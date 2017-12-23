Ван Галь советует Блинду уйти из "Юнайтед" в "Барселону"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь посоветовал защитнику Дейли Блинду покинуть "Олд Траффорд".

На прошлой неделе Ван Галь обрушился с критикой на "красных дьяволов", заявив, что при Жозе Моуриньо команда играет в еще более скучный футбол, чем при нем. Также Луи говорил о своей обиде на исполнительного директора Эда Вудворда, который начал договариваться с португальским тренером у него за спиной.



Продолжая свои нападки на бывший клуб, Ван Галь посоветовал Блинду покинуть "Юнайтед". Луи считает, что его соотечественник должен ответить взаимностью на интерес "Барселоны".



"Дейли Блинду будет лучше отправиться в "Барселону", чем и дальше оставаться в "Манчестер Юнайтед". Порой он даже не попадает в запас "Юнайтед". Дейли способен играть более чем на одной позиции, и в "Барселоне" он никогда бы не стал сидеть на лавке".



"Думаю, "Барселоне" Дейли в любом случае подошел бы лучше. Его уровень и стиль игры лучше соответствуют Испании, нежели Англии".



"Он может действовать в качестве центрального защитника, который начинает розыгрыш. Он может играть опорного полузащитника или левого защитника атакующей направленности. Это все по зубам Дейли", — сообщил Ван Галь Daily Mirror.

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