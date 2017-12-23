Гвардиола понимает разочарование Агуэро

После победы над "Борнмутом" (4:0) главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что понимает разочарование нападающего Серхио Агуэро, забившего в этой встрече два мяча.

Накануне британские медиа сообщили, что Агуэро недоволен отношением к себе Гвардиолы и даже задумывается об уходе из клуба. После матча с "Борнмутом" Пеп не мог не затронуть эту тему.



"Я понимаю, когда игроки расстраиваются из-за непопадания в состав или замены, но я всегда пытаюсь установить с ними нормальные отношения. Самое главное, что Серхио связывают отличные отношения с партнерами".



"Серхио стал легендой этого клуба, но Габриэль Жезус тоже заслуживает играть. Я сам был футболистом, поэтому знаю, какие решения тренера расстраивают игроков больше всего. Уверен, Серхио разберется со своей жизнью сам", - сообщил Гвардиола официальному сайту клуба.

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