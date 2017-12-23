19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Педро В субботу 23 декабря девятью поединками завершится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ЧЕЛСИ 15:30 Онлайн-трансляция

Это будет третья встреча этих команд в текущем сезоне, и Антонио Конте предстоит столкнуться уже с третьим тренером во главе "Эвертона". Еще месяц назад исход данной встречи выглядел бы предсказуемым, но после назначения Сэма Эллардайса "ириски" преобразились и выиграли четыре из пяти последних матчей в Премьер-Лиге, что обещает "Челси" непростой выезд. В восьми последних встречах команд в рамках чемпионата "синие" потерпели лишь одно поражение, одержав шесть побед.

Вингер "Эвертона" Янник Боласи может сыграть свой первый матч за год, но Лейтон Бэйнс все еще лечится.

Из-за перебора желтых карточек этот матч пропускает Альваро Мората. Давид Луис все еще отсутствует с травмой колена.

ВЕСТ ХЭМ — НЬЮКАСЛ 18:00 Онлайн-трансляция

Набрав семь очков в трех последних матчах, "Вест Хэм" выкарабкался из зоны вылета, тогда как "Ньюкасл" в эту самую зону опустился. "Сороки" находятся в глубочайшем кризисе и не знают побед в Премьер-Лиге уже на протяжении девяти поединков, причем восемь из них — это поражения. Оба последних выезда "Ньюкасла" в гости к "молотобойцам" в рамках чемпионата завершились проигрышами.

На два матча за симуляцию дисквалифицирован полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини. Марк Нобл и Мичейл травмированы, но Шейху Куяте уже поправился.

В лазарете "Ньюкасла" остаются Хесус Гамес и Александар Митрович. Джонджо Шелви все еще дисквалифицирован.

СУОНСИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00

Эту неделю "Суонси" начал с того, что уволил Пола Клемента, замена которому пока не найдена. Таким образом, на домашний матч против "Кристал Пэлас", недавно выкарабкавшегося из зоны вылета и занимающего уже 14-ю позицию в таблице, "лебедей" выведет играющий тренер Леон Бриттон, который сразу поспешил заявить, что не претендует на эту работу на постоянной основе. "Суонси" не знает поражений в пяти встречах с "орлами" в рамках Премьер-Лиги, выиграв все три последних.

Помимо непосредственно Бриттона, за "Суонси" не сможет сыграть и нападающий Вильфрид Бони. Лерой Фер под вопросом.

На один матч дисквалифицирован нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке, а вот Лука Миливоевич свое наказание уже отбыл. Мамаду Сако, Джоэл Уорд и Коннор Уикхэм продолжает восстановление после травм.

СТОУК — ВЕСТ БРОМВИЧ 18:00

На своей пресс-конференции главный тренер "Стоука" Марк Хьюз дал ясно понять, что не будет уволен, даже в случае поражения, но пресса считает иначе. Это поражение, если оно случится, может стать для "гончаров" четверым кряду. "Вест Бромвич" тоже отчаянно нуждается в победе, которых пока не знает после прихода на тренерский мостик Алана Пардью. Вообще, "дрозды" не выигрывают уже 17 матчей кряду с учетом всех соревнований, что является клубным рекордом. У "Стоука" ни одной победы в шести последних встречах с "Вест Бромвичем" в рамках Премьер-Лиги.

"Стоук" рискует недосчитаться Курта Зума, Эрика Питерса и Чарли Адама. Глен Джонсон залечил колено, но Хесе Родригес не успевает вернуться к субботе.

Из лазарета "Вест Бромвича" вернулись Насер Шадли и Мэтт Филлипс, но Крейг Доусон и Джеймс Моррисон сделать то же самое пока не готовы.

САУТГЕМПТОН — ХАДДЕРСФИЛД 18:00 Онлайн-трансляция

"Саутгемптон" занимает 12-ю позицию, но находится всего в трех очках от зоны вылета, заигрывание с которой Маурисио Пеллегрино ни за что не простят. "Святые" должны постараться набрать очки дома против новичка Премьер-Лиги, потому что впереди тяжелейшие выезды к "Тоттенхэму" и "Манчестер Юнайтед". В случае победы "Хаддерсфилд" сможет встретить Рождество в верхней половине таблицы в рамках высшего дивизиона впервые с 1954 года. "Саутгемптон" выиграл все три последних домашних встречи с "терьерами" во всех соревнованиях с общим счетом 13:1.

"Саутгемптон" будет лишен своих основных крайних защитников в лице Седрика Соареша и Райана Бертрана.

Нападающий "Хаддерсфилда" Элиас Качунга рискует пропустить около трех месяцев с травмой колена. Джонатан Хогг дисквалифицирован на один матч.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — БОРНМУТ 18:00

Рахим Стерлинг Когда эти команды встречались в августе, "Манчестер Юнайтед" пришлось попотеть, и только гол Рахима Стерлинга в концовке принес "горожанам" три очка — та победа как раз стала первой в их 16-матчевой серии в рамках Премьер-Лиги. Если на сей раз "Борнмуту" удастся унести ноги с "Этихад", это будет воспринято за сенсацию, ведь "вишенки" не могут выиграть уже шесть поединков кряду, забив в них только четыре гола. "Сити" одержал пять побед в пяти встречах с "Борнмутом" в рамках Премьер-Лиги.

Полузащитник "Сити" Давид Сильва отсутствует по причинам личного характера. Венсан Компани под вопросом. Джон Стоунс, Бенжамен Менди и юный Фил Фоден травмированы.

"Борнмут" будет лишен нападающего Джермейна Дефо, который получил травму лодыжки в матче Кубка Лиги против "Челси". В том же поединке у Харри Артера возникли проблемы с икрой. Чарли Дэниэлс и Джошуа Кинг под вопросом.

