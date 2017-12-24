"Арсенал" опасается ухода Уилшира

Джек Уилшир "Арсенал" все-таки предложит Джеку Уилширу новый контракт, но опасается, что полузащитник может не согласиться на продление сотрудничества.

Воспитанник "канониров" выходил в стартовом составе на все три последних матча Премьер-Лиги, включая ничью 3:3 с "Ливерпулем" в пятницу вечером, после которой главный тренер Арсен Венгер заявил о желании сохранить Уилшира.

"Давайте посмотрим. Против "Ливерпуля" сыграло четверо игроков, воспитанных нашей академией: Найлс, Беллерин, Ивоби и Уилшир. В этом отношении нашему клубу нет равных. Естественно мы хотим сохранить этих игроков", — цитирует Венгера Evening Standard.

Как утверждает Daily Mail, в самое ближайшее время "Арсенал" действительно предложит Джеку новый контракт взамен того, что истекает в конце нынешнего сезона. Вместе с тем на "Эмирейтс" существуют опасения, что Уилшир может отвернуться от клуба, как это сделали Месут Озил и Алексис Санчес, буквально сидящие на чемоданах.

25-летнему игроку сборной Англии предстоит серьезно поразмыслить над своим будущим и, возможно, рассмотреть предложения других клубов. Интерес к Уилширу уже обозначили "Эвертон", "Вест Хэм" и "Рома".

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Метки Арсенал, контракты, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2017 10:00

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  1. lexa-arsenal 24.12.2017 12:21 # lexa-arsenal
    Что за топовый кипер

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  2. tursa 24.12.2017 11:05 # tursa
    ценит что у него 4 днища из академии в основе бегают, пока лучшие сливают стерлингов за 50 и айбов за 15 лямов

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  3. pistolero-lfc 24.12.2017 10:10 # pistolero-lfc
    Уйдет в Ливерпуль за трофеями

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