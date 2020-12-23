Конте не понимает, как "Челси" не смог забить

Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал несправедливым результатом ничью с "Эвертоном" (0:0) в гостевом матче Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что "синие" владели ощутимым преимуществом и контролировали мяч 70% времени, гостям "Гудисон Парк" не удалось победить и пришлось довольствоваться одним очков. Конте не понимает, как это произошло.



"Мы нанесли 26 ударов, из них восемь в створ. Мы доминировали над соперником и создали много моментов для гола. Думаю, это несправедливый результат. "Эвертон", конечно, заслужил похвалы, но мы заслужили победу".



"Нет ничего необычного, когда теряешь очки, показывая плохую игру. Но сегодня мы доминировали, владели преимуществом, а их лучшим игроком был вратарь. Нам не хватило только удачи", - сообщил Конте BBC.

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