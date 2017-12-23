"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" благодаря хет-трику Кейна

Харри Кейн Хет-трик Харри Кейна позволил "Тоттенхэму" разгромить "Бернли" со счетом 0:3 и обойти своего соперника в таблице Премьер-Лиги.

Относительно безголевого матча против "Брайтона" неделю назад "бордовые" лишились Джеймса Тарковски, которого в линии обороны заменил Кевин Лонг.

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино отреагировал на поражение 4:1 от "Манчестер Сити", включив в старт Давинсона Санчеса, Сержа Орье, Бена Дэвиса и Муссу Сиссоко.

Самой заметной фигурой в начальной стадии матча был Деле Алли. Сперва полузащитник гостей получил желтую карточку за грубую игру против Чарли Тэйлора, а на шестой минуте уже сам стал жертвой фола, заработав пенальти. Харри Кейн четко реализовал 11-метровый — 0:1.

Открыв счет, "Тоттенхэм" установил контроль над мячом, тогда как "Бернли" огрызнулся лишь парой прострелов с фланга, которые прервал Уго Льорис.

На 22-й минуте "шпоры" провели отличную контратаку, и Сиссоко выскочил на свидание с Ником Поупом. Молодой голкипер "бордовых" сыграл выше всяких похвал, справившись и с ударом Муссы, и с его добиванием.

Ближе к перерыву "Бернли" оживился, но в остатке тайма так и не нанес ни одного удара — хотя бы неточного.

Во втором тайме "Тоттенхэм" восстановил контроль над игрой, однако забить второй гол никак не мог, чтобы снять все вопросы об исходе матча, что сохраняло напряжение.

И все же на 69-й минуте интрига умерла. Сиссоко сделал роскошную передачу между двух защитников на Кейна, который вышел один на один с Поупом и хладнокровно послал мяч в ворота — 0:2.

Спустя 10 минут Кейн и вовсе оформил хет-трик, завершив комбинацию ударом со средней дистанции после перехвата возле штрафной площади соперника — 0:3.

"Тоттенхэм" реабилитировался после неприятного поражения от "Сити" и обошел "Бернли" в таблице, одновременно сравнявшись по очкам с "Арсеналом". "Бордовые" провели достаточно слабый матч, что можно списать на дисквалификацию Джеймса Тарковски и вынужденную замену Криса Вуда еще в первом тайме.

"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче

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Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2017 22:25

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Последние комментарии:




  1. antuanpdf 24.12.2017 00:48 # antuanpdf
    сука надо их палками пиздить после такого

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  2. jaguar 24.12.2017 00:46 # jaguar
    е6аные клоуны...

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  3. iceman90 24.12.2017 00:46 # iceman90
    Азаза!!! Скамцо))))

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  4. knvlay 24.12.2017 00:46 # knvlay
    muaxaxaxa

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  5. imf-tau 24.12.2017 00:46 # imf-tau
    Кармический всос за все отскоки уриньи, хотя по остроте МЮ превзошел Лестер. Надеюсь этого бича уволят.

    Атака по прежнему транжирит, защита по прежнему пускает детские мячи.

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  6. baxti 24.12.2017 00:45 # baxti
    Vuaxaxaaaaaaaa

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  7. bandera-azov 24.12.2017 00:43 # bandera-azov
    ахахаххаа))

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  8. shirokov15 24.12.2017 00:41 # shirokov15
    Мде, АПЛ превратилась в турнир одной команды. Сразу так и не припомню, когда у одной из команд было такое огромное преимущество над другими не только по игре, но и по очкам.

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  9. dragonishka 24.12.2017 00:40 # dragonishka
    А виноват не Смоллинг, виноваты Лукаку, Лингард и Рэшфорд, которые творили хуйню, когда нужно было убивать игру.

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  10. chelsealondon 24.12.2017 00:40 # chelsealondon
    Ахахаха.....Лестер с яйцами...

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  11. skychnie-oboi 24.12.2017 00:40 # skychnie-oboi
    Челсидоры передают эстафету скаму.

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  12. kukuruzzo 24.12.2017 00:39 # kukuruzzo
    пись-пись-пись

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  13. mufc1994 24.12.2017 00:39 # mufc1994
    Сосать чмоур

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  14. van-der-slav 24.12.2017 00:38 # van-der-slav
    Пххахахахаха я прям угадал что пропустим на последней

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  15. dragonishka 24.12.2017 00:38 # dragonishka
    В рот вас ебать

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  16. mancityman 24.12.2017 00:26 # mancityman
    щОльсииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

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  17. bandera-azov 24.12.2017 00:26 # bandera-azov
    мю в гонке)
    призрачный гонщик 6лять))

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  18. dragonishka 24.12.2017 00:24 # dragonishka
    Рэшфорд, просто фейспалм как сегодня негры играют. Столько выгодных выходов запороли, папуасы, блять

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  19. mancunia-planet 24.12.2017 00:17 # mancunia-planet
    удаление у лис

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  20. kukuruzzo 24.12.2017 00:16 # kukuruzzo
    ниче людоед пасы сегодня раздает

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