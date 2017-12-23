Антонио Конте опасается Руни

Тренер "Челси" Антонио Конте призвал свою команду опасаться полузащитника "Эвертона" Уэйна Руни, который внезапно вновь почувствовал вкус к забитым голам.

То преображение, которое случилось с "ирисками" после назначения Сэма Эллардайса, во многом связано с выходом на пик формы 32-летнего Руни, который забил шесть голов в пяти последних матчах за мерсисайдский клуб.



В преддверии субботнего выезда на "Гудисон Парк" Конте посоветовал своим подопечным обратить особое внимание на Руни, который, по мнению Конте, извлекает пользу из своего решения закончить карьеру в сборной Англии и сосредоточиться на выступлении за "Эвертон".



"Мы должны уделить огромное внимание Уэйну Руни, потому что он тот игрок, который, когда он играет, то играет с душой. Это можно видеть на протяжении матча".



"Он принял непростое решение, покинув сборную. Закончить свою карьеру в национальной команде не бывает легко. Уверен, это решение слегка разбило ему сердце".



"Только сам игрок знает, когда пришло время остановиться и закончить играть за национальную команду. Его решение заслуживает огромного уважения", — цитирует Конте Sky Sports.

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