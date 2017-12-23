Моуриньо сделает из Ибрагимовича плеймейкера

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что готов использовать своего нападающего Златана Ибрагимовича на позиции 10-го номера.

В последние недели "красные дьяволы" испытывают огромные проблемы в созидании, ведь Ромелу Лукаку растерял форму, Генрих Мхитарян угодил в опалу к Моуриньо, а Поль Погба, который мог бы помочь атаке, пропустил три матча из-за дисквалификации.



В сложившейся ситуации Моуриньо задумывается о том, чтобы использовать опытного Ибрагимовича на позиции 10-го номера. Шведу уже довелось попробовать себя в этой роли в матче Кубка Лиги против "Бристоль Сити" посреди недели.



"Это вариант. Златан сыграл чуть больше часа (против "Бристоль Сити") и может выйти в старте против "Лестера". 90 минут будет слишком для него, и это зависит от игры, но я думаю, он готов к появлению в старте".



"Он как раз играл 10-го номера в последнем матче на протяжении части второго тайма, когда мы выпустили Лукаку вместо Дейли Блинда. Лукаку играл 9-го номера, Златан играл 10-го номера".



"Я знал, что к тому времени у него осталось не так много энергии, но у 10-го номера всегда есть пространство между линиями. Ему комфортно играть, когда у него есть пространство, так почему бы и нет?" — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.

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