БРАЙТОН — УОТФОРД 18:00

Обе команды находятся в неважной форме. "Брайтон" не знает побед уже в семи матчах Премьер-Лиги, а в шести последних забил только один гол, да и тот с пенальти. "Уотфорд" набрал лишь одно очко в пяти последних поединках и может впервые в сезоне оформить четыре поражения подряд. В 11 последних встречах команд в рамках чемпионата "чайки" одержали одну победу — в Чемпионшипе в сентябре 2012.

Из-за перебора желтых карточек этот матч пропускает защитник "Брайтона" Шон Даффи. В лазарете остается только Стив Сидуэлл.

"Уотфорд" будет лишен дисквалифицированных Марвина Зегелара, Абдулайе Дукуре и Троя Дини, но Том Клеверли свое наказание уже отбыл. Уилл Хьюз вряд ли поправится к субботе.

БЕРНЛИ — ТОТТЕНХЭМ 20:30

"Бернли" вряд ли мог представить, что к концу календарного года будет опережать "Тоттенхэм" в таблице. В этом матче "шпоры" постараются реабилитироваться за неприятное поражение 4:1 от "Манчестер Сити", в которой коллектив Маурисио Почеттино выглядел слишком жалко. "Тоттенхэм" не проигрывает "бордовым" уже в семи встречах с учетом всех соревнований, включая четыре победы.

Главной проблемой для "Бернли" станет трехматчевая дисквалификация защитника Джеймса Тарковски. У Стивена Уорда проблемы с коленом, но Мэтт Лоутон может вернуться после аналогичного повреждения.

Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма едва возобновил полноценные тренировки, но играть еще не готов. Давинсон Санчес возвращается после дисквалификации.

ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:45

Златан Ибрагимович Посреди этой недели "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" вылетели из Кубка Лиги, причем первые — только в серии пенальти против "Манчестер Сити", а вторые сенсационно уступили "Бристоль Сити" в основное время. В 17 последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги "лисам" лишь однажды удалось переиграть "красных дьяволов" — 5:4 в сентябре 2014.

Роберт Хут и Мэтт Джеймс уже покинули лазарет "Лестера", но впереди у них недели тренировок.

"Юнайтед" будет лишен в праздничный период целого ряда игроков: Эрика Байи, Антонио Валенсию, Маруана Феллайни и Майкла Кэррика. Златан Ибрагимович претендует на место в старте.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!



Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2017 08:05

Количество просмотров Просмотров: 6035

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. valiverpool 23.12.2017 17:25 # valiverpool
    Ладно, Эвертон...ну а хули эта помойка с лондона не забила?

    (ответить)

  2. bezviz 23.12.2017 17:24 # bezviz
    дно е6аное, эвертон е6учий автобус членчи е6аные немощи, е6ал всех в рот

    (ответить)

  3. kos9k 23.12.2017 17:23 # kos9k
    закономерный результат двух автобусов)

    (ответить)

  4. spartan 23.12.2017 17:22 # spartan
    грит может начинать орать

    (ответить)

  5. mcfc-fantactic 23.12.2017 17:21 # mcfc-fantactic
    Мля...сколько обводок сделал азззазар?

    (ответить)

  6. katy-perry 23.12.2017 17:21 # katy-perry
    Самый лютый автобус что я видел в этом сезоне

    (ответить)

  7. jesus33 23.12.2017 17:21 # jesus33
    Синяя помойка chelsea сократила отставание от Манчестер Сити до 13 очков и продолжает бороться за чемпионтсво.

    (ответить)

  8. samurai8888 23.12.2017 17:21 # samurai8888
    чолси

    (ответить)

  9. toha-bludsikir 23.12.2017 17:20 # toha-bludsikir
    у эвертона ноль ударов в створ, но как же изичайше они отбирают очки у бедного челче

    (ответить)

  10. blueswin 23.12.2017 17:18 # blueswin
    Ну а на что рассчитывал в целом Конте выезжая из Лондона к оборонительному Элердайсу? Ничему жизнь не учит.

    Бакайоко
    Дзапакоста
    Батшуаи

    это просто даже не профессиональные футболисты как минимум.

    (ответить)

  11. toha-bludsikir 23.12.2017 17:18 # toha-bludsikir
    ах ах ах ах кризис кризис. календарь календарь. травмы травмы

    (ответить)

  12. reams 23.12.2017 17:16 # reams
    ну пздц, а с Лежьеном то что, тоже сдох как Руни что ль

    (ответить)

  13. farot 23.12.2017 17:16 # farot
    бля, хули этого пидара эллардайса не посадили в прошлом году?
    заебал уже

    (ответить)

  14. valiverpool 23.12.2017 17:15 # valiverpool
    Членси - загубила пресс, парики ебаные

    (ответить)

  15. mancun-1878 23.12.2017 17:15 # mancun-1878
    Запакоста дно конченное

    (ответить)

  16. blueswin 23.12.2017 17:14 # blueswin
    Лучше бы Дзапокоста не выходил вообще на поле, а вообще лучше было бы если бы его в Челси не покупали. Настолько слабого игрока в Челси не было давно.

    (ответить)

  17. katy-perry 23.12.2017 17:14 # katy-perry
    Какие ж закакоста и башуи конченые днари, просто от безысходности их выпустили

    (ответить)

  18. lfc01unwa 23.12.2017 17:13 # lfc01unwa
    Щельнсе уииииииииииииииииииииииии

    (ответить)

  19. mikki14 23.12.2017 17:12 # mikki14
    Пенсов обоссали, лохи

    (ответить)

  20. sausage 23.12.2017 17:08 # sausage
    Эх, был бы Рунька, уже воткнул бы свой очередной.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: