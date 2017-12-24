Семь вещей, что мы узнали в 19-м туре

19-й тур, ознаменовавший середину сезона Премьер-Лиги, прошел стремительно и запомнился нам целым рядом ярких событий, о которых и пойдет речь в отчетном материале.





"Арсенал" и "Ливерпуль" оправдали ожидания



В первом туре прошлого сезона "Арсенал" и "Ливерпуль" выдали на "Эмирейтс" сумасшедший поединок, завершившийся со счетом 3:4, и ожидания от новой встречи команд в Лондоне были огромными. Заявка на семь голов — это слишком, но "канониры" и мерсисайдцы не разочаровали, в который раз за годы выдав результативный поединок, хорошо указавший как на силу, так и на слабости обеих команд.



Первый тайм вроде бы не предвещал перестрелки. "Арсенал" выбрал осторожный подход, играя вторым номером, но при этом в саму игру команда Венгера не попадала. "Ливерпулю" не приходилось показывать футбола, подобного последней игре коллективов на "Энфилде", но даже так подопечные Юргена Клоппа могли забивать больше одного мяча. Когда счет стал 0:2 на старте второго тайма, все шло к уверенной и закономерной победе гостей.



Каким-то образом "Ливерпуль", не испытывая давления, пропустил трижды в течение пяти минут, ответил еще одним голом, и команды остановились на итоговых 3:3. Матч не разочаровал, но хорошо проиллюстрировал, почему, так безалаберно действуя в обороне, обе команды могут надеяться максимум на место в четверке.



Большой Сэм остается непобедимым в "Эвертоне"



"Челси" при Антонио Конте уверенно разбирался с "Эвертоном". В трех матчах против команды еще Рональда Кумана лондонцы забили 10 мячей и не пропустили ни одного гола. Тем не менее, на этот раз чемпионов ждало совсем другое испытание. Сэм Эллардайс выиграл два последних матча с "Челси" (руководя другими командами), и быстро сделал "ирисок" коллективом, одержать победу против которого — непростое задание даже для сильнейших.



По итогу, Эллардайс продлил свою беспроигрышную серию у руля "Эвертона" и вряд ли был огорчен статистическими показателями. Впервые за шесть лет "ириски" не нанесли ни одного удара в створ в домашнем матче, но отсутствие поражений (в том числе — в играх с "Ливерпулем" и "Челси") и два пропущенных голах в пяти первых встречах указывают на большой эффект нового менеджера. Большой Сэм пока сделал главное: "Эвертон" банально перестал подставляться под удары, индивидуальное качество его защитников снова стало очевидным, а в атаке команда пока полагается на мастерство отдельных исполнителей. Хороший старт, от которого Эллардайс может отталкиваться в новом году, развивая возможности "Эвертона".



Хьюз одержал ключевую победу



Менеджер "Стоука" слухи не подтверждал, но информация в британской прессе звучала правдоподобно. Если бы "гончары" потерпели еще одно поражение в эту субботу, владелец Питер Коатс, известный своей лояльностью к тренерам, таки отправил бы в отставку Марка Хьюза, испытывающего терпение большей части болельщиков.



В этой судьбоносной встрече Хьюзу определенно повезло с соперником. "Вест Бромвич" не побеждал в чемпионате с августа, и не имел ресурсов и качества, чтобы вскрыть большие проблемы "гончаров" в обороне. Должное нужно отдать и хозяевам — они старались настолько, насколько могли, и три забитых мяча в ворота "Вест Бромвича" — событие неожиданное и позитивное. Давление над Хьюзом никуда не денется, но у него все равно больше шансов удержать "Стоук" в элите, чем у коллеги Алана Пардью — "Вест Бромвич". Пардью пока не удается произвести эффект на коллектив, и сложность его задачи понятна. Тренерам, идущим спасать команду от вылета по ходу сезона, чаще необходимо приводить в порядок оборону. У "дроздов" с ней все не так плохо, здесь нужно работать от обратного. Повлиять на качество атаки (да еще и при посредственных кадрах) в короткие сроки очень сложно.



