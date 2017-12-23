Пеллегрино не знает об интересе "Сити" к Ван Дейку
Наставник "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино заявил, что ничего не знает об интересе к защитнику Виргилу Ван Дейку со стороны "Манчестер Сити".
Как утверждает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, "горожане" уже наладили контакт с "Саутгемптоном" относительно Ван Дейка, который является целью номер один для лидеров Премьер-Лиги на зимнее трансферное окно.
Однако в преддверии субботнего матча против "Хаддерсфилда" Пеллегрино признался, что такого рода новости являются для него сюрпризом. Руководство клуба с "Сент Мэри" не сообщало Маурисио, что Виргил может быть продан.
"Я не думаю, что это правда. Этим утром я общался с Лесом (Ридом, вице-президентом) по этому поводу, но никто из нас ничего не слышал об интересе "Сити".
"Я лишь знаю, что Виргил важный игрок, и насчет него будет много спекуляций, как и насчет других, потому что у нас в команде много ценных игроков".
"Это нормально, и я не могу контролировать такие вещи, однако я не хочу чересчур уделять им внимание. Прошу прощения, но завтра нам предстоит важный матч, и важнее всего для нас набрать в нем три очка".
"Я хочу сохранить Виргила. Насчет его будущего много спекуляций, и я не могу о них говорить. Я не могу контролировать информацию, поступающую извне", — сообщил Пеллегрино.
23.12.2017 08:00
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Последние комментарии:
думаю, что ВВД не петух, чтобы со стерлядью играть в одной тиме, да ещё и в голубой футболке
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Почему новость про Ван Дейка, а на фото женщина какая-то?
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Норм фото. Похож на старую индейскую бабку.
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Передаёт привет Трансферному комитету старой портовой помойки.
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так он же в Ливерпупе уже
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Отлично вписался бы в Сити! Отличное усиление было бы для команды!
Надеюсь, перейдёт.
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