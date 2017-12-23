"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" благодаря хет-трику Кейна
Хет-трик Харри Кейна позволил "Тоттенхэму" разгромить "Бернли" со счетом 0:3 и обойти своего соперника в таблице Премьер-Лиги.
Относительно безголевого матча против "Брайтона" неделю назад "бордовые" лишились Джеймса Тарковски, которого в линии обороны заменил Кевин Лонг.
Наставник "шпор" Маурисио Почеттино отреагировал на поражение 4:1 от "Манчестер Сити", включив в старт Давинсона Санчеса, Сержа Орье, Бена Дэвиса и Муссу Сиссоко.
Самой заметной фигурой в начальной стадии матча был Деле Алли. Сперва полузащитник гостей получил желтую карточку за грубую игру против Чарли Тэйлора, а на шестой минуте уже сам стал жертвой фола, заработав пенальти. Харри Кейн четко реализовал 11-метровый — 0:1.
Открыв счет, "Тоттенхэм" установил контроль над мячом, тогда как "Бернли" огрызнулся лишь парой прострелов с фланга, которые прервал Уго Льорис.
На 22-й минуте "шпоры" провели отличную контратаку, и Сиссоко выскочил на свидание с Ником Поупом. Молодой голкипер "бордовых" сыграл выше всяких похвал, справившись и с ударом Муссы, и с его добиванием.
Ближе к перерыву "Бернли" оживился, но в остатке тайма так и не нанес ни одного удара — хотя бы неточного.
Во втором тайме "Тоттенхэм" восстановил контроль над игрой, однако забить второй гол никак не мог, чтобы снять все вопросы об исходе матча, что сохраняло напряжение.
И все же на 69-й минуте интрига умерла. Сиссоко сделал роскошную передачу между двух защитников на Кейна, который вышел один на один с Поупом и хладнокровно послал мяч в ворота — 0:2.
Спустя 10 минут Кейн и вовсе оформил хет-трик, завершив комбинацию ударом со средней дистанции после перехвата возле штрафной площади соперника — 0:3.
"Тоттенхэм" реабилитировался после неприятного поражения от "Сити" и обошел "Бернли" в таблице, одновременно сравнявшись по очкам с "Арсеналом". "Бордовые" провели достаточно слабый матч, что можно списать на дисквалификацию Джеймса Тарковски и вынужденную замену Криса Вуда еще в первом тайме.
"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
23.12.2017 22:25
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Последние комментарии:
сука надо их палками пиздить после такого
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е6аные клоуны...
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Азаза!!! Скамцо))))
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muaxaxaxa
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Кармический всос за все отскоки уриньи, хотя по остроте МЮ превзошел Лестер. Надеюсь этого бича уволят.
Атака по прежнему транжирит, защита по прежнему пускает детские мячи.
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Vuaxaxaaaaaaaa
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ахахаххаа))
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Мде, АПЛ превратилась в турнир одной команды. Сразу так и не припомню, когда у одной из команд было такое огромное преимущество над другими не только по игре, но и по очкам.
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А виноват не Смоллинг, виноваты Лукаку, Лингард и Рэшфорд, которые творили хуйню, когда нужно было убивать игру.
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Ахахаха.....Лестер с яйцами...
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Челсидоры передают эстафету скаму.
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пись-пись-пись
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Сосать чмоур
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Пххахахахаха я прям угадал что пропустим на последней
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В рот вас ебать
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щОльсииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
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мю в гонке)
призрачный гонщик 6лять))
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Рэшфорд, просто фейспалм как сегодня негры играют. Столько выгодных выходов запороли, папуасы, блять
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удаление у лис
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ниче людоед пасы сегодня раздает
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