

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  9. ganinilyha 24.12.2017 19:49 # ganinilyha
    Давай ещё приплети Торреса, Анелька и Кресло

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  10. toha-bludsikir 24.12.2017 19:41 # toha-bludsikir
    а ведь будь в составе гладиатор коста, а не бестолочь мората - пенсы могли бы и сити пару банок отгрузить и не катать ничейки с лохами. продолжайте дрочить на смсочника и его бакаёк с жопакостами

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  11. chr1s8rown 24.12.2017 19:13 # chr1s8rown
    коста провокатор . и в прошлом сезоне многие матчы были выиграны не честно

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  12. psycho1 24.12.2017 19:12 # psycho1
    Сейчас пенсы в духе своего любимого клубишки набросятся на легенду и станут поливать его грязью, но Уайз сказал то, что всем и так очевидно. Очевидно даже самому последнему контексу. Вы просто представьте, сколько раз этот дебил пожалел о той смс.

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  13. wmrpkvhzeflbrmo 24.12.2017 19:06 # wmrpkvhzeflbrmo
    Даже с Костой в составе сейчас бы Пенсы были на расстоянии от Сити. Отрыв был бы не таким большим, но все равно тягаться было бы бесполезно. А вот шансы на КАЛ и КА были бы побольше, чем сейчас. Про ЛЧ молчу, в ней он себя не проявил никак

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