Моуриньо увидел заговор против "Юнайтед" в праздничный период
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо углядел заговор против своей команды, изучая календарь "красных дьяволов" на праздничный период.
Ранее в этом сезоне Моуриньо уже критиковал составителей расписания в Премьер-Лиги, однако теперь у Жозе появился еще один повод для претензий, ведь в праздничный период у "Юнайтед" будет меньше дней для отдыха, чем у какой-либо другой топ-команды.
После субботнего матча против "Лестера" подопечным Моуриньо предстоит сыграть с "Бернли" на Boxing Day, против "Саутгемптона" 30 декабря и против "Эвертона" 1 января. На этом отрезке у "дьяволов" будет только шесть дней для отдыха, тогда как у "Арсенала" и "Тоттенхэма" — девять, у "Челси" — восемь, а у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" — семь. Португальский тренер не думает, что это совпадение.
"Да, я обеспокоен. Мы такие не одни. "Лестер" среди тех, кто оказался в таком же положении. Мы провели простое исследование и установили, что существует большая разница, действительно большая разница, в количестве дней отдыха у одних клубов и у других".
"Очевидно, что некоторые клубы находятся в действительно привилегированном положении, а есть другая группа, которую наказывают решениями, связанными с календарем. Также есть группа посередине, и я бы хотел быть в ней. Знаю, я никогда не буду среди избранных, но я бы предпочел быть посередине".
"Могу ли я поверить, что это не заговор? Хороший вопрос. Вы хотите, чтобы меня наказали, не так ли?" — цитирует Моуриньо The Telegraph.
23.12.2017 09:00
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Последние комментарии:
и че? это англия тут всегда так было
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Ребята почему вы так ненавидете мауриньо что все забыли как он выйгрывал трофеи
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Лучше бы тернировать, а не п..деть. Задолбал уже своими оправданиями! Игры у команды как не было, так нет и сейчас. Временные проблески случаются, но не более. Никакой стабильности, одни заговоры и интриги, Малахов х..ев!
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Маур по игре уже не вывозит, скам состав посредственный собрал, пиарится хоть как-то с помощью кого-то... Привыкли уже, не интересно.
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Иллюминат хренов во всем везде заговор ищет
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опять хайпится пидар
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поц
арсенал играет против Ливерпуля и Челси на boxing day
Источник: http://fapl.ru/posts/59383/
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классика. зато в начале сезона, когда играли против бичей, он молчал)
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Точно!!! - но только если Маур сам его возглавляет!!!
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нытик бля , календарь обычный
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