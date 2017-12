Конте не объяснил, почему Батшуайи вновь остался в запасе

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не будет объяснять, почему оставил в запасе нападающего Мичи Батшуайи на субботний матч с "Эвертоном".

Ощутимое территориальное преимущество "синим" не удалось воплотить в голы на "Гудисон Парк". Голкипер "Челси" Тибо Куртуа после матча намекнул, что для победы его команде не хватило пробивного нападающего впереди.



Естественно, что на пресс-конференции Конте журналисты поинтересовались, почему тренер предпочел выпустить в атаке Эдена Азара, вновь проигнорировав Батшуайи. Однако от ответа на вопрос Антонио ушел.



"Я не буду объяснять, почему решил сыграть с Азаром, Виллианом и Педро в атаке. В конце концов это произошло уже не первый раз. Я должен формировать состав в интересах команды и сегодня принял наиболее оптимальное решение".



"Не забывайте, что Мората не мог играть из-за дисквалификации, а он очень важен для нас. Мы предпочли выпустить трех плеймейкеров и, думаю, создали достаточно моментов для гола", - сообщил Конте Four Four Two.

