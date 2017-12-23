Мойес готов обсуждать свое будущее только в конце сезона

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес сообщил, что будет обсуждать свое будущее в клубе только по окончании сезона.

Назначение Мойеса на место уволенного Славена Билича в начале ноября сопровождалось определенным скептицизмом среди болельщиков "Вест Хэма", ведь Дэвид значительно подпортил свою репутацию в предыдущих клубах: "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедаде" и "Сандерленде".



Тем не менее, шотландцу удалось преодолеть этот изначальный скептицизм и заслужить если не любовь, то уважение. Под руководством Мойеса "молотобойцы" набрали семь очков из последних девяти, поставив палки в колеса "Челси" с "Арсеналом" и выкарабкавшись из зоны вылета.



Успехи Мойеса повлекли разговоры о том, что "Вест Хэм" хочет продлить его шестимесячный контракт, однако сам Дэвид предпочитает дождаться окончания сезона.



"Я не буду разговаривать об этом с клубом или кем-либо, пока не закончится сезон, пока мы переживаем взлеты и падения. Это моя позиция, не клуба: я не буду ничего обсуждать до окончания сезона".



"Я хочу доказать, на что способен. Я хочу посмотреть, подхожу ли я клубу, и думает ли клуб, что я им тоже подхожу. Таков современный футбол, и мне больше не интересно иметь контракт на три-четыре года".



"Думаю, для клубов всегда хорошо иметь одного и то же тренера на протяжении трех-четырех лет, и обычно владельцы к этому стремятся. Но лично мне кажется, что сейчас есть тенденция к более короткому пребыванию тренера на одном месте. На сколько лет был рассчитан мой контракт с "Манчестер Юнайтед", на четыре? И все было кончено уже через 10 месяцев", — приводит слова Мойеса Sky Sports.

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