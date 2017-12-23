"Тоттенхэм" может переехать на новый стадион с задержкой
"Тоттенхэм" признал, что клуб может не успеть ввести в эксплуатацию свой новый стадион к старту следующего сезона.
Как известно, "шпоры" продолжают работать ударными темпами над строительством новой 61-тысячной аренды. В данный момент уже монтируется крыша весом в 600 тонн.
В клубе по-прежнему настаивает, что строительство идет в соответствии с графиком, однако после завершения всех работ "Тоттенхэму" может потребоваться некоторое время на получение разрешений и одобрений для введения стадиона в эксплуатацию.
Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на официального представителя "шпор", в клубе готовы к тому, что первые домашние матчи сезона 2018/19 подопечные Маурисио Почеттино будут вынуждены играть на выезде.
Добавим, в похожем положении оказался "Ливерпуль" на старте предыдущего сезона, когда из-за реконструкции Главной трибуны "красным" пришлось с разрешения Премьер-Лиги несколько первых матчей сыграть на выезде — речь именно о выездных матчах, а не о домашних на нейтральном поле.
23.12.2017 19:10
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эт не проблема, они сейчас все 38 игр по сути на выезде играют
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