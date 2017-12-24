Агент Жиру вылетел на переговоры с "Арсеналом"

На следующей неделе агент нападающего Оливье Жиру обсудит будущее своего клиента в "Арсенале".

Перед возобновлением трансферного окна Жиру намекнул, что задумывается об уходе с "Эмирейтс". К такому решению Оливье подталкивает не только дефицит игровой практики, но и приближение Чемпионата Мира в России.



Как стало известно Daily Mirror, на следующей неделе ситуация должна получить продолжение. Для переговоров с главным тренером "канониров" Арсеном Венгером уже вылетел агент нападающего Майкл Мануэлло.



Не исключено, что остаток сезона 31-летний Жиру доиграет в Премьер-Лиге. Интерес к бомбардиру не потерял "Эвертон", претендовавший на игрока еще прошлым летом.

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