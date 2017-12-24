Анри посоветовал Де Хеа взять пример с Эдерсона
Эксперт Sky Sports Тьерри Анри посоветовал голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа взять пример со своего соседа по городу Эдерсона.
После субботнего матча с "Лестером", в котором "Юнайтед" упустил победу на последних секундах, Анри разразился критикой в адрес Де Хеа. Эксперту не понравилось, что испанец не вышел из ворот перед первым голом хозяев.
Впечатлившись уверенной игрой Эдерсона на выходах, Анри посоветовал голкиперу "Юнайтед" взять пример с бразильца. Тьерри уверен: первый номер "Сити" такой гол бы не пропустил.
"У меня есть вопросы к Давиду Де Хеа по этому голу. Если бы он прочитал ситуацию и вышел из ворот, он вполне мог бы предотвратить эту атаку. В итоге Махрез принял мяч и отдал голевую на Варди".
"Если бы на месте Де Хеа был Эдерсон, он точно вышел бы из ворот и выбил мяч. Он привык играть в команде, которая располагает защиту гораздо выше. Именно поэтому он так часто играет на перехватах", - сообщил Анри.
24.12.2017 16:00
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Последние комментарии:
эх, сейчас бы учить играть топ-1 вратаря в мире
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кстати 2 момента лестера - 2 гола. что делал де гея? в очередной раз убеждаюсь что все его отражения мяча это чистой воды везение
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просто де гея думал что мяч как обычно полетит в него и поэтому не двигался
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тут Смоллинг виноват на 99%, не навязав элементарно борьбу
не можешь продолжать играть - съебни с поля
ДДХ ни при чём
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Вот к кому нет вопросов, так это к Де Хеа. Хер пойми почему Варди добежал быстрее крайних защей, точнее понятно, потому что они не побежали сразу, а только потом, когда увидели спину Варди. А второй гол, Де Хеа и предположить не мог, что Смолинг просто пропустит мяч! Отсюда вывод - отъе...тесь от Де Хеа!!! Давидушка - половина МЮ в нынешних реалиях, как не жаль это осознавать!
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Всё правильно сказал. Я тоже удивился, когда увидел, что Де Хеа не вышел из ворот.
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Пусть нахуй идет эта каталонская шлюшка
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Ну да, сейчас бы бывший нападающий давал советы ныне лучшему вратарю планеты.
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