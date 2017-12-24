FA предъявила обвинения Чарли Остину

Чарли Остин FA предъявила обвинения нападающему "Саутгемптона" Чарли Остину в грубой игре против голкипера "Хаддерсфилда" Йонаса Лессля.

В первом тайме субботнего матча на "Сент Мэри" Остин не только открыл счет, но и грубо сфолил против вышедшего на мяч Лессля. На протяжении нескольких минут голкиперу гостей оказывали медицинскую помощь.

Сразу после матча, завершившегося вничью 1:1, рулевой "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер обвинил Чарли, что тот умышленно пнул Лессля по лицу, и выразил недоумение, почему нападающий не получил даже желтую карточку от рефери Ли Проберта.

Если арбитр пожалел Чарли, то FA уже выдвинула в адрес Остина обвинения в агрессивной игре. В ближайшее время Чарли, забившему шесть голов в этом сезоне, предстоит объясниться перед Ассоциацией.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!



Метки FA, Остин, Саутгемптон

Автор foxmcfc   

Дата 24.12.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 657

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ray-black 24.12.2017 14:24 # ray-black
    Нафига было это делать - непонятно. Ведь мяч был уже у голкипера в руках. Получит 3 матча бана.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: