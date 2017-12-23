Конкуренция со стороны ПСЖ может заставить "Сити" купить Санчеса в январе

"Манчестер Сити" может поспешить с подписанием нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, если того попытается приобрести в январе ПСЖ.

Как известно, прошлым летом "Арсенал" отклонил предложение "горожан" в 60 миллионов фунтов о покупке Санчеса, хотя сам Алексис отчаянно хотел присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы.



В этом сезоне "Сити" демонстрирует настолько впечатляющую игру, что у Гвардиолы просто нет причин вносить какие-либо коррективы и приглашать еще одного футболиста атакующей направленности посреди сезона.



Поэтому Гвардиола планирует повременить с подписанием Санчеса до конца сезона, когда игрок сборной Чили станет свободным агентом. Однако Evening Standard утверждает, что ситуация еще может измениться.



Еще одним претендентом на Алексиса является ПСЖ, который, как поговаривают, уже в январе собирается предложить лучшему бомбардиру "Арсенала" в прошлом сезоне роскошный контракт с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.



Преимущество ПСЖ в том, что парижане, являясь зарубежным клубом, могут свободно общаться с Санчесом уже с 1 января, тогда как "Сити" вынужден обратиться для этого за разрешением к "канонирам" или дождаться окончания сезона.



Таким образом, если ПСЖ попытается приобрести Алексиса в январе, это может заставить "Сити" выдвинуть контрпредложение.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!