Конте расстроен дисквалификацией Мораты

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что дисквалификация нападающего Альваро Мораты на субботний матч Премьер-Лиги против "Эвертона" станет "большой потерей" для его команды.

Накануне вечером именно Мората вывел "синих" в полуфинал Кубка Лиги. Появившись на замену во втором тайме домашнего матча против "Борнмута", Альваро забил победный гол в компенсированное время (2:1).



Также 25-летний испанец получил желтую карточку, которая стала для него пятой в этом сезоне во внутренних соревнованиях. А это означает, что теперь Мората пропустит выезд к "Эвертону", который находится в прекрасной форме после прихода на тренерский мостик Сэма Эллардайса.



"Буду честен, я не видел, за что ему показали эту желтую карточку. Это большая потеря для нас, в особенности потому, что матч против "Эвертона" обещает быть тяжелым. Жаль, очень жаль. Однако мы должны принять это".



"Сегодня много игроков получили желтые карточки, но важнее всего, что мы в полуфинале. В прошлом сезоне, если вы помните, мы вылетели в четвертом раунде от "Вест Хэма". Мы должны быть рады, что в этом сезоне достигли полуфинала в одном из кубковых английских турниров".



"Это замечательное достижение, в том числе и потому, что мы сделали это, активно используя ротацию. Я рад, как мои игроки себя проявили. Надеюсь, так будет и дальше", — приводит слова Конте The Independent.

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