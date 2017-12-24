Моуриньо: "Сыграли как дети"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что только детские ошибки не позволили его команде удержать победу над "Лестером".

Играя в большинстве заключительные 15 минут встречи на "Кинг Пауэр", "красные дьяволы" упустили массу голевых моментов, а под занавес поединка позволили хозяевам сравнять счет и вырвать ничью 2:2. Моуриньо шокирован тем, как его команда умудрилась упустить победу в таких условиях.

"Мы не выиграли, потому что упустили невероятные моменты. Еще при счете 1:1 я сказал игрокам, что мы должны с легкостью побеждать, но серия детских ошибок в обороне привела к ничьей".

"Как я чувствую себя после такой недели? Я чувствую себя просто прекрасно. Одно дело злиться как тренер, другое дело прекрасно чувствовать себя как обычный человек".

"Когда вы упускаете такие моменты и просто по-детски теряете мяч, вас обязательно накажут. Мы действовали по-детски и в своей штрафной, и в чужой. И поплатились за это потерей двух очков", - сообщил Моуриньо BBC.

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Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 24.12.2017 01:10

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  1. reams 24.12.2017 01:28 # reams
    сыграли как дети в дворовый автобус 18 века

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  2. pistolero-lfc 24.12.2017 01:22 # pistolero-lfc
    Блинд, шоу, дармиян, Смоллинг, кКеррик, Эррера, мхиторян, лингарт, феллейни, Решфордр, Лукаку - с такими игроками Моуриньо идёт на втором месте, играя в контроль против любой команды. Моуриньо мокрый гений

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  3. fredik 24.12.2017 01:12 # fredik
    пидарас

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  4. antuanpdf 24.12.2017 01:10 # antuanpdf
    походу не быть достойному приемнику великому Ферги

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