Клоппа больше не интересует гонка за титулом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда выбыла из гонки за титулом, поэтому в остатке сезона сосредоточится на попадании в первую четверку Премьер-Лиги.

Наряду с Арсеном Венгером из "Арсенала" Клопп до последнего не терял надежду, что "Манчестер Сити" начнет терять очки и даст надежду своим конкурентам в борьбе за чемпионский титул.



К воскресенью отставание "Ливерпуля" от лидера увеличилось до 20 очков. Теперь Клопп не видит смысла рассуждать о шансах на титул и нацелился лишь на попадание в топ-4 по итогам сезона.



"Мы идем своим путем и работаем на будущее: нам нужно сохранить всех игроков и продолжать совершенствоваться. О чемпионском титуле может мечтать только "Манчестер Сити" и, возможно, "Манчестер Юнайтед". А мы должны пробиться в Лигу Чемпионов – это будет фантастическое достижение", - сообщил Клопп The Guardian.

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