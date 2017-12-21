Маттео Дармиан может уйти из "Юнайтед" в "Наполи"

"Наполи" заинтересован в приобретении крайнего защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана в зимнее трансферное окно.

Напомним, "красные дьяволы" купили игрока сборной Италии у "Торино" летом 2015 по инициативе своего бывшего тренера Луи Ван Галя.



Однако при Жозе Моуриньо 28-летнему Дармиану так и не удалось стать основным игроком, что вредит шансам Маттео поехать на Чемпионат Мира следующим летом.



Как стало известно Sky Sports от своих источников, Дармиан желает покинуть "Олд Траффорд" в январе и открыт к переговорам с заинтересованными клубами, несмотря на то, что его контракт с "Юнайтед" истекает только в 2020 году.



Сообщается, что одним из главных претендентов на Маттео является "Наполи", который сейчас лидирует в Серии А и находится в поисках усиления на вторую половину сезона.

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