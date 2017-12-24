Анри посоветовал Де Хеа взять пример с Эдерсона

Давид Де Хеа Эксперт Sky Sports Тьерри Анри посоветовал голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа взять пример со своего соседа по городу Эдерсона.

После субботнего матча с "Лестером", в котором "Юнайтед" упустил победу на последних секундах, Анри разразился критикой в адрес Де Хеа. Эксперту не понравилось, что испанец не вышел из ворот перед первым голом хозяев.

Впечатлившись уверенной игрой Эдерсона на выходах, Анри посоветовал голкиперу "Юнайтед" взять пример с бразильца. Тьерри уверен: первый номер "Сити" такой гол бы не пропустил.

"У меня есть вопросы к Давиду Де Хеа по этому голу. Если бы он прочитал ситуацию и вышел из ворот, он вполне мог бы предотвратить эту атаку. В итоге Махрез принял мяч и отдал голевую на Варди".

"Если бы на месте Де Хеа был Эдерсон, он точно вышел бы из ворот и выбил мяч. Он привык играть в команде, которая располагает защиту гораздо выше. Именно поэтому он так часто играет на перехватах", - сообщил Анри.

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Метки Де Хеа, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Эдерсон

Автор foxmcfc   

Дата 24.12.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2387

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 24.12.2017 17:13 # dallaslp
    эх, сейчас бы учить играть топ-1 вратаря в мире

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  2. bandera-azov 24.12.2017 16:54 # bandera-azov
    кстати 2 момента лестера - 2 гола. что делал де гея? в очередной раз убеждаюсь что все его отражения мяча это чистой воды везение

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  3. bandera-azov 24.12.2017 16:51 # bandera-azov
    просто де гея думал что мяч как обычно полетит в него и поэтому не двигался

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  4. mancunia-planet 24.12.2017 16:41 # mancunia-planet
    тут Смоллинг виноват на 99%, не навязав элементарно борьбу
    не можешь продолжать играть - съебни с поля
    ДДХ ни при чём

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  5. nehta 24.12.2017 16:22 # nehta
    Вот к кому нет вопросов, так это к Де Хеа. Хер пойми почему Варди добежал быстрее крайних защей, точнее понятно, потому что они не побежали сразу, а только потом, когда увидели спину Варди. А второй гол, Де Хеа и предположить не мог, что Смолинг просто пропустит мяч! Отсюда вывод - отъе...тесь от Де Хеа!!! Давидушка - половина МЮ в нынешних реалиях, как не жаль это осознавать!

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  6. erevansky 24.12.2017 16:14 # erevansky
    Всё правильно сказал. Я тоже удивился, когда увидел, что Де Хеа не вышел из ворот.

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  7. januzaj00 24.12.2017 16:08 # januzaj00
    Пусть нахуй идет эта каталонская шлюшка

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  8. shirokov15 24.12.2017 16:03 # shirokov15
    Ну да, сейчас бы бывший нападающий давал советы ныне лучшему вратарю планеты.

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