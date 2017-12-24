Конте не объяснил, почему Батшуайи вновь остался в запасе

Мичи Батшуайи Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не будет объяснять, почему оставил в запасе нападающего Мичи Батшуайи на субботний матч с "Эвертоном".

Ощутимое территориальное преимущество "синим" не удалось воплотить в голы на "Гудисон Парк". Голкипер "Челси" Тибо Куртуа после матча намекнул, что для победы его команде не хватило пробивного нападающего впереди.

Естественно, что на пресс-конференции Конте журналисты поинтересовались, почему тренер предпочел выпустить в атаке Эдена Азара, вновь проигнорировав Батшуайи. Однако от ответа на вопрос Антонио ушел.

"Я не буду объяснять, почему решил сыграть с Азаром, Виллианом и Педро в атаке. В конце концов это произошло уже не первый раз. Я должен формировать состав в интересах команды и сегодня принял наиболее оптимальное решение".

"Не забывайте, что Мората не мог играть из-за дисквалификации, а он очень важен для нас. Мы предпочли выпустить трех плеймейкеров и, думаю, создали достаточно моментов для гола", - сообщил Конте Four Four Two.

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Метки Батшуайи, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 24.12.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1502

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Последние комментарии:




  1. gjchancel 24.12.2017 16:57 # gjchancel
    в этой ситуаций есть и вина тренера, который не научил и не отпустил молодого игрока в аренду опыта набираться.

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  2. makeewadim 24.12.2017 12:48 # makeewadim
    Зачем ты покупаешь то, с чем не сможешь работать в будущем?Чудак какой то.. Вперёд за очередными покупками!D

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  3. chelsea-super 24.12.2017 12:48 # chelsea-super
    Продали бы этого днаря

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  4. psycho1 24.12.2017 12:47 # psycho1
    Потому что Бачуай не опороник и не защитник, что за тупые вопросы от журналюг вечно? Это же тупорылый парик, играющий в 10 защей даже против аутсайдеров, каких нафиг нападающие на поле?!

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  5. melwood-lfc 24.12.2017 12:16 # melwood-lfc
    пздц такой топарик был во франции
    надежды возлагались на него большие
    надо уходить, в условный Эвертон и тащить там

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