Гвардиоле "жаль" конкурентов по Премьер-Лиге
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что ему жаль "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые в любой другой сезон могли бы выиграть Премьер-Лигу.
В этом сезоне команда Гвардиолы бьет все рекорды Премьер-Лиги, победив уже в 16 матчах подряд. Прямо сейчас преимущество "Сити" над своими соседями из "Юнайтед" исчисляется 11 очками.
Гвардиола не ожидал такой прыти от своих игроков, поэтому ему жаль прямых конкурентов, ведь те в любой другой сезон могли бы не только побороться за титул, но и выиграть его.
"Конечно, мне их жаль. За все то время, что я нахожусь здесь, я не сказал ни одного плохого слова о наших соперниках. "Юнайтед" и "Челси" набирают достаточно очков, чтобы стать чемпионами. "Челси" выиграл восемь матчей из последних 10 – с такой серией команды обычно становятся чемпионами. У "Юнайтед" ситуация обстоит примерно так же. Они тоже проводят великолепный сезон".
"Вот почему я постоянно напоминаю, что гонка не завершена. Дело вовсе не в том, что одно поражение или ничья кардинально поменяют ситуацию. Просто наши конкуренты очень сильны", - цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
23.12.2017 15:00
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Последние комментарии:
шуткует физорг
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Аххахаха...хаха!!! Пожалел терпил! На изичах затащил АПЛ, клал сверху на этих физруков.
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Опять поссал на парика а главное на жозефинью))) ведь жозефинья по жизни обиженная на Лысого и всю жизнь пытается обойти его и как всегда без шансов вухахахахахахахахахахахахахаха
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КОРОЛЬ
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Лысиус шарлатанус!
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