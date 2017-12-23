Антонио Конте опасается Руни
Тренер "Челси" Антонио Конте призвал свою команду опасаться полузащитника "Эвертона" Уэйна Руни, который внезапно вновь почувствовал вкус к забитым голам.
То преображение, которое случилось с "ирисками" после назначения Сэма Эллардайса, во многом связано с выходом на пик формы 32-летнего Руни, который забил шесть голов в пяти последних матчах за мерсисайдский клуб.
В преддверии субботнего выезда на "Гудисон Парк" Конте посоветовал своим подопечным обратить особое внимание на Руни, который, по мнению Конте, извлекает пользу из своего решения закончить карьеру в сборной Англии и сосредоточиться на выступлении за "Эвертон".
"Мы должны уделить огромное внимание Уэйну Руни, потому что он тот игрок, который, когда он играет, то играет с душой. Это можно видеть на протяжении матча".
"Он принял непростое решение, покинув сборную. Закончить свою карьеру в национальной команде не бывает легко. Уверен, это решение слегка разбило ему сердце".
"Только сам игрок знает, когда пришло время остановиться и закончить играть за национальную команду. Его решение заслуживает огромного уважения", — цитирует Конте Sky Sports.
23.12.2017 10:00
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