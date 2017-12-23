"Сити" не встретил сопротивления со стороны "Борнмута"

"Манчестер Сити" одержал 17-ю победу подряд в Премьер-Лиге, не встретив никакого сопротивления со стороны "Борнмута" — 4:0.

Относительно победы 4:1 над "Тоттенхэмом" в стартовый состав "горожан" вернулись опытнейшие Венсан Компани и Давид Сильва, заменив Эльякима Мангала и Илкая Гюндогана. Серхио Агуэро, несмотря на спекуляции относительно своего будущего, сохранил доверие наставника.



Тренер "вишенок" Эдди Хау поменял половину полевых игроков после поражения от "Ливерпуля", на сей раз доверившись дебютанту Джеку Симпсону, Стиву Куку, Дэну Гослингу, Джуниору Станисласу и Каллуму Уилсону.



"Борнмут" сразу же ушел в глухую оборону и практически не касался мяча — хозяева "Этихад" имели четырехкратное преимущество во владении, однако первый удар в створ случился лишь на 25-й минуте, когда Николас Отаменди приложился с дистанции, заставив Асмира Беговича совершить сейв в прыжке.



Зато следующее попадание в створ оказалось результативным. На 27-й минуте Бегович неуверенно ввел мяч в игру, случился перехват, и после навеса Фернандиньо Агуэро пробил в падении головой с линии вратарской — 1:0.



Других точных ударов до перерыва зрители не увидели, хотя превосходство "Сити" по-прежнему не вызывало никаких вопросов.



А на 53-й минуте все стало окончательно ясно. Давид Сильва сделал передачу на подступы к штрафной Агуэро, который в касание перевел мяч внутрь площадки Рахиму Стерлингу, а тот, также в касание, пробил по воротам — 2:0.



В дальнейшем хозяева играли расслабленно и в свое удовольствие, тогда как гости бросили играть вовсе. На 79-й минуте "Борнмут" пропустил еще раз, позволив Агуэро пробить головой с линии вратарской после навеса от Бернарду Силвы — 3:0.



Точка в матче была поставлена на 85-й минуте, когда Стерлинг сделал передачу на левый край штрафной появившемуся на замену Данило, а тот пробил Беговича — 4:0.



В противостоянии с лидером Премьер-Лиги "Борнмут" выглядел просто любительской командой. "Сити" провел далеко не лучший свой матч, играя в полноги, но этого все равно оказалось достаточно для крупной победы.



"Манчестер Сити" — "Борнмут". Отчет о матче

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