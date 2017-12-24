"Юнайтед" упустил победу против "Лестера" на последних секундах

Лестер "Манчестер Юнайтед" увеличил свое отставание от вершины Премьер-Лиги до 13 очков, на последних секундах упустил победу в выездном матче против "Лестера" — 2:2.

После 120 минут против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги в стартовом составе у "лис" произошло сразу семь изменений. Вернулись в команду Каспер Шмейхель, Данни Симпсон, Уэс Морган, Уилфрид Ндиди, Демарай Грей, Рияд Махрез и Джейми Варди.

У "красных дьяволов" после вылета из кубкового турнира изменений в составе можно было насчитать и того больше — восемь. Уцелели лишь Виктор Линделеф, Поль Погба и Антони Мартиаль. Генрих Мхитарян и Златан Ибрагимович оказались на лавке.

Начало матча определенно осталось за гостями. Уже на второй минуте Крис Смоллинг беспрепятственно пробил головой, но выше ворот. Вскоре возможность открыт счет упустил Ромелу Лукаку, не укротив мяч внутри штрафной после передачи Джесси Лингарда.

"Лестер" занял выжидательную позицию и на 27-й минуте, наконец, уколол соперника. Хозяева провели стремительную контратаку, Махрез остался один на один со Смоллингом, но решил не обыгрывать, а дождался подключения Варди и выкатил тому мяч под удар — 1:0.

Пропущенный гол не сказался на настрое "Юнайтед". Подопечные Жозе Моуриньо продолжили атаковать и на 40-й минуте сравняли счет. Лингард сделал скидку внутри штрафной на Хуана Мату, а тот прицельно пробил в притирку со штангой — 1:1.

В начале второго тайма отличный момент имел Махрез, уже намереваясь расстрелять пустые ворота, однако Линделеф успел заблокировать его удар. Тут же "дьяволы" ответили своей контратакой, но Мартиаль непостижимым образом пробил выше из отличной позиции.

И все-таки чаша весов качнулась в сторону гостей. На 60-й минуте Мата классно с левой ноги исполнил штрафной, обведя стенку и попав под перекладину — 1:2.

На 72-й минуте Лукаку отличным пасом разрезал оборону "Лестера" и вывел Лингарда на удар. Джесси дополнительно обошел голкипера и пробил — штанга!

Спустя еще одну минуту Даниэль Амарти, вышедший на замену только во втором тайме, покинул поле со второй желтой карточкой и поставил свою команду в затруднительное положение.

"Лестер" не перестал атаковать, даже вдесятером, но особых проблем сопернику не создавал. "Юнайтед" имел ряд шансов сделать счет комфортным, однако ими не пользовался.

Казалось, матч так и закончится победой гостей, однако за считанные секунды до истечения компенсированного времени Харри Магуайр на дальней штанге ногой замкнул навес Марка Олбрайтона — 2:2.

"Манчестер Юнайтед" было очень важно не оступиться в туре, когда "Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль" потеряли очки. "Красные дьяволы" были очень близки к выполнению этой задачи, однако "Лестер", как и "Бристоль Сити" в кубковом матче на неделе, сражался до конца и был за это вознагражден.

"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче

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Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2017 00:45

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 24.12.2017 03:16 # thegodfather
    гритка, какое звание в дотане?)

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  2. awesome-arsenal 24.12.2017 02:42 # awesome-arsenal
    Ван Дейк в лфк?? кстати мне кажется он не решит проблем, я заоору если он начнет привозить, у лфк слабый кипер

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  3. aristarh-overeem 24.12.2017 02:30 # aristarh-overeem
    Глянул повтор этой блевотины - какое же Мартыхаль Рашфорцо! В скуме вообще футболисты, кроме Маты, отсутствуют, как класс.

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  4. suarezov 24.12.2017 01:48 # suarezov
    Виргил в ЛФК!

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  5. fog 24.12.2017 01:36 # fog
    Отлично Магвайр членом по губёнкам скамью провёл :)

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  6. hammersmith 24.12.2017 01:33 # hammersmith
    мдааа, тур имени петункхэма. все остальные потеряли очки

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  7. aristarh-overeem 24.12.2017 01:32 # aristarh-overeem
    Схелсеа аре пидopс

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  8. imf-tau 24.12.2017 01:32 # imf-tau
    Интересно, сколько еще будут терпеть эту блевотину? Пора скидываться на дирижабль МоурАут.

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  9. reams 24.12.2017 01:26 # reams
    разозлился наш мишутка, поливает желтизной,
    за щелсей карает в шутку, за скамье пихает в будку
    бан на право раздает, а на лево *** *****

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  10. bandera-azov 24.12.2017 01:23 # bandera-azov
    ладно, су4ки, пописал на вас можно и в дотке порофлить) посливать катки)))

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  11. pistolero-lfc 24.12.2017 01:22 # pistolero-lfc
    Моуриньо мокрый гений

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  12. skychnie-oboi 24.12.2017 01:16 # skychnie-oboi
    Смоллинг сыграл 1 в 1 как Гомес вчера, с позорным фейко контролем ситуации.

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  13. bandera-azov 24.12.2017 01:09 # bandera-azov
    как же я ору, Моур с намного меньшими тратами в Челси уже на 2-й год чемпик брал и всех разрывал, а в мю не получилось, скамы, вы тупицы, это не в Моуре дело, а в вашем ничтожном псевдоклубе, это середняк которому еще долго не будут светить трофеи типа АПЛ и ЛЧ, а может никогда, и деньги вас не спасут если вы покупаете мукаку, которая за пол года забивала только клубам с 15 по 20 места аж за 100 млн)

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  14. danaida 24.12.2017 01:08 # danaida
    Армян - трус. С выгодной позиции отдал обратный пас, боится промахнутся. Лукаку с 2 метров юбки по воробьям в каждом матче несколько раз и орет на коллег по отцовски, будто те недотягивают. Мхитарян же неуверенный в себе тип с хорошим талантом. Марсьяль понторез и не удивлюсь если Рэшфорду Маур дал несколько гнилых советов/приказов, аж на 90 минуте 3 в один выбегали, о он издевательски передержал и дал назад Погба, затягивая время. Маур сам себя наказывает мутным футболом.

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  15. knvlay 24.12.2017 01:02 # knvlay
    Очередная струя в ебло чмоура.

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  16. bandera-azov 24.12.2017 01:02 # bandera-azov
    топ зашквары этого тура
    1)ливерка(сыграть вничью ведя в счете 2-0 и за 6 минут наглотать 3 мяча, просто мега орево, топ лузеры)
    2)гспермю(вели в счете, хотя весь матч отсиживались в обороне и отбивались против лестера, который был в меньшинстве а потом упустили на последних секундах победу, лютые лахеры)
    3)арсиноль(не забить больше 3 самой дырявой команде из топ-6 апл,которая еще и без вратаря, это дикий фейл, ну и упустили легкую победу, но с двумя предыдущими фейлами не сравнится, хотя все-равно лошары)

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  17. mancunia-planet 24.12.2017 00:58 # mancunia-planet
    второй чемпионский сезон жозефины

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  18. antuanpdf 24.12.2017 00:58 # antuanpdf
    послелние 20 минут были убогие тошно было смотреть

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  19. pistolero-lfc 24.12.2017 00:58 # pistolero-lfc
    У Юнайтед шансов стать чемпионом побольше будет, чем у других клубов (с) какой-то скум

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  20. madchester 24.12.2017 00:55 # madchester
    Ничто так не поднимает настроение как очередной облом скума))))))

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