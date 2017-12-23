Моуриньо увидел заговор против "Юнайтед" в праздничный период

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо углядел заговор против своей команды, изучая календарь "красных дьяволов" на праздничный период.

Ранее в этом сезоне Моуриньо уже критиковал составителей расписания в Премьер-Лиги, однако теперь у Жозе появился еще один повод для претензий, ведь в праздничный период у "Юнайтед" будет меньше дней для отдыха, чем у какой-либо другой топ-команды.

После субботнего матча против "Лестера" подопечным Моуриньо предстоит сыграть с "Бернли" на Boxing Day, против "Саутгемптона" 30 декабря и против "Эвертона" 1 января. На этом отрезке у "дьяволов" будет только шесть дней для отдыха, тогда как у "Арсенала" и "Тоттенхэма" — девять, у "Челси" — восемь, а у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" — семь. Португальский тренер не думает, что это совпадение.

"Да, я обеспокоен. Мы такие не одни. "Лестер" среди тех, кто оказался в таком же положении. Мы провели простое исследование и установили, что существует большая разница, действительно большая разница, в количестве дней отдыха у одних клубов и у других".

"Очевидно, что некоторые клубы находятся в действительно привилегированном положении, а есть другая группа, которую наказывают решениями, связанными с календарем. Также есть группа посередине, и я бы хотел быть в ней. Знаю, я никогда не буду среди избранных, но я бы предпочел быть посередине".

"Могу ли я поверить, что это не заговор? Хороший вопрос. Вы хотите, чтобы меня наказали, не так ли?" — цитирует Моуриньо The Telegraph.

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Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 3948

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Последние комментарии:




  1. antuanpdf 23.12.2017 14:07 # antuanpdf
    и че? это англия тут всегда так было

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  2. ddf 23.12.2017 13:22 # ddf
    Ребята почему вы так ненавидете мауриньо что все забыли как он выйгрывал трофеи

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  3. nehta 23.12.2017 12:56 # nehta
    Лучше бы тернировать, а не п..деть. Задолбал уже своими оправданиями! Игры у команды как не было, так нет и сейчас. Временные проблески случаются, но не более. Никакой стабильности, одни заговоры и интриги, Малахов х..ев!

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  4. zagzag 23.12.2017 11:00 # zagzag
    Маур по игре уже не вывозит, скам состав посредственный собрал, пиарится хоть как-то с помощью кого-то... Привыкли уже, не интересно.

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  5. intellect 23.12.2017 09:45 # intellect
    Иллюминат хренов во всем везде заговор ищет

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  6. hammersmith 23.12.2017 09:33 # hammersmith
    опять хайпится пидар

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  7. marcus 23.12.2017 09:29 # marcus
    поц
    арсенал играет против Ливерпуля и Челси на boxing day

    Источник: http://fapl.ru/posts/59383/

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  8. largo-winch 23.12.2017 09:02 # largo-winch
    классика. зато в начале сезона, когда играли против бичей, он молчал)

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  9. morkovka 23.12.2017 09:02 # morkovka
    Точно!!! - но только если Маур сам его возглавляет!!!

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  10. mancun-1878 23.12.2017 09:01 # mancun-1878
    нытик бля , календарь обычный

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