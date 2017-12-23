Ван Галь советует Блинду уйти из "Юнайтед" в "Барселону"

Дейли Блинд и Луи Ван Галь Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь посоветовал защитнику Дейли Блинду покинуть "Олд Траффорд".

На прошлой неделе Ван Галь обрушился с критикой на "красных дьяволов", заявив, что при Жозе Моуриньо команда играет в еще более скучный футбол, чем при нем. Также Луи говорил о своей обиде на исполнительного директора Эда Вудворда, который начал договариваться с португальским тренером у него за спиной.

Продолжая свои нападки на бывший клуб, Ван Галь посоветовал Блинду покинуть "Юнайтед". Луи считает, что его соотечественник должен ответить взаимностью на интерес "Барселоны".

"Дейли Блинду будет лучше отправиться в "Барселону", чем и дальше оставаться в "Манчестер Юнайтед". Порой он даже не попадает в запас "Юнайтед". Дейли способен играть более чем на одной позиции, и в "Барселоне" он никогда бы не стал сидеть на лавке".

"Думаю, "Барселоне" Дейли в любом случае подошел бы лучше. Его уровень и стиль игры лучше соответствуют Испании, нежели Англии".

"Он может действовать в качестве центрального защитника, который начинает розыгрыш. Он может играть опорного полузащитника или левого защитника атакующей направленности. Это все по зубам Дейли", — сообщил Ван Галь Daily Mirror.

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Метки Барселона, Блинд, Ван Галь, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2017 21:10

Количество просмотров Просмотров: 1955

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Последние комментарии:




  1. whitecolor 24.12.2017 01:04 # whitecolor
    Ну кто же его туда возьмет?

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  2. cruise877 24.12.2017 00:43 # cruise877
    Хуевый игрок . Такой же как и Гал ебаный

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  3. rashford39 23.12.2017 23:49 # rashford39
    Да Блинд крутой игрок, самый умный защ в МЮ

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  4. fc-oil 23.12.2017 22:18 # fc-oil
    Ну и зачем этот днарь Барселоне?

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  5. wwwxxx 23.12.2017 22:14 # wwwxxx
    у влагали до сих пор жопа горит

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  6. tjk4 23.12.2017 22:00 # tjk4
    Хороший игрок

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  7. antuanpdf 23.12.2017 21:51 # antuanpdf
    е6ало своё завали

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  8. ilovemanutd 23.12.2017 21:44 # ilovemanutd
    Блинд очень крутой, нужно ему сваливать отсюда

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  9. kojan 23.12.2017 21:29 # kojan
    старый провокатор...

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  10. andros13 23.12.2017 21:17 # andros13
    Его уровень и стиль игры лучше соответствуют Испании, нежели Англии

    Тогда наxyя ты его подписывал, наркоман голландский ?

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