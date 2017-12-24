Моуриньо: "Сыграли как дети"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что только детские ошибки не позволили его команде удержать победу над "Лестером".
Играя в большинстве заключительные 15 минут встречи на "Кинг Пауэр", "красные дьяволы" упустили массу голевых моментов, а под занавес поединка позволили хозяевам сравнять счет и вырвать ничью 2:2. Моуриньо шокирован тем, как его команда умудрилась упустить победу в таких условиях.
"Мы не выиграли, потому что упустили невероятные моменты. Еще при счете 1:1 я сказал игрокам, что мы должны с легкостью побеждать, но серия детских ошибок в обороне привела к ничьей".
"Как я чувствую себя после такой недели? Я чувствую себя просто прекрасно. Одно дело злиться как тренер, другое дело прекрасно чувствовать себя как обычный человек".
"Когда вы упускаете такие моменты и просто по-детски теряете мяч, вас обязательно накажут. Мы действовали по-детски и в своей штрафной, и в чужой. И поплатились за это потерей двух очков", - сообщил Моуриньо BBC.
24.12.2017 01:10
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сыграли как дети в дворовый автобус 18 века
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Блинд, шоу, дармиян, Смоллинг, кКеррик, Эррера, мхиторян, лингарт, феллейни, Решфордр, Лукаку - с такими игроками Моуриньо идёт на втором месте, играя в контроль против любой команды. Моуриньо мокрый гений
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пидарас
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походу не быть достойному приемнику великому Ферги
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