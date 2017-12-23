"Эвертон" оказался не по зубам "Челси"
Не нанеся ни единого удара в створ, "Эвертон" смог разжиться очком в домашнем противостоянии с "Челси" — 0:0.
Главный тренер "ирисок" Сэм Эллардайс внезапно решил предоставить отдых Уэйну Руни. Вместо него, Мейсона Холгейта и Эшли Уильямса вышли Том Дэвис, Майкл Кин и Фил Ягиелка.
У "синих" лишь Антонио Рюдигер заменил в стартовом составе Гари Кэхилла относительно предыдущего матча в Премьер-Лиге.
Матч на "Гудисон Парк" начался неторопливо, однако гости достаточно легко закрепились на чужой половине поля. Первый опасный момент возник на 10-й минуте, когда Ягиелка дважды вынес мяч с линии своих ворот.
"Челси" продолжил пристреливаться, но больше никак не мог попасть в створ. Лишь на 36-й минуте Джордану Пикфорду пришлось вступить в игру, чтобы отразить выстрел с острого угла от Педро. Правда, кажется, что и этот удар шел мимо.
В начале второго тайма Пикфорд совершил хороший сейв в углу ворот после удара Педро в касание из пределов штрафной. Однако дальше этого дело не пошло — "Эвертон" не позволял своему сопернику взвинтить темп.
На 76-й минуте унылое течение матча было несколько нарушено, потому что вышедший на замену защитник "ирисок" Уильямс пробил головой в перекладину собственных ворот после прострела Виктора Мосеса.
В концовке матча "синие" несколько прижали своего соперника, но в штрафную проникали с большим трудом, не говоря уже о попаданиях в створ. "Эвертону" удалось выстоять.
Лишившись Уэйна Руни, "Эвертон" совершенно ничего не показал впереди и не нанес ни одного удара в створ за 90 минут, зато смог сдержать атаку "Челси", который без Альваро Мораты был недостаточно настойчив.
"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче
23.12.2017 17:25
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Последние комментарии:
жаль не было Рунька... он запидорасил бы синих...
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норм тут всякие залупы горят что с рождения не видели чемпионства ливера)
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Вот не надо а...Может хватит? Хватит унижать челси, мю...синяя помойка...красная помойка....какая разница? Да,они не могут как Короли АПЛ - СИТИ!!! Но у них есть свои фаны, пускай как у челси- ЛГБТ сообщество, или как вы их называете ,,обосанные тряпки" то есть скам...Просто нам нужно понять, что они...,,Другие" просто природа их такими создала. В общем мира всем. Я сегодня, че то расчуствовался...
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Ебать Данило небось ща рад, что перешёл в Сити, а не убогую синюю помойку chelsea.
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Сити молодцы, поздравляю!
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в какой же убогий футбол играет мойес
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Лукаку лох последний. Будучи единственным напом МЮ и играя без замен, умудрился встрять Агуэро в бомбардирской гонке. Ладно там Салах, он невероятен.
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Даже Данилы забивают. Такой сити не остановить. Даже если у них будет кризис, то не догнать уже, лучшая команда АПЛ во всех аспектах.
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ДАНИЛООООООООООООООООООООООО 4-0
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Сити забил за половину сезона больше мячей в чемпионате, чем манки в прошлом за 38 игр
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Все, абсолютно все обсыкают синюю помойку членчси, а омар и безмозг (два далбаёбика) просто купаются в моче и не тонут )))
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СЕРХИОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
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тем временем Сити улучшает свой рекорд в апл и как полагается - займет место на главное, убрав нафиг это синее недорозумение с главной.
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100-й гол за 2017 год, chlensea за три сезона меньше забивает.
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просто импотенты в атаке
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АПЛ превращается в один сплошной автобус
Если не автобус, то днище с клаванами в обороне и гавном в воротах.
Ну что за довны
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Даже матч вестхема и касла интересней,чем игра эве и синей помойки!
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пздц вхю-ню зае6атый матч
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синяя помойка chelsea=груз 200
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Безвиз сидя на фупле,возвышает свое Эго,вуахахах,ору с давнича)
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