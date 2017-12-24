FA предъявила обвинения Чарли Остину

FA предъявила обвинения нападающему "Саутгемптона" Чарли Остину в грубой игре против голкипера "Хаддерсфилда" Йонаса Лессля.

В первом тайме субботнего матча на "Сент Мэри" Остин не только открыл счет, но и грубо сфолил против вышедшего на мяч Лессля. На протяжении нескольких минут голкиперу гостей оказывали медицинскую помощь.



Сразу после матча, завершившегося вничью 1:1, рулевой "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер обвинил Чарли, что тот умышленно пнул Лессля по лицу, и выразил недоумение, почему нападающий не получил даже желтую карточку от рефери Ли Проберта.



Если арбитр пожалел Чарли, то FA уже выдвинула в адрес Остина обвинения в агрессивной игре. В ближайшее время Чарли, забившему шесть голов в этом сезоне, предстоит объясниться перед Ассоциацией.

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