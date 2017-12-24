Уайз: "Челси" не хватает Диего Косты"

Легенда "Челси" Деннис Уайз считает, что расставание с нападающим Диего Костой — главная причина, почему "синим" не удастся защитить чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Едва завершился прошлый сезон, как наставник "синих" Антонио Конте указал Косте на дверь, причем на тот момент замена Диего еще даже не была найдена.



Пришедший на место соотечественника Альваро Мората все еще адаптируется к английскому футболу и пока не смог равноценной заменой Косте. Во многих матчах Конте даже вынужден использовать в нападении номинального полузащитника Эдена Азара.



В результате к середине сезона Премьер-Лиги отставание "Челси" от лидирующего "Манчестер Сити" составляет уже 16 очков, и главной причиной этому Уайз считает уход Косты.



"Коста — центральный нападающий, который внушает ужас и забивает голы. Против "Эвертона" вы видели, что трое парней из нападения (Азар, Педро и Виллиан) хотели уходить на фланг и в глубину поля. Коста же навязывает борьбу и заставляет защитников ошибаться. Это то, чего не хватает "Челси", — сообщил Уайз Sky Sports.

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