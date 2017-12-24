Почеттино поздравил Кейна с повторением рекорда Ширера

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поздравил нападающего Харри Кейна, повторившего рекорд легендарного Алана Ширер по числу голов за календарный год.

Отметившись хет-триком в гостевом поединке с "Бернли", Кейн не только принес шпорам убедительную победу, но и повторил рекорд Ширера по числу голов за календарный год в Премьер-Лиге – 36. Феноменальная результативность Харри не устает удивлять Почеттино.



"Прежде всего, я хочу поздравить Харри, он повторил рекорд Алана Ширера. Харри удивительный игрок, и теперь ему необходимо забить всего один мяч, чтобы вписать свое имя в историю".



"Трудно подобрать слова, чтобы описать, насколько он хорош. Даже во время моего пребывания в клубе он не перестает меня удивлять", - цитирует Почеттино BBC.

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