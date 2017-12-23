"Эвертон" оказался не по зубам "Челси"

Не нанеся ни единого удара в створ, "Эвертон" смог разжиться очком в домашнем противостоянии с "Челси" — 0:0.

Главный тренер "ирисок" Сэм Эллардайс внезапно решил предоставить отдых Уэйну Руни. Вместо него, Мейсона Холгейта и Эшли Уильямса вышли Том Дэвис, Майкл Кин и Фил Ягиелка.



У "синих" лишь Антонио Рюдигер заменил в стартовом составе Гари Кэхилла относительно предыдущего матча в Премьер-Лиге.



Матч на "Гудисон Парк" начался неторопливо, однако гости достаточно легко закрепились на чужой половине поля. Первый опасный момент возник на 10-й минуте, когда Ягиелка дважды вынес мяч с линии своих ворот.



"Челси" продолжил пристреливаться, но больше никак не мог попасть в створ. Лишь на 36-й минуте Джордану Пикфорду пришлось вступить в игру, чтобы отразить выстрел с острого угла от Педро. Правда, кажется, что и этот удар шел мимо.



В начале второго тайма Пикфорд совершил хороший сейв в углу ворот после удара Педро в касание из пределов штрафной. Однако дальше этого дело не пошло — "Эвертон" не позволял своему сопернику взвинтить темп.



На 76-й минуте унылое течение матча было несколько нарушено, потому что вышедший на замену защитник "ирисок" Уильямс пробил головой в перекладину собственных ворот после прострела Виктора Мосеса.



В концовке матча "синие" несколько прижали своего соперника, но в штрафную проникали с большим трудом, не говоря уже о попаданиях в створ. "Эвертону" удалось выстоять.



Лишившись Уэйна Руни, "Эвертон" совершенно ничего не показал впереди и не нанес ни одного удара в створ за 90 минут, зато смог сдержать атаку "Челси", который без Альваро Мораты был недостаточно настойчив.



"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче

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