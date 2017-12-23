Гвардиоле "жаль" конкурентов по Премьер-Лиге

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что ему жаль "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые в любой другой сезон могли бы выиграть Премьер-Лигу.

В этом сезоне команда Гвардиолы бьет все рекорды Премьер-Лиги, победив уже в 16 матчах подряд. Прямо сейчас преимущество "Сити" над своими соседями из "Юнайтед" исчисляется 11 очками.

Гвардиола не ожидал такой прыти от своих игроков, поэтому ему жаль прямых конкурентов, ведь те в любой другой сезон могли бы не только побороться за титул, но и выиграть его.

"Конечно, мне их жаль. За все то время, что я нахожусь здесь, я не сказал ни одного плохого слова о наших соперниках. "Юнайтед" и "Челси" набирают достаточно очков, чтобы стать чемпионами. "Челси" выиграл восемь матчей из последних 10 – с такой серией команды обычно становятся чемпионами. У "Юнайтед" ситуация обстоит примерно так же. Они тоже проводят великолепный сезон".

"Вот почему я постоянно напоминаю, что гонка не завершена. Дело вовсе не в том, что одно поражение или ничья кардинально поменяют ситуацию. Просто наши конкуренты очень сильны", - цитирует Гвардиолу Daily Mirror.

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Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 23.12.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2347

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Последние комментарии:




  1. osivori 23.12.2017 17:34 # osivori
    шуткует физорг

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  2. mcfc-fantactic 23.12.2017 17:25 # mcfc-fantactic
    Аххахаха...хаха!!! Пожалел терпил! На изичах затащил АПЛ, клал сверху на этих физруков.

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  3. lfc01unwa 23.12.2017 16:43 # lfc01unwa
    Опять поссал на парика а главное на жозефинью))) ведь жозефинья по жизни обиженная на Лысого и всю жизнь пытается обойти его и как всегда без шансов вухахахахахахахахахахахахахаха

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  4. mancityman 23.12.2017 15:12 # mancityman
    КОРОЛЬ

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  5. infamous 23.12.2017 15:03 # infamous
    Лысиус шарлатанус!

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