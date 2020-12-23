Конте не понимает, как "Челси" не смог забить

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал несправедливым результатом ничью с "Эвертоном" (0:0) в гостевом матче Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что "синие" владели ощутимым преимуществом и контролировали мяч 70% времени, гостям "Гудисон Парк" не удалось победить и пришлось довольствоваться одним очков. Конте не понимает, как это произошло.

"Мы нанесли 26 ударов, из них восемь в створ. Мы доминировали над соперником и создали много моментов для гола. Думаю, это несправедливый результат. "Эвертон", конечно, заслужил похвалы, но мы заслужили победу".

"Нет ничего необычного, когда теряешь очки, показывая плохую игру. Но сегодня мы доминировали, владели преимуществом, а их лучшим игроком был вратарь. Нам не хватило только удачи", - сообщил Конте BBC.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!



Метки Конте, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 23.12.2017 18:10

Количество просмотров Просмотров: 2563

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 24.12.2017 03:48 # vyrentz
    ЛФК каждый тур так играет и че? Щолси, нах

    (ответить)

  2. blueswin 23.12.2017 21:23 # blueswin
    Даже и сказать нечего.

    (ответить)

  3. skazka 23.12.2017 20:11 # skazka
    отскочил Эвертон, только лютые хейтеры этого не заметили)

    (ответить)

  4. rollik707 23.12.2017 19:36 # rollik707
    Да всё ништяк пацаны! Конте тактик, и знает что делает. Он знает что МС с МЮ ему недогнать а у соседей снизу тоже ничейки. Этой игрой он лишь хотел показать что нужен ещё один нап.

    (ответить)

  5. kos9k 23.12.2017 18:55 # kos9k
    "Нет ничего необычного, когда теряешь очки, показывая плохую игру.

    все, что нужно знать об игре челсе

    (ответить)

  6. pistolero-lfc 23.12.2017 18:31 # pistolero-lfc
    Конте порвался

    (ответить)

  7. psycho1 23.12.2017 18:29 # psycho1
    Единственный нап выходит на замену на 70й минуте. Тренер не понимает, как его позорный автобус не смог забить. Он че, дoлбoeб?

    (ответить)

  8. sausage 23.12.2017 18:27 # sausage
    "Мы были лучше, мы доминировали, мы должны были забивать, мы заслужили победу, нам не хватило удачи, это несправедливый результат".
    У них там шаблон у всех общий? Один спитчрайтер у всех?

    (ответить)

  9. blackdreamer 23.12.2017 18:22 # blackdreamer
    пинсковская помойка которая через матч игрет в автобус открывает удивленное ебало

    (ответить)

  10. infamous 23.12.2017 18:17 # infamous
    Жирный Сэм выставил китайскуй стену

    (ответить)

  11. aristarh-overeem 23.12.2017 18:13 # aristarh-overeem
    Желтый парик

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: