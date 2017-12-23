Моуриньо увидел заговор против "Юнайтед" в праздничный период

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо углядел заговор против своей команды, изучая календарь "красных дьяволов" на праздничный период.

Ранее в этом сезоне Моуриньо уже критиковал составителей расписания в Премьер-Лиги, однако теперь у Жозе появился еще один повод для претензий, ведь в праздничный период у "Юнайтед" будет меньше дней для отдыха, чем у какой-либо другой топ-команды.



После субботнего матча против "Лестера" подопечным Моуриньо предстоит сыграть с "Бернли" на Boxing Day, против "Саутгемптона" 30 декабря и против "Эвертона" 1 января. На этом отрезке у "дьяволов" будет только шесть дней для отдыха, тогда как у "Арсенала" и "Тоттенхэма" — девять, у "Челси" — восемь, а у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" — семь. Португальский тренер не думает, что это совпадение.



"Да, я обеспокоен. Мы такие не одни. "Лестер" среди тех, кто оказался в таком же положении. Мы провели простое исследование и установили, что существует большая разница, действительно большая разница, в количестве дней отдыха у одних клубов и у других".



"Очевидно, что некоторые клубы находятся в действительно привилегированном положении, а есть другая группа, которую наказывают решениями, связанными с календарем. Также есть группа посередине, и я бы хотел быть в ней. Знаю, я никогда не буду среди избранных, но я бы предпочел быть посередине".



"Могу ли я поверить, что это не заговор? Хороший вопрос. Вы хотите, чтобы меня наказали, не так ли?" — цитирует Моуриньо The Telegraph.

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