"Суонси" рассматривает кандидатуру Ван Галя

Луи Ван Галь "Суонси" рассматривает кандидатуру 66-летнего Луи Ван Галя на должность главного тренера.

В среду вечером, напомним, валлийский клуб объявил о расставании с Полом Клементом, который в прошлом сезоне спас "лебедей" от вылета из Премьер-Лиги, но в этом явно упустил контроль над ситуацией.

Под руководством Клемента "Суонси" проиграл четыре из пяти последних матчей и опустился на последнее место в Премьер-Лиге, после чего боссы клуба указали Полу на дверь и принялись искать нового рулевого.

Как сообщает Daily Mirror, клуб с "Либерти" хочет пригласить опытного по меркам Премьер-Лиги тренера и в данный момент рассматривает следующих кандидатов: Славена Билича, Тони Пьюлиса, Рональда Кумана, а также Луи Ван Галя.

Трое первых специалистов из шорт-листа "Суонси" были уволены клубами Премьер-Лиги лишь в этом сезоне, тогда как Ван Галь, покинувший "Манчестер Юнайтед" по окончании позапрошлого сезона, недавно сообщил о своем желании вернуться в английский футбол и отомстить "красным дьяволам".

Ожидается, что "Суонси" произведет назначение до важнейшего матча против "Кристал Пэлас" в субботу. В противном случае шефство над командой возьмет играющий тренер Леон Бриттон, потому что остальные ассистенты покинули "Либерти" вместе с Клементом.

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Метки Ван Галь, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 21.12.2017 08:56 # van-der-slav
    Будет громить мю как и обещал

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  2. qwerd 21.12.2017 08:33 # qwerd
    Назначать тренера, к такому возрасту не имеющего нормального опыта работы в АПЛ, верх тупости. Разве что терять нечего, от балды назначим, вдруг получится

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  3. toha-bludsikir 21.12.2017 08:15 # toha-bludsikir
    бля пусть леон бриттон возьмёт и шершавым мухомором. ну вы поняли

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