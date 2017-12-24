Анри посоветовал Де Хеа взять пример с Эдерсона

Эксперт Sky Sports Тьерри Анри посоветовал голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа взять пример со своего соседа по городу Эдерсона.

После субботнего матча с "Лестером", в котором "Юнайтед" упустил победу на последних секундах, Анри разразился критикой в адрес Де Хеа. Эксперту не понравилось, что испанец не вышел из ворот перед первым голом хозяев.



Впечатлившись уверенной игрой Эдерсона на выходах, Анри посоветовал голкиперу "Юнайтед" взять пример с бразильца. Тьерри уверен: первый номер "Сити" такой гол бы не пропустил.



"У меня есть вопросы к Давиду Де Хеа по этому голу. Если бы он прочитал ситуацию и вышел из ворот, он вполне мог бы предотвратить эту атаку. В итоге Махрез принял мяч и отдал голевую на Варди".



"Если бы на месте Де Хеа был Эдерсон, он точно вышел бы из ворот и выбил мяч. Он привык играть в команде, которая располагает защиту гораздо выше. Именно поэтому он так часто играет на перехватах", - сообщил Анри.

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