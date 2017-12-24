Почеттино поздравил Кейна с повторением рекорда Ширера

Харри Кейн Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поздравил нападающего Харри Кейна, повторившего рекорд легендарного Алана Ширер по числу голов за календарный год.

Отметившись хет-триком в гостевом поединке с "Бернли", Кейн не только принес шпорам убедительную победу, но и повторил рекорд Ширера по числу голов за календарный год в Премьер-Лиге – 36. Феноменальная результативность Харри не устает удивлять Почеттино.

"Прежде всего, я хочу поздравить Харри, он повторил рекорд Алана Ширера. Харри удивительный игрок, и теперь ему необходимо забить всего один мяч, чтобы вписать свое имя в историю".

"Трудно подобрать слова, чтобы описать, насколько он хорош. Даже во время моего пребывания в клубе он не перестает меня удивлять", - цитирует Почеттино BBC.

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Метки Кейн, Почеттино, Премьер-Лига, рекорды, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 24.12.2017 00:30

Количество просмотров Просмотров: 1052

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Последние комментарии:




  1. ray-black 24.12.2017 01:10 # ray-black
    Мало. Остался один матч в этом году и нужен один гол. Повотрение рекорда хорошо, но надо творить историю.

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  2. jack-willsher 24.12.2017 00:37 # jack-willsher
    лондон всегда был белым!!!!. а bezviz как всегда соснул ограменного 24 дюймового хуйца пукаку

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  3. electric 24.12.2017 00:37 # electric
    трехсезонка никак не уймется.
    ок.

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  4. danny949494 24.12.2017 00:36 # danny949494
    А Месси 91 голов. Просто фантастика.

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