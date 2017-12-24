"Юнайтед" упустил победу против "Лестера" на последних секундах
"Манчестер Юнайтед" увеличил свое отставание от вершины Премьер-Лиги до 13 очков, на последних секундах упустил победу в выездном матче против "Лестера" — 2:2.
После 120 минут против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги в стартовом составе у "лис" произошло сразу семь изменений. Вернулись в команду Каспер Шмейхель, Данни Симпсон, Уэс Морган, Уилфрид Ндиди, Демарай Грей, Рияд Махрез и Джейми Варди.
У "красных дьяволов" после вылета из кубкового турнира изменений в составе можно было насчитать и того больше — восемь. Уцелели лишь Виктор Линделеф, Поль Погба и Антони Мартиаль. Генрих Мхитарян и Златан Ибрагимович оказались на лавке.
Начало матча определенно осталось за гостями. Уже на второй минуте Крис Смоллинг беспрепятственно пробил головой, но выше ворот. Вскоре возможность открыт счет упустил Ромелу Лукаку, не укротив мяч внутри штрафной после передачи Джесси Лингарда.
"Лестер" занял выжидательную позицию и на 27-й минуте, наконец, уколол соперника. Хозяева провели стремительную контратаку, Махрез остался один на один со Смоллингом, но решил не обыгрывать, а дождался подключения Варди и выкатил тому мяч под удар — 1:0.
Пропущенный гол не сказался на настрое "Юнайтед". Подопечные Жозе Моуриньо продолжили атаковать и на 40-й минуте сравняли счет. Лингард сделал скидку внутри штрафной на Хуана Мату, а тот прицельно пробил в притирку со штангой — 1:1.
В начале второго тайма отличный момент имел Махрез, уже намереваясь расстрелять пустые ворота, однако Линделеф успел заблокировать его удар. Тут же "дьяволы" ответили своей контратакой, но Мартиаль непостижимым образом пробил выше из отличной позиции.
И все-таки чаша весов качнулась в сторону гостей. На 60-й минуте Мата классно с левой ноги исполнил штрафной, обведя стенку и попав под перекладину — 1:2.
На 72-й минуте Лукаку отличным пасом разрезал оборону "Лестера" и вывел Лингарда на удар. Джесси дополнительно обошел голкипера и пробил — штанга!
Спустя еще одну минуту Даниэль Амарти, вышедший на замену только во втором тайме, покинул поле со второй желтой карточкой и поставил свою команду в затруднительное положение.
"Лестер" не перестал атаковать, даже вдесятером, но особых проблем сопернику не создавал. "Юнайтед" имел ряд шансов сделать счет комфортным, однако ими не пользовался.
Казалось, матч так и закончится победой гостей, однако за считанные секунды до истечения компенсированного времени Харри Магуайр на дальней штанге ногой замкнул навес Марка Олбрайтона — 2:2.
"Манчестер Юнайтед" было очень важно не оступиться в туре, когда "Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль" потеряли очки. "Красные дьяволы" были очень близки к выполнению этой задачи, однако "Лестер", как и "Бристоль Сити" в кубковом матче на неделе, сражался до конца и был за это вознагражден.
"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
24.12.2017 00:45
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Последние комментарии:
гритка, какое звание в дотане?)
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Ван Дейк в лфк?? кстати мне кажется он не решит проблем, я заоору если он начнет привозить, у лфк слабый кипер
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Глянул повтор этой блевотины - какое же Мартыхаль Рашфорцо! В скуме вообще футболисты, кроме Маты, отсутствуют, как класс.
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Виргил в ЛФК!
(ответить)
Отлично Магвайр членом по губёнкам скамью провёл :)
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мдааа, тур имени петункхэма. все остальные потеряли очки
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Схелсеа аре пидopс
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Интересно, сколько еще будут терпеть эту блевотину? Пора скидываться на дирижабль МоурАут.
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разозлился наш мишутка, поливает желтизной,
за щелсей карает в шутку, за скамье пихает в будку
бан на право раздает, а на лево *** *****
(ответить)
ладно, су4ки, пописал на вас можно и в дотке порофлить) посливать катки)))
(ответить)
Моуриньо мокрый гений
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Смоллинг сыграл 1 в 1 как Гомес вчера, с позорным фейко контролем ситуации.
(ответить)
как же я ору, Моур с намного меньшими тратами в Челси уже на 2-й год чемпик брал и всех разрывал, а в мю не получилось, скамы, вы тупицы, это не в Моуре дело, а в вашем ничтожном псевдоклубе, это середняк которому еще долго не будут светить трофеи типа АПЛ и ЛЧ, а может никогда, и деньги вас не спасут если вы покупаете мукаку, которая за пол года забивала только клубам с 15 по 20 места аж за 100 млн)
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Армян - трус. С выгодной позиции отдал обратный пас, боится промахнутся. Лукаку с 2 метров юбки по воробьям в каждом матче несколько раз и орет на коллег по отцовски, будто те недотягивают. Мхитарян же неуверенный в себе тип с хорошим талантом. Марсьяль понторез и не удивлюсь если Рэшфорду Маур дал несколько гнилых советов/приказов, аж на 90 минуте 3 в один выбегали, о он издевательски передержал и дал назад Погба, затягивая время. Маур сам себя наказывает мутным футболом.
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Очередная струя в ебло чмоура.
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топ зашквары этого тура
1)ливерка(сыграть вничью ведя в счете 2-0 и за 6 минут наглотать 3 мяча, просто мега орево, топ лузеры)
2)гспермю(вели в счете, хотя весь матч отсиживались в обороне и отбивались против лестера, который был в меньшинстве а потом упустили на последних секундах победу, лютые лахеры)
3)арсиноль(не забить больше 3 самой дырявой команде из топ-6 апл,которая еще и без вратаря, это дикий фейл, ну и упустили легкую победу, но с двумя предыдущими фейлами не сравнится, хотя все-равно лошары)
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второй чемпионский сезон жозефины
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послелние 20 минут были убогие тошно было смотреть
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У Юнайтед шансов стать чемпионом побольше будет, чем у других клубов (с) какой-то скум
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Ничто так не поднимает настроение как очередной облом скума))))))
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