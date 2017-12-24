Клоппа больше не интересует гонка за титулом

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда выбыла из гонки за титулом, поэтому в остатке сезона сосредоточится на попадании в первую четверку Премьер-Лиги.

Наряду с Арсеном Венгером из "Арсенала" Клопп до последнего не терял надежду, что "Манчестер Сити" начнет терять очки и даст надежду своим конкурентам в борьбе за чемпионский титул.

К воскресенью отставание "Ливерпуля" от лидера увеличилось до 20 очков. Теперь Клопп не видит смысла рассуждать о шансах на титул и нацелился лишь на попадание в топ-4 по итогам сезона.

"Мы идем своим путем и работаем на будущее: нам нужно сохранить всех игроков и продолжать совершенствоваться. О чемпионском титуле может мечтать только "Манчестер Сити" и, возможно, "Манчестер Юнайтед". А мы должны пробиться в Лигу Чемпионов – это будет фантастическое достижение", - сообщил Клопп The Guardian.

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Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 24.12.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1145

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 24.12.2017 16:29 # mancunia-planet
    ещё Арсенал борется за чемп, он не в курсе наверное

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  2. fc-oil 24.12.2017 16:19 # fc-oil
    Еще в сентябре все выбыли из гонки. Лысый просто на изи громит этих физруков.

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  3. yagub-lfc 24.12.2017 16:07 # yagub-lfc
    это давно уже понятно, боюсь что и в четверку не попасть

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  4. melwood-lfc 24.12.2017 15:19 # melwood-lfc
    красава все по делу четковнатуре
    кубок англии мне запили пидор
    и хотя бы 1/2 лч

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  5. chr1s8rown 24.12.2017 15:11 # chr1s8rown
    фернандо муслеро ввд кейта

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  6. pistolero-lfc 24.12.2017 15:09 # pistolero-lfc
    Фантастическое достижение будет не попасть в Лигу Чемпионов, учитывая какие команды днища борятся за 4-место - Чолсы, Бёрнли, Арсенал. одни играют без форварда, другие без футболистов, третьи - без тренера и защитников.
    Ну уж слишком сильно надо постараться, чтобы не попасть в 4-ку сейчас

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  7. kos9k 24.12.2017 15:05 # kos9k
    не стал жаловаться на плотный график и профессионально выполняет свою работу, в отличии от вечно ноющего контекса

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