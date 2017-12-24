Клоппа больше не интересует гонка за титулом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда выбыла из гонки за титулом, поэтому в остатке сезона сосредоточится на попадании в первую четверку Премьер-Лиги.
Наряду с Арсеном Венгером из "Арсенала" Клопп до последнего не терял надежду, что "Манчестер Сити" начнет терять очки и даст надежду своим конкурентам в борьбе за чемпионский титул.
К воскресенью отставание "Ливерпуля" от лидера увеличилось до 20 очков. Теперь Клопп не видит смысла рассуждать о шансах на титул и нацелился лишь на попадание в топ-4 по итогам сезона.
"Мы идем своим путем и работаем на будущее: нам нужно сохранить всех игроков и продолжать совершенствоваться. О чемпионском титуле может мечтать только "Манчестер Сити" и, возможно, "Манчестер Юнайтед". А мы должны пробиться в Лигу Чемпионов – это будет фантастическое достижение", - сообщил Клопп The Guardian.
24.12.2017 15:00
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Последние комментарии:
ещё Арсенал борется за чемп, он не в курсе наверное
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Еще в сентябре все выбыли из гонки. Лысый просто на изи громит этих физруков.
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это давно уже понятно, боюсь что и в четверку не попасть
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красава все по делу четковнатуре
кубок англии мне запили пидор
и хотя бы 1/2 лч
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фернандо муслеро ввд кейта
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Фантастическое достижение будет не попасть в Лигу Чемпионов, учитывая какие команды днища борятся за 4-место - Чолсы, Бёрнли, Арсенал. одни играют без форварда, другие без футболистов, третьи - без тренера и защитников.
Ну уж слишком сильно надо постараться, чтобы не попасть в 4-ку сейчас
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не стал жаловаться на плотный график и профессионально выполняет свою работу, в отличии от вечно ноющего контекса
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