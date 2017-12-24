Гари Невилл: "Сити" пока не стал великой командой"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что не сможет назвать "Манчестер Сити" великой командой до тех пор, пока "горожане" не выиграют несколько трофеев.

Разгромив в субботу "Борнмут" со счетом 4:0, "Сити" продлил свою победную серию в Премьер-Лиге до 17 матчей и увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 13 очков.



Кроме того, в субботу "горожане" стали самой результативной командой в эру Премьер-Лиги в течение одного календарного года — 101 гол в рамках чемпионата, причем до конца месяца им предстоит сыграть еще два матча.



Несмотря на все свои успехи, при Хосепе Гвардиоле "Сити" еще не завоевал ни одного трофея, и именно это заставляет Невилла сдерживать свой восторг.



"Я не могу поставить "Сити" в один ряд с великими командами, потому что они пока не выиграли лигу. Лишь после того, как они выиграют лигу, мы скажем, что это отличное достижение. Но чтобы стать одной из великих команд в истории английского футбола, необходимо выиграть лигу несколько раз — дважды или трижды".



"Я вспоминаю "Баварию" Гвардиолы или его "Барселону", они неоднократно побеждали в Европе и были великими командами".



"Челси" при Жозе Моуриньо, "Юнайтед" при сэре Алексе Фергюсоне и "Ливерпуль" прежних времен, — это все великие команды. Я не могу сказать, что команда, которая однажды выиграла лигу, является истинно великой — однако пока их дела идут отлично".



"Мы никогда не видели ничего подобного. Однако давайте просто немного успокоимся и посмотрим на картину в целом. Думаю, им нужно выиграть лигу более чем однажды, а также европейский турнир, чтобы стать великой командой", — цитирует Невилла Sky Sports.

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