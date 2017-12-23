Пеллегрино не знает об интересе "Сити" к Ван Дейку

Наставник "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино заявил, что ничего не знает об интересе к защитнику Виргилу Ван Дейку со стороны "Манчестер Сити".

Как утверждает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, "горожане" уже наладили контакт с "Саутгемптоном" относительно Ван Дейка, который является целью номер один для лидеров Премьер-Лиги на зимнее трансферное окно.



Однако в преддверии субботнего матча против "Хаддерсфилда" Пеллегрино признался, что такого рода новости являются для него сюрпризом. Руководство клуба с "Сент Мэри" не сообщало Маурисио, что Виргил может быть продан.



"Я не думаю, что это правда. Этим утром я общался с Лесом (Ридом, вице-президентом) по этому поводу, но никто из нас ничего не слышал об интересе "Сити".



"Я лишь знаю, что Виргил важный игрок, и насчет него будет много спекуляций, как и насчет других, потому что у нас в команде много ценных игроков".



"Это нормально, и я не могу контролировать такие вещи, однако я не хочу чересчур уделять им внимание. Прошу прощения, но завтра нам предстоит важный матч, и важнее всего для нас набрать в нем три очка".



"Я хочу сохранить Виргила. Насчет его будущего много спекуляций, и я не могу о них говорить. Я не могу контролировать информацию, поступающую извне", — сообщил Пеллегрино.

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