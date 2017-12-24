"Арсенал" лидирует в борьбе за Леона Бэйли

"Арсенал" обходит своих конкурентов по Премьер-Лиге в борьбе за вингера "Байера" Леона Бэйли.

20-летний ямаец, перебравшийся в Леверкузен лишь 12 месяцев назад из "Генка", блестяще проводит этот сезон, отметившись восемью голами в 16 матчах за "Байер".



Интерес к Бэйли приписывают "Манчестер Юнайтед" и "Челси", причем "синие", если верить слухам, уже даже сделали предложение порядка 22 миллионов фунтов о покупке Леона, получив отказ.



Однако Daily Mirror утверждает, что наибольшие шансы заполучить Бэйли в январе имеет "Арсенал", чьи скауты дважды просматривали Леона в течение последней недели.



В Бэйли главный тренер "канониров" Арсен Венгер видит замену для Алекса Окслейд-Чемберлена, который покинул "Эмирейтс" в конце августа и не оставил лондонцам времени, чтобы пригласить игрока на его место.



Сообщается, что "Арсенал" может выложить за Бэйли 30 млн. фунтов. К этой покупке Венгера подстегивает и неопределенная ситуация с будущим Тео Уолкотта, который в этом сезоне Премьер-Лиги еще не выходил в стартовом составе, а потому рискует остаться без поездки на ЧМ-2018 со сборной Англии.

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