Пеллегрино не знает об интересе "Сити" к Ван Дейку

Виргил Ван Дейк Наставник "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино заявил, что ничего не знает об интересе к защитнику Виргилу Ван Дейку со стороны "Манчестер Сити".

Как утверждает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, "горожане" уже наладили контакт с "Саутгемптоном" относительно Ван Дейка, который является целью номер один для лидеров Премьер-Лиги на зимнее трансферное окно.

Однако в преддверии субботнего матча против "Хаддерсфилда" Пеллегрино признался, что такого рода новости являются для него сюрпризом. Руководство клуба с "Сент Мэри" не сообщало Маурисио, что Виргил может быть продан.

"Я не думаю, что это правда. Этим утром я общался с Лесом (Ридом, вице-президентом) по этому поводу, но никто из нас ничего не слышал об интересе "Сити".

"Я лишь знаю, что Виргил важный игрок, и насчет него будет много спекуляций, как и насчет других, потому что у нас в команде много ценных игроков".

"Это нормально, и я не могу контролировать такие вещи, однако я не хочу чересчур уделять им внимание. Прошу прощения, но завтра нам предстоит важный матч, и важнее всего для нас набрать в нем три очка".

"Я хочу сохранить Виргила. Насчет его будущего много спекуляций, и я не могу о них говорить. Я не могу контролировать информацию, поступающую извне", — сообщил Пеллегрино.

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Метки Ван Дейк, Манчестер Сити, Пеллегрино, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 693

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Последние комментарии:




  1. valiverpool 23.12.2017 11:29 # valiverpool
    думаю, что ВВД не петух, чтобы со стерлядью играть в одной тиме, да ещё и в голубой футболке

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  2. ilovemanutd 23.12.2017 11:11 # ilovemanutd
    Почему новость про Ван Дейка, а на фото женщина какая-то?

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  3. lahmatyj 23.12.2017 10:41 # lahmatyj
    Норм фото. Похож на старую индейскую бабку.

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  4. largo-winch 23.12.2017 08:51 # largo-winch
    Передаёт привет Трансферному комитету старой портовой помойки.

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  5. hammersmith 23.12.2017 08:27 # hammersmith
    так он же в Ливерпупе уже

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  6. skazka 23.12.2017 08:26 # skazka
    Отлично вписался бы в Сити! Отличное усиление было бы для команды!
    Надеюсь, перейдёт.

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