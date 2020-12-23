Эллардайс подтвердил интерес "Эвертона" к Нзонзи

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс заявил, что заинтересован в полузащитнике "Севильи" Стивене Нзонзи.

Как известно, 27-летний Нзонзи разругался с тренерским штабом "Севильи" и уже попросил отпустить его в январе. Ожидается, что Стивен вновь окажется в Англии, где ранее с успехом выступал за "Стоук" и "Блэкберн".



"Эвертон" первым среди клубов Премьер-Лиги подтвердил интерес к опорнику. Эллардайс хотел бы заполучить француза перед второй половиной сезона, хотя понимает, что усиления требуют и другие позиции.



"Я был бы очень заинтересован в Стивене, хотя если вы посмотрите на наш подбор игроков, то поймете, что нам нужно усилить немного другие позиции. Было бы лучше купить еще одного нападающего и защитника, а потом уже, как пойдет", - сообщил Эллардайс Daily Mail.

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