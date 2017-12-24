"Юнайтед" упустил победу против "Лестера" на последних секундах

"Манчестер Юнайтед" увеличил свое отставание от вершины Премьер-Лиги до 13 очков, на последних секундах упустил победу в выездном матче против "Лестера" — 2:2.

После 120 минут против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги в стартовом составе у "лис" произошло сразу семь изменений. Вернулись в команду Каспер Шмейхель, Данни Симпсон, Уэс Морган, Уилфрид Ндиди, Демарай Грей, Рияд Махрез и Джейми Варди.



У "красных дьяволов" после вылета из кубкового турнира изменений в составе можно было насчитать и того больше — восемь. Уцелели лишь Виктор Линделеф, Поль Погба и Антони Мартиаль. Генрих Мхитарян и Златан Ибрагимович оказались на лавке.



Начало матча определенно осталось за гостями. Уже на второй минуте Крис Смоллинг беспрепятственно пробил головой, но выше ворот. Вскоре возможность открыт счет упустил Ромелу Лукаку, не укротив мяч внутри штрафной после передачи Джесси Лингарда.



"Лестер" занял выжидательную позицию и на 27-й минуте, наконец, уколол соперника. Хозяева провели стремительную контратаку, Махрез остался один на один со Смоллингом, но решил не обыгрывать, а дождался подключения Варди и выкатил тому мяч под удар — 1:0.



Пропущенный гол не сказался на настрое "Юнайтед". Подопечные Жозе Моуриньо продолжили атаковать и на 40-й минуте сравняли счет. Лингард сделал скидку внутри штрафной на Хуана Мату, а тот прицельно пробил в притирку со штангой — 1:1.



В начале второго тайма отличный момент имел Махрез, уже намереваясь расстрелять пустые ворота, однако Линделеф успел заблокировать его удар. Тут же "дьяволы" ответили своей контратакой, но Мартиаль непостижимым образом пробил выше из отличной позиции.



И все-таки чаша весов качнулась в сторону гостей. На 60-й минуте Мата классно с левой ноги исполнил штрафной, обведя стенку и попав под перекладину — 1:2.



На 72-й минуте Лукаку отличным пасом разрезал оборону "Лестера" и вывел Лингарда на удар. Джесси дополнительно обошел голкипера и пробил — штанга!



Спустя еще одну минуту Даниэль Амарти, вышедший на замену только во втором тайме, покинул поле со второй желтой карточкой и поставил свою команду в затруднительное положение.



"Лестер" не перестал атаковать, даже вдесятером, но особых проблем сопернику не создавал. "Юнайтед" имел ряд шансов сделать счет комфортным, однако ими не пользовался.



Казалось, матч так и закончится победой гостей, однако за считанные секунды до истечения компенсированного времени Харри Магуайр на дальней штанге ногой замкнул навес Марка Олбрайтона — 2:2.



"Манчестер Юнайтед" было очень важно не оступиться в туре, когда "Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль" потеряли очки. "Красные дьяволы" были очень близки к выполнению этой задачи, однако "Лестер", как и "Бристоль Сити" в кубковом матче на неделе, сражался до конца и был за это вознагражден.



"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче

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