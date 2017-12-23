"Сити" не встретил сопротивления со стороны "Борнмута"

Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро "Манчестер Сити" одержал 17-ю победу подряд в Премьер-Лиге, не встретив никакого сопротивления со стороны "Борнмута" — 4:0.

Относительно победы 4:1 над "Тоттенхэмом" в стартовый состав "горожан" вернулись опытнейшие Венсан Компани и Давид Сильва, заменив Эльякима Мангала и Илкая Гюндогана. Серхио Агуэро, несмотря на спекуляции относительно своего будущего, сохранил доверие наставника.

Тренер "вишенок" Эдди Хау поменял половину полевых игроков после поражения от "Ливерпуля", на сей раз доверившись дебютанту Джеку Симпсону, Стиву Куку, Дэну Гослингу, Джуниору Станисласу и Каллуму Уилсону.

"Борнмут" сразу же ушел в глухую оборону и практически не касался мяча — хозяева "Этихад" имели четырехкратное преимущество во владении, однако первый удар в створ случился лишь на 25-й минуте, когда Николас Отаменди приложился с дистанции, заставив Асмира Беговича совершить сейв в прыжке.

Зато следующее попадание в створ оказалось результативным. На 27-й минуте Бегович неуверенно ввел мяч в игру, случился перехват, и после навеса Фернандиньо Агуэро пробил в падении головой с линии вратарской — 1:0.

Других точных ударов до перерыва зрители не увидели, хотя превосходство "Сити" по-прежнему не вызывало никаких вопросов.

А на 53-й минуте все стало окончательно ясно. Давид Сильва сделал передачу на подступы к штрафной Агуэро, который в касание перевел мяч внутрь площадки Рахиму Стерлингу, а тот, также в касание, пробил по воротам — 2:0.

В дальнейшем хозяева играли расслабленно и в свое удовольствие, тогда как гости бросили играть вовсе. На 79-й минуте "Борнмут" пропустил еще раз, позволив Агуэро пробить головой с линии вратарской после навеса от Бернарду Силвы — 3:0.

Точка в матче была поставлена на 85-й минуте, когда Стерлинг сделал передачу на левый край штрафной появившемуся на замену Данило, а тот пробил Беговича — 4:0.

В противостоянии с лидером Премьер-Лиги "Борнмут" выглядел просто любительской командой. "Сити" провел далеко не лучший свой матч, играя в полноги, но этого все равно оказалось достаточно для крупной победы.

"Манчестер Сити" — "Борнмут". Отчет о матче

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Метки Борнмут, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2017 19:55

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Последние комментарии:




  1. kesh 24.12.2017 02:47 # kesh
    Сити чемпик.

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  2. andros13 23.12.2017 23:33 # andros13
    МЮ просто потрясающе играет

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  3. redredred 23.12.2017 22:46 # redredred
    Знаешь что Санек?
    Пошел нахуй со своим футболом

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  4. redredred 23.12.2017 22:19 # redredred
    Где xyecocы пенсы, сразу небось попрятались членососы е6аные. Опущенцы е6ливые, xyй сосите
    Цитируя &#128514;

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  5. redredred 23.12.2017 22:15 # redredred
    Лфиссуунша ты неплохой человек. Будь добрым. Найди добро в себе

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  6. lfc01unwa 23.12.2017 22:14 # lfc01unwa
    Глоре глоре уииииииииииииииииииииииииииииииии

    (ответить)

  7. redredred 23.12.2017 22:12 # redredred
    Глореее глореее ман юнайтеед!!!! Вечные победители

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  8. lfc01unwa 23.12.2017 22:12 # lfc01unwa
    Щель-си уииииииииииииииииииии

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  9. lfc01unwa 23.12.2017 22:11 # lfc01unwa
    Нет больше ман сосайтеда, теперь есть один Манчестер и он СИТИ!!!!! Тфу

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  10. chelsealondon 23.12.2017 22:11 # chelsealondon
    4-х сезонка ....

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  11. lfc01unwa 23.12.2017 22:10 # lfc01unwa
    Пригородная помойка уииииииииииииииииииииииииии

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  12. tursa 23.12.2017 22:03 # tursa
    че кстати безвиз по шконку спрятался? че ты щас не кукарекаешь как твой щольси эффективно играет и выносит просто сотоны всякие

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  13. mancityman 23.12.2017 21:43 # mancityman
    Англия пример лига ершарида номер1 булиб колди пример лига фанатларига салом!хакикий футбол курай десангиз англия пример лигасини куринг.шедевр!

    (ответить)

  14. lahmatyj 23.12.2017 21:34 # lahmatyj
    Норм там миланских шалав ебут.

    (ответить)

  15. wengerrrro 23.12.2017 21:20 # wengerrrro
    https://pp.userapi.com/c621701/v621701355/46d71/KoU0ysEctho.jpg
    cосите, лоскуты

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  16. blueswin 23.12.2017 21:12 # blueswin
    Всё таки пиздец на летнем рынке сотворил не Челси, а Милан...мелочь, а приятно.

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  17. budun 23.12.2017 21:09 # budun
    1 19 55

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  18. chr1s8rown 23.12.2017 20:52 # chr1s8rown
    dele pizda

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  19. mcfc-fantactic 23.12.2017 20:40 # mcfc-fantactic
    Деле Али дискву за нырок...вот же талантливый уеб..ок!

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  20. andros13 23.12.2017 20:39 # andros13
    Вудворт лох, подписал Маура а не Пепа
    Я уже не говорю про Моеса с Ван галом

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