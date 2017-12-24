"Мидлсбро" предложит работу Тони Пьюлису

Бывший наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис является претендентом номер на вакантную должность в "Мидлсбро".

Накануне вечером клуб с "Риверсайда" объявил о расставании с Гарри Монком, что случилось спустя считанные часы после волевой победы в гостях у "Шеффилд Уэнсдей" со счетом 1:2.



Как стало известно ESPN, теперь боссы "Боро" собираются предложить работу опытному Пьюлису, который был уволен из "Вест Бромвича" в прошлом месяце.



Если верить газетным слухам, интерес к 59-летнему валлийцу также проявляют "Суонси" и "Стоук", однако представитель Чемпионшипа надеется опередить аутсайдеров Премьер-Лиги.



Добавим, что в данный момент "Мидлсбро" занимает девятое место в Чемпионшипе, находясь в трех очках от зоны плей-офф. Под руководством Монка "речники" выиграли только 10 из 23 своих матчей.

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