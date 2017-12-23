"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" благодаря хет-трику Кейна

Хет-трик Харри Кейна позволил "Тоттенхэму" разгромить "Бернли" со счетом 0:3 и обойти своего соперника в таблице Премьер-Лиги.

Относительно безголевого матча против "Брайтона" неделю назад "бордовые" лишились Джеймса Тарковски, которого в линии обороны заменил Кевин Лонг.



Наставник "шпор" Маурисио Почеттино отреагировал на поражение 4:1 от "Манчестер Сити", включив в старт Давинсона Санчеса, Сержа Орье, Бена Дэвиса и Муссу Сиссоко.



Самой заметной фигурой в начальной стадии матча был Деле Алли. Сперва полузащитник гостей получил желтую карточку за грубую игру против Чарли Тэйлора, а на шестой минуте уже сам стал жертвой фола, заработав пенальти. Харри Кейн четко реализовал 11-метровый — 0:1.



Открыв счет, "Тоттенхэм" установил контроль над мячом, тогда как "Бернли" огрызнулся лишь парой прострелов с фланга, которые прервал Уго Льорис.



На 22-й минуте "шпоры" провели отличную контратаку, и Сиссоко выскочил на свидание с Ником Поупом. Молодой голкипер "бордовых" сыграл выше всяких похвал, справившись и с ударом Муссы, и с его добиванием.



Ближе к перерыву "Бернли" оживился, но в остатке тайма так и не нанес ни одного удара — хотя бы неточного.



Во втором тайме "Тоттенхэм" восстановил контроль над игрой, однако забить второй гол никак не мог, чтобы снять все вопросы об исходе матча, что сохраняло напряжение.



И все же на 69-й минуте интрига умерла. Сиссоко сделал роскошную передачу между двух защитников на Кейна, который вышел один на один с Поупом и хладнокровно послал мяч в ворота — 0:2.



Спустя 10 минут Кейн и вовсе оформил хет-трик, завершив комбинацию ударом со средней дистанции после перехвата возле штрафной площади соперника — 0:3.



"Тоттенхэм" реабилитировался после неприятного поражения от "Сити" и обошел "Бернли" в таблице, одновременно сравнявшись по очкам с "Арсеналом". "Бордовые" провели достаточно слабый матч, что можно списать на дисквалификацию Джеймса Тарковски и вынужденную замену Криса Вуда еще в первом тайме.



"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче

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