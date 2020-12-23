Конте не понимает, как "Челси" не смог забить
Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал несправедливым результатом ничью с "Эвертоном" (0:0) в гостевом матче Премьер-Лиги.
Несмотря на то, что "синие" владели ощутимым преимуществом и контролировали мяч 70% времени, гостям "Гудисон Парк" не удалось победить и пришлось довольствоваться одним очков. Конте не понимает, как это произошло.
"Мы нанесли 26 ударов, из них восемь в створ. Мы доминировали над соперником и создали много моментов для гола. Думаю, это несправедливый результат. "Эвертон", конечно, заслужил похвалы, но мы заслужили победу".
"Нет ничего необычного, когда теряешь очки, показывая плохую игру. Но сегодня мы доминировали, владели преимуществом, а их лучшим игроком был вратарь. Нам не хватило только удачи", - сообщил Конте BBC.
23.12.2017 18:10
Просмотров: 2563
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ЛФК каждый тур так играет и че? Щолси, нах
(ответить)
Даже и сказать нечего.
(ответить)
отскочил Эвертон, только лютые хейтеры этого не заметили)
(ответить)
Да всё ништяк пацаны! Конте тактик, и знает что делает. Он знает что МС с МЮ ему недогнать а у соседей снизу тоже ничейки. Этой игрой он лишь хотел показать что нужен ещё один нап.
(ответить)
"Нет ничего необычного, когда теряешь очки, показывая плохую игру.
все, что нужно знать об игре челсе
(ответить)
Конте порвался
(ответить)
Единственный нап выходит на замену на 70й минуте. Тренер не понимает, как его позорный автобус не смог забить. Он че, дoлбoeб?
(ответить)
"Мы были лучше, мы доминировали, мы должны были забивать, мы заслужили победу, нам не хватило удачи, это несправедливый результат".
У них там шаблон у всех общий? Один спитчрайтер у всех?
(ответить)
пинсковская помойка которая через матч игрет в автобус открывает удивленное ебало
(ответить)
Жирный Сэм выставил китайскуй стену
(ответить)
Желтый парик
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий