Конте не объяснил, почему Батшуайи вновь остался в запасе
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не будет объяснять, почему оставил в запасе нападающего Мичи Батшуайи на субботний матч с "Эвертоном".
Ощутимое территориальное преимущество "синим" не удалось воплотить в голы на "Гудисон Парк". Голкипер "Челси" Тибо Куртуа после матча намекнул, что для победы его команде не хватило пробивного нападающего впереди.
Естественно, что на пресс-конференции Конте журналисты поинтересовались, почему тренер предпочел выпустить в атаке Эдена Азара, вновь проигнорировав Батшуайи. Однако от ответа на вопрос Антонио ушел.
"Я не буду объяснять, почему решил сыграть с Азаром, Виллианом и Педро в атаке. В конце концов это произошло уже не первый раз. Я должен формировать состав в интересах команды и сегодня принял наиболее оптимальное решение".
"Не забывайте, что Мората не мог играть из-за дисквалификации, а он очень важен для нас. Мы предпочли выпустить трех плеймейкеров и, думаю, создали достаточно моментов для гола", - сообщил Конте Four Four Two.
24.12.2017 12:00
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в этой ситуаций есть и вина тренера, который не научил и не отпустил молодого игрока в аренду опыта набираться.
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Зачем ты покупаешь то, с чем не сможешь работать в будущем?Чудак какой то.. Вперёд за очередными покупками!D
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Продали бы этого днаря
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Потому что Бачуай не опороник и не защитник, что за тупые вопросы от журналюг вечно? Это же тупорылый парик, играющий в 10 защей даже против аутсайдеров, каких нафиг нападающие на поле?!
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пздц такой топарик был во франции
надежды возлагались на него большие
надо уходить, в условный Эвертон и тащить там
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