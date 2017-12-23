Клопп извинился за свое поведение на "Эмирейтс"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп извинился за то, что бросил бутылку с водой прямо перед болельщиками "Арсенала".
Невероятный по драматургии матч на "Эмирейтс" не оставил Клоппа равнодушным. После того, как его команда сделала счет 3:3, Юрген в порыве радости бросил бутылку с водой рядом с поклонниками хозяев.
По ходу сезона немец уже не раз попадал в неприятные истории из-за своего чересчур эмоционального поведения. Остыв, Юрген принес извинения болельщикам "Арсенала", но припомнил им оскорбления на протяжении всей игры.
"Я был очень счастлив в тот момент – возможно, слишком счастлив. Мне хотелось бы принести извинения, хотя если бы фанатам "Арсенала" пришлось извиниться за то, что они наговорили мне, то это заняло бы куда больше времени".
"Иногда я немного странно реагирую на те или иные эпизоды в игре. Не подумайте, ничья не сделала меня счастливым, и это лишь тот минимум, который мы заслужили", - приводит слова Клоппа Daily Mail.
23.12.2017 13:00
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Последние комментарии:
Лучше Клопа нету ТОПА !!!!
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Абсолютно неадекватный придурок. Раньше казалось, что эмоции наиграны(нужно же болельщикам хоть какое-то оправдание пребывания тренера у руля, а так смотрите, какой он шебутной и за команду переживает, парик, кстати, очень умело пользуется этим), но не верилось, что тренер может так радоваться какой-нибудь ничейке с аутсайдером или даже просто голу команде со дна таблицы. Теперь же очевидно, что человек болен и все эти новости про недавнее обследование в психиатрической клинике не беспочвенны.
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А где дисква?
Я просто напомню:
ФА: тренер «МЮ» Жозе Моуринью был дисквалифицирован, потому что бутылка могла поранить людей. Моуринью на эмоциях сильно пнул бутылку, за что был удален с поля. Никто не пострадал, но Особенный все равно получил бан.
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