Гари Невилл: "Сити" пока не стал великой командой"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что не сможет назвать "Манчестер Сити" великой командой до тех пор, пока "горожане" не выиграют несколько трофеев.
Разгромив в субботу "Борнмут" со счетом 4:0, "Сити" продлил свою победную серию в Премьер-Лиге до 17 матчей и увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 13 очков.
Кроме того, в субботу "горожане" стали самой результативной командой в эру Премьер-Лиги в течение одного календарного года — 101 гол в рамках чемпионата, причем до конца месяца им предстоит сыграть еще два матча.
Несмотря на все свои успехи, при Хосепе Гвардиоле "Сити" еще не завоевал ни одного трофея, и именно это заставляет Невилла сдерживать свой восторг.
"Я не могу поставить "Сити" в один ряд с великими командами, потому что они пока не выиграли лигу. Лишь после того, как они выиграют лигу, мы скажем, что это отличное достижение. Но чтобы стать одной из великих команд в истории английского футбола, необходимо выиграть лигу несколько раз — дважды или трижды".
"Я вспоминаю "Баварию" Гвардиолы или его "Барселону", они неоднократно побеждали в Европе и были великими командами".
"Челси" при Жозе Моуриньо, "Юнайтед" при сэре Алексе Фергюсоне и "Ливерпуль" прежних времен, — это все великие команды. Я не могу сказать, что команда, которая однажды выиграла лигу, является истинно великой — однако пока их дела идут отлично".
"Мы никогда не видели ничего подобного. Однако давайте просто немного успокоимся и посмотрим на картину в целом. Думаю, им нужно выиграть лигу более чем однажды, а также европейский турнир, чтобы стать великой командой", — цитирует Невилла Sky Sports.
24.12.2017 10:05
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Последние комментарии:
Гритка однако считать не умеет, танков у СССР на начало войны было в 5 раз больше.
Только как показывает опыт арабо-израильских войн (почему они - можно видосы погуглить) - воюет не техника, а люди в технике. Тренированный ас с боевым опытом даже на танкетке с дыркой для ружья найдет как гопнуть противника, а бывший колхозник даже на убер танке соснет взводу солдат с птром. Особенно когда бывший колхозник - это командир.
Поэтому немцы и дергали всех, но потом опытные пацаны случайно померли в мясорубках и начался длительный всос. Ну и так же у изральитян сосали арабы, которым СССР грузил топовые машины, но обезьяны все проябывали из-за своей крайней рукожопости.
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Барса снова размазала Реал. Барса и Псж лишь могут выбить Сити из ЛЧ, если в очках пересекутся
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Сегодня грит орал или нет?
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Гриту не понравились слова Омара о том что в России кризис, а сам каждые 40 минут пишет что в Челси кризис зато потом все будет хорошо, зато потом может и в России все будет хорошо, откуда ты знаешь? Все глаголы про будущее - с Марса. Мне вообще похрену что на Челси что на полит войны. Просто то как уверенно грит рассказывает про будущее это вообще нонсенс. Человек который приворотил Челси Бешик, а остальным том клубы
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на самом деле ливерпуль в числе проигравших в последних турах. в предыдущих 4 матчах должны были брать 12 очков и приближаться к маню, вместо этого имеют только победу и 3 ничьих, которые сами выложили соперникам на блюдечке. топа жаль, ни у одного тренера претендующего на победу в апл нет игроков, совершивших столько индивидуальных ошибок, стоивших команде очков
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https://pp.userapi.com/c543103/v543103664/377c9/UwQJATkaJgw.jpg
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https://pp.userapi.com/c840737/v840737768/381cd/NDV8-iMsXHQ.jpg
Журналист ESPN: "Хуан, а что вы имели ввиду под этим празднованием гола?"
Хуан Мата: "Дайте нам другого тренера".
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Есть приметы экономического прогресса, заявил Борис Джонсон.
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве пошутил в ответ на заявление своего российского коллеги.
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только щас посмотрел 5 сезон викингов, ну такое...саксы пздц тупые, вот вечно их норманы выносят, и всегда с военной хитростью, этельвульф хороший воин но как король или генерал полное дно, очень тупой! эпископ хехмуд на равне с иваром самые интересные персы пока что, на остальных тошно смотреть, особенно второго самого тупого перса - бьерна, куда его занесло, ходит где-то по пустыням, какое это отношение имеет к викингам? ну да, было в истории что норманы были наемниками у ханов, но зачем это в сирик пихать, абсолютно не интересно! и плохо что закончилась компания в Англии и они отплыли в свою помойку, щас там начнется очередная братская резня с харольдом и брат против брата, а я так хотел увидеть как саксы все-таки окропили норманов, ведь так было по истории! пока что норманов топово о6оссали только е6ливые франки во главе с ролло
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сити односезонка
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По сути нэвилл прав. Но кажется, что скоро сити себя проявит хорошо в европе. Инвестиции большие, учиться есть где, как никак в радиусе 30 км два величайших клуба альбиона. Интересно будет глянуть на сити в феврале в лч. Апл пока рвут.
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Вы че все вымерли то козлы и так на работе делать нех скукотень
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все ебетесь здесь
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Сейчас бы кидать на фапл румынские присказки
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ебала жаба гадюку. жаба квакала, гадюка плакала )))
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Цыган совсем е6анутым дебилом стал, такую xyйню несет
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Рыба гниёт с головы, какой физрук такой и клуп
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если лфк не купит ВВД сейчас, лето без шансов уже, еще и ЧМ больше геморроя
клопп действуй
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Пожертвовал бы гритом и юлианом ради возвращения бекхэммилан. Улетный был чувак.
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Тупой скум
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