"Суонси" рассматривает кандидатуру Ван Галя
"Суонси" рассматривает кандидатуру 66-летнего Луи Ван Галя на должность главного тренера.
В среду вечером, напомним, валлийский клуб объявил о расставании с Полом Клементом, который в прошлом сезоне спас "лебедей" от вылета из Премьер-Лиги, но в этом явно упустил контроль над ситуацией.
Под руководством Клемента "Суонси" проиграл четыре из пяти последних матчей и опустился на последнее место в Премьер-Лиге, после чего боссы клуба указали Полу на дверь и принялись искать нового рулевого.
Как сообщает Daily Mirror, клуб с "Либерти" хочет пригласить опытного по меркам Премьер-Лиги тренера и в данный момент рассматривает следующих кандидатов: Славена Билича, Тони Пьюлиса, Рональда Кумана, а также Луи Ван Галя.
Трое первых специалистов из шорт-листа "Суонси" были уволены клубами Премьер-Лиги лишь в этом сезоне, тогда как Ван Галь, покинувший "Манчестер Юнайтед" по окончании позапрошлого сезона, недавно сообщил о своем желании вернуться в английский футбол и отомстить "красным дьяволам".
Ожидается, что "Суонси" произведет назначение до важнейшего матча против "Кристал Пэлас" в субботу. В противном случае шефство над командой возьмет играющий тренер Леон Бриттон, потому что остальные ассистенты покинули "Либерти" вместе с Клементом.
21.12.2017 08:00
Просмотров: 403
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Будет громить мю как и обещал
(ответить)
Назначать тренера, к такому возрасту не имеющего нормального опыта работы в АПЛ, верх тупости. Разве что терять нечего, от балды назначим, вдруг получится
(ответить)
бля пусть леон бриттон возьмёт и шершавым мухомором. ну вы поняли
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий