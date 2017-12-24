Моуриньо: "Сыграли как дети"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что только детские ошибки не позволили его команде удержать победу над "Лестером".

Играя в большинстве заключительные 15 минут встречи на "Кинг Пауэр", "красные дьяволы" упустили массу голевых моментов, а под занавес поединка позволили хозяевам сравнять счет и вырвать ничью 2:2. Моуриньо шокирован тем, как его команда умудрилась упустить победу в таких условиях.



"Мы не выиграли, потому что упустили невероятные моменты. Еще при счете 1:1 я сказал игрокам, что мы должны с легкостью побеждать, но серия детских ошибок в обороне привела к ничьей".



"Как я чувствую себя после такой недели? Я чувствую себя просто прекрасно. Одно дело злиться как тренер, другое дело прекрасно чувствовать себя как обычный человек".



"Когда вы упускаете такие моменты и просто по-детски теряете мяч, вас обязательно накажут. Мы действовали по-детски и в своей штрафной, и в чужой. И поплатились за это потерей двух очков", - сообщил Моуриньо BBC.

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