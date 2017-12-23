Клопп извинился за свое поведение на "Эмирейтс"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп извинился за то, что бросил бутылку с водой прямо перед болельщиками "Арсенала".

Невероятный по драматургии матч на "Эмирейтс" не оставил Клоппа равнодушным. После того, как его команда сделала счет 3:3, Юрген в порыве радости бросил бутылку с водой рядом с поклонниками хозяев.



По ходу сезона немец уже не раз попадал в неприятные истории из-за своего чересчур эмоционального поведения. Остыв, Юрген принес извинения болельщикам "Арсенала", но припомнил им оскорбления на протяжении всей игры.



"Я был очень счастлив в тот момент – возможно, слишком счастлив. Мне хотелось бы принести извинения, хотя если бы фанатам "Арсенала" пришлось извиниться за то, что они наговорили мне, то это заняло бы куда больше времени".



"Иногда я немного странно реагирую на те или иные эпизоды в игре. Не подумайте, ничья не сделала меня счастливым, и это лишь тот минимум, который мы заслужили", - приводит слова Клоппа Daily Mail.

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