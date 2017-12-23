Моуриньо сделает из Ибрагимовича плеймейкера

Златан Ибрагимович Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что готов использовать своего нападающего Златана Ибрагимовича на позиции 10-го номера.

В последние недели "красные дьяволы" испытывают огромные проблемы в созидании, ведь Ромелу Лукаку растерял форму, Генрих Мхитарян угодил в опалу к Моуриньо, а Поль Погба, который мог бы помочь атаке, пропустил три матча из-за дисквалификации.

В сложившейся ситуации Моуриньо задумывается о том, чтобы использовать опытного Ибрагимовича на позиции 10-го номера. Шведу уже довелось попробовать себя в этой роли в матче Кубка Лиги против "Бристоль Сити" посреди недели.

"Это вариант. Златан сыграл чуть больше часа (против "Бристоль Сити") и может выйти в старте против "Лестера". 90 минут будет слишком для него, и это зависит от игры, но я думаю, он готов к появлению в старте".

"Он как раз играл 10-го номера в последнем матче на протяжении части второго тайма, когда мы выпустили Лукаку вместо Дейли Блинда. Лукаку играл 9-го номера, Златан играл 10-го номера".

"Я знал, что к тому времени у него осталось не так много энергии, но у 10-го номера всегда есть пространство между линиями. Ему комфортно играть, когда у него есть пространство, так почему бы и нет?" — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.

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Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1549

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 23.12.2017 15:13 # manutd-20champ
    совсем с катушек сьехал

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  2. farot 23.12.2017 14:05 # farot
    обычно он из плеймейкеров Ибрагимовичей делает

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  3. chelsealondon 23.12.2017 13:14 # chelsealondon
    Топарь жуткий...

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  4. ask 23.12.2017 12:38 # ask
    Цыган вообще уже обхезался. Носатый плеймекер )))

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  5. fanat-united 23.12.2017 12:09 # fanat-united
    Лучше уж Феллаини будет 10-ку играть, чем пешеход

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