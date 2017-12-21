Клопп может оставить оборону "Ливерпуля" без усиления в январе

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что может оставить линию обороны без усиления в зимнее трансферное окно.

Больше, чем "красные" (20), в этом сезоне не пропустила ни одна команда Премьер-Лиги из числа первых семи на данный момент. Весьма уязвимой выглядела оборона "Ливерпуля" и в некоторых матчах Лиги Чемпионов — как, например, на выезде против "Севильи" (3:3).



Однако в девяти последних матчах чемпионата "Ливерпуль" позволил соперникам поразить свои ворота только четырежды, и из этих четырех голов лишь один состоялся с открытой игры. Учитывая это, Клопп может отказаться от приобретения защитника в январе.



"Эти спекуляции никогда не прекратятся, пока мы, наверное, что-нибудь не предпримем. Конечно, то, как мы играем, оказывает влияние на наши планы, но я не могу сказать, какое именно. Вам придется подождать".



"Когда мы выигрываем матч и хорошо обороняемся, я счастлив. Когда мы не обороняемся хорошо как команда, я не бываю счастлив, однако я не думаю, что покупка нового игрока всегда решает такого рода проблемы".



"Четыре пропущенных гола в девяти матчах — это хорошо. Парни хорошо действовали при различных схемах, и мне это действительно понравилось. Я наблюдаю значительный прогресс".



"Мы знали, что нам нужно лучше обороняться. Это не так, что я сказал: "А теперь давайте все делать по-другому". Парням просто требовалось быть внимательнее в различных ситуациях. Не только защитникам, а всем игрокам".



"Нам требовалось быть ответственнее. Наша команда сильно ориентирована на атаку, но это не означает, что мы должны давать свободное пространство сопернику", — цитирует Клоппа Sky Sports.

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