Бриттон начал с ничьей



"Суонси" решил уволить Пола Клемента за пару дней до этого тура, имея схожую с "Вест Бромвичем" проблему. "Лебеди", по большей мере, солидно действуют в обороне, а их основная слабость — создание моментов. Брать очки, не сохранив "клин-шит", "лебедям" в этом сезоне не удавалось, и Клемент никак не находил способов повлиять на ситуацию.



В игре с "Кристал Пэлас" роль менеджера выполнял ветеран клуба Леон Бриттон. Его вполне можно назвать символом клуба и человеком, прошедшим с валлийцами весь путь на протяжении последних 14 лет. Здесь есть немало общего с назначением Гарри Монка почти четыре года назад, но Бриттон точно принимает команду в худшем состоянии. В первой игре у руля он сумел заработать очко в матче с "Кристал Пэлас", и по нынешним меркам это — несомненный успех. "Суонси" вырвал ничью, пропустив первым, и, по крайней мере, психологически Бриттон преуспел. Далеко не всегда "Суонси" в таком положении находил силы искать спасение у чужих ворот.



"Ньюкасл", наконец, победил



Семь очков в трех матчей без единого пропущенного мяча говорили о пробуждении "Вест Хэма", и вместе с ним пробудился и характер Дэвида Мойеса. Шотландец, когда-то ставший преемником сэра Алекса Фергюсона, поспешил заявить, что ему по силам выполнять любую тренерскую работу в мире футбола. Преждевременно проявленная гордость Мойеса сыграла с ним злую шутку — в субботней игре с "Ньюкаслом" "Вест Хэм" снова был всем тем, что привело к увольнению его предшественника Славена Билича.



И дело не в мифическое "карме", а в буквальной самоуверенности. "Молотобойцы" принимали "Ньюкасл", взявший в последних девяти матчах только одно очко. Они забили быстрый мяч и настраивались на убедительную победу, но "сороки" удивили оппонентов. Рафаэль Бенитес, как и положено, сделал много изменений в составе, выбрал очень атакующий вариант и получил вознаграждение победой со счетом 2:3. Это важный успех для испанского менеджера: его работе ничто не угрожает, но продажа клуба с места не сдвинулась, и Бенитесу по-прежнему нужно полагаться на имеющихся игроков и собственный тренерский талант.



Кейн может побить рекорд Ширера



"Бернли" редко проигрывает и редко позволяет соперникам уйти с уверенной победой, но этот случай был именно таким. Рецептом успеха "Тоттенхэма" стал быстрый мяч: Харри Кейн реализовал пенальти, который поставил команду Шона Дайча в очень неудобное положение. "Бордовым" пришлось атаковать, и они столкнулись как с качественной обороной соперника, так и с его прославленным умением контратаковать.



Кейн забил еще дважды во втором тайме, оформив седьмой в 2017 году хет-трик. Феноменальный год для Кейна подтверждается и другими цифрами. Он забил уже 36 голов в Премьер-Лиге, сравнялся с рекордом Алана Ширера и имеет шанс обойти его во вторник, забив в ворота "Саутгемптона". У Кейна также остается шанс стать лучшим голеадором мирового футбола в уходящем голу при подсчете всех мячей на уровне клубов и сборных. Сейчас у Харри 53 гола — на один больше у Лионеля Месси, уже завершившего свои выступления в 2017.



Голдсон вернулся в состав "Брайтона"



Центральный защитник "Брайтона" Коннор Голдсон дебютировал в Премьер-Лиге только в эту субботу, но его можно считать настоящим героем клуба. В феврале этого года у Голдстоуна обнаружили дефект сердца, и, не доиграв сезон, воспитанник "Шрюсбери Таун" был вынужден отправиться на операционный стол.



Пережив операцию на сердце, Голдсон вернулся к игре в матче с "Уотфордом", заменив в старте дисквалифицированного Шейна Даффи. И выдал великолепное выступление, которое помогло его команде одержать минимальную победу над "шершнями". Для "Уотфорда" эта неудача стала очередной, а вот "Брайтон" свою безвыигрышную серию прервал. Субботняя победа, помимо всего, стала первым домашним успехом для команды Криса Хьютона с конца сентября.



Иван Громиков специально для FAPL.ru

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