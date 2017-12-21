Маттео Дармиан может уйти из "Юнайтед" в "Наполи"

Маттео Дармиан "Наполи" заинтересован в приобретении крайнего защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана в зимнее трансферное окно.

Напомним, "красные дьяволы" купили игрока сборной Италии у "Торино" летом 2015 по инициативе своего бывшего тренера Луи Ван Галя.

Однако при Жозе Моуриньо 28-летнему Дармиану так и не удалось стать основным игроком, что вредит шансам Маттео поехать на Чемпионат Мира следующим летом.

Как стало известно Sky Sports от своих источников, Дармиан желает покинуть "Олд Траффорд" в январе и открыт к переговорам с заинтересованными клубами, несмотря на то, что его контракт с "Юнайтед" истекает только в 2020 году.

Сообщается, что одним из главных претендентов на Маттео является "Наполи", который сейчас лидирует в Серии А и находится в поисках усиления на вторую половину сезона.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!



Метки Дармиан, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 299

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 21.12.2017 10:31 # largo-winch
    чемпионат мира для аутистов, mihajlo добавь

    (ответить)

  2. wengerrrro 21.12.2017 10:21 # wengerrrro
    что вредит шансам Маттео поехать на Чемпионат Мира следующим летом.


    Источник: http://fapl.ru/posts/59341/
    фоксмс перелогинься

    (ответить)

  3. narcot 21.12.2017 10:21 # narcot
    скорей бы

    (ответить)

  4. andros13 21.12.2017 10:20 # andros13
    Вчера его лохи из ЧШ на замахе убирали всю дорогу

    (ответить)

  5. red-scauser 21.12.2017 10:10 # red-scauser
    какой еще чм для итальянцев михайло вахахахахаха

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: