Травма может помешать Жиру уйти из "Арсенала"
Травма задней поверхности бедра может нарушить планы нападающего Оливье Жиру, который помышляет об уходе из "Арсенала" посреди сезона.
Только сегодня стало известно, что агент Жиру вылетел в Лондон, чтобы обсудить будущее своего клиента. Оливье не скрывает, что в январе может покинуть "Арсенал", чтобы не пропустить Чемпионат Мира в России.
Однако планы Жиру по смене клуба может разрушить травма задней поверхности бедра. Игрок сборной Франции получил ее еще в поединке Кубка Лиги с "Вест Хэмом" в середине недели.
Изначально рулевой "канониров" Арсен Венгер надеялся, что на восстановление игроку понадобится всего три недели. Французские издания пишут, что на самом деле Жиру пробудет в лазарете "Арсенала" до февраля.
Таким образом, покинуть "Эмирейтс" в зимнее трансферное окно Оливье будет крайне затруднительно. Едва ли найдется клуб, который захочет подписать 31-летнего нападающего, испытывающего проблемы со здоровьем.
24.12.2017 17:00
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