"Эвертон" оказался не по зубам "Челси"

Виллиан Не нанеся ни единого удара в створ, "Эвертон" смог разжиться очком в домашнем противостоянии с "Челси" — 0:0.

Главный тренер "ирисок" Сэм Эллардайс внезапно решил предоставить отдых Уэйну Руни. Вместо него, Мейсона Холгейта и Эшли Уильямса вышли Том Дэвис, Майкл Кин и Фил Ягиелка.

У "синих" лишь Антонио Рюдигер заменил в стартовом составе Гари Кэхилла относительно предыдущего матча в Премьер-Лиге.

Матч на "Гудисон Парк" начался неторопливо, однако гости достаточно легко закрепились на чужой половине поля. Первый опасный момент возник на 10-й минуте, когда Ягиелка дважды вынес мяч с линии своих ворот.

"Челси" продолжил пристреливаться, но больше никак не мог попасть в створ. Лишь на 36-й минуте Джордану Пикфорду пришлось вступить в игру, чтобы отразить выстрел с острого угла от Педро. Правда, кажется, что и этот удар шел мимо.

В начале второго тайма Пикфорд совершил хороший сейв в углу ворот после удара Педро в касание из пределов штрафной. Однако дальше этого дело не пошло — "Эвертон" не позволял своему сопернику взвинтить темп.

На 76-й минуте унылое течение матча было несколько нарушено, потому что вышедший на замену защитник "ирисок" Уильямс пробил головой в перекладину собственных ворот после прострела Виктора Мосеса.

В концовке матча "синие" несколько прижали своего соперника, но в штрафную проникали с большим трудом, не говоря уже о попаданиях в створ. "Эвертону" удалось выстоять.

Лишившись Уэйна Руни, "Эвертон" совершенно ничего не показал впереди и не нанес ни одного удара в створ за 90 минут, зато смог сдержать атаку "Челси", который без Альваро Мораты был недостаточно настойчив.

"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!



Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2017 17:25

Количество просмотров Просмотров: 4345

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kojan 23.12.2017 20:59 # kojan
    жаль не было Рунька... он запидорасил бы синих...

    (ответить)

  2. chelseafanmd 23.12.2017 20:03 # chelseafanmd
    норм тут всякие залупы горят что с рождения не видели чемпионства ливера)

    (ответить)

  3. mcfc-fantactic 23.12.2017 20:03 # mcfc-fantactic
    Вот не надо а...Может хватит? Хватит унижать челси, мю...синяя помойка...красная помойка....какая разница? Да,они не могут как Короли АПЛ - СИТИ!!! Но у них есть свои фаны, пускай как у челси- ЛГБТ сообщество, или как вы их называете ,,обосанные тряпки" то есть скам...Просто нам нужно понять, что они...,,Другие" просто природа их такими создала. В общем мира всем. Я сегодня, че то расчуствовался...

    (ответить)

  4. webb 23.12.2017 19:52 # webb
    Ебать Данило небось ща рад, что перешёл в Сити, а не убогую синюю помойку chelsea.

    (ответить)

  5. tjk4 23.12.2017 19:49 # tjk4
    Сити молодцы, поздравляю!

    (ответить)

  6. wengerrrro 23.12.2017 19:48 # wengerrrro
    в какой же убогий футбол играет мойес

    (ответить)

  7. danaida 23.12.2017 19:47 # danaida
    Лукаку лох последний. Будучи единственным напом МЮ и играя без замен, умудрился встрять Агуэро в бомбардирской гонке. Ладно там Салах, он невероятен.

    (ответить)

  8. mr-dodds 23.12.2017 19:45 # mr-dodds
    Даже Данилы забивают. Такой сити не остановить. Даже если у них будет кризис, то не догнать уже, лучшая команда АПЛ во всех аспектах.

    (ответить)

  9. mancityman 23.12.2017 19:45 # mancityman
    ДАНИЛООООООООООООООООООООООО 4-0

    (ответить)

  10. toha-bludsikir 23.12.2017 19:44 # toha-bludsikir
    Сити забил за половину сезона больше мячей в чемпионате, чем манки в прошлом за 38 игр

    (ответить)

  11. mancityman 23.12.2017 19:43 # mancityman
    Все, абсолютно все обсыкают синюю помойку членчси, а омар и безмозг (два далбаёбика) просто купаются в моче и не тонут )))

    (ответить)

  12. mancityman 23.12.2017 19:40 # mancityman
    СЕРХИОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

    (ответить)

  13. toha-bludsikir 23.12.2017 19:39 # toha-bludsikir
    тем временем Сити улучшает свой рекорд в апл и как полагается - займет место на главное, убрав нафиг это синее недорозумение с главной.

    (ответить)

  14. jesus33 23.12.2017 19:38 # jesus33
    100-й гол за 2017 год, chlensea за три сезона меньше забивает.

    (ответить)

  15. negan 23.12.2017 19:37 # negan
    просто импотенты в атаке

    (ответить)

  16. andros13 23.12.2017 19:35 # andros13
    АПЛ превращается в один сплошной автобус
    Если не автобус, то днище с клаванами в обороне и гавном в воротах.
    Ну что за довны

    (ответить)

  17. sher-liverpool 23.12.2017 19:29 # sher-liverpool
    Даже матч вестхема и касла интересней,чем игра эве и синей помойки!

    (ответить)

  18. wengerrrro 23.12.2017 19:28 # wengerrrro
    пздц вхю-ню зае6атый матч

    (ответить)

  19. danaida 23.12.2017 19:27 # danaida
    синяя помойка chelsea=груз 200

    (ответить)

  20. sher-liverpool 23.12.2017 19:25 # sher-liverpool
    Безвиз сидя на фупле,возвышает свое Эго,вуахахах,ору с давнича)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: