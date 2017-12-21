Моуриньо объяснил вылет МЮ из Кубка Лиги невезением

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил сенсационный вылет своей команды из Кубка Лиги невезением.

Накануне "красные дьяволы" лишились возможности защитить свое звание победителя Кубка Лиги, проиграв в гостях у "Бристоль Сити" из Чемпионшипа со счетом 2:1.



В этот вечер "Юнайтед" был далек от своих лучших образцов, даже по меркам нынешнего сезона, однако Моуриньо предпочел не критиковать своих подопечных, а посетовать на отвернувшуюся удачу.



"Когда команда Премьