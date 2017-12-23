Антонио Конте опасается Руни

Уэйн Руни Тренер "Челси" Антонио Конте призвал свою команду опасаться полузащитника "Эвертона" Уэйна Руни, который внезапно вновь почувствовал вкус к забитым голам.

То преображение, которое случилось с "ирисками" после назначения Сэма Эллардайса, во многом связано с выходом на пик формы 32-летнего Руни, который забил шесть голов в пяти последних матчах за мерсисайдский клуб.

В преддверии субботнего выезда на "Гудисон Парк" Конте посоветовал своим подопечным обратить особое внимание на Руни, который, по мнению Конте, извлекает пользу из своего решения закончить карьеру в сборной Англии и сосредоточиться на выступлении за "Эвертон".

"Мы должны уделить огромное внимание Уэйну Руни, потому что он тот игрок, который, когда он играет, то играет с душой. Это можно видеть на протяжении матча".

"Он принял непростое решение, покинув сборную. Закончить свою карьеру в национальной команде не бывает легко. Уверен, это решение слегка разбило ему сердце".

"Только сам игрок знает, когда пришло время остановиться и закончить играть за национальную команду. Его решение заслуживает огромного уважения", — цитирует Конте Sky Sports.

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Метки Конте, Руни, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2017 10:00

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  1. fascll 23.12.2017 12:12 # fascll
    обоссыт чулси

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  2. osivori 23.12.2017 11:10 # osivori
    хряк может порешать, но не сегодня

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  3. zagzag 23.12.2017 10:57 # zagzag
    Ага, шальной левый пенальти забьет как обычно в последнее время...

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  4. chelsealondon 23.12.2017 10:51 # chelsealondon
    Даже в сторону ворот не сможет ударить...

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