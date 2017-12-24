Почеттино поздравил Кейна с повторением рекорда Ширера
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поздравил нападающего Харри Кейна, повторившего рекорд легендарного Алана Ширер по числу голов за календарный год.
Отметившись хет-триком в гостевом поединке с "Бернли", Кейн не только принес шпорам убедительную победу, но и повторил рекорд Ширера по числу голов за календарный год в Премьер-Лиге – 36. Феноменальная результативность Харри не устает удивлять Почеттино.
"Прежде всего, я хочу поздравить Харри, он повторил рекорд Алана Ширера. Харри удивительный игрок, и теперь ему необходимо забить всего один мяч, чтобы вписать свое имя в историю".
"Трудно подобрать слова, чтобы описать, насколько он хорош. Даже во время моего пребывания в клубе он не перестает меня удивлять", - цитирует Почеттино BBC.
24.12.2017 00:30
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Последние комментарии:
Мало. Остался один матч в этом году и нужен один гол. Повотрение рекорда хорошо, но надо творить историю.
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лондон всегда был белым!!!!. а bezviz как всегда соснул ограменного 24 дюймового хуйца пукаку
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трехсезонка никак не уймется.
ок.
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А Месси 91 голов. Просто фантастика.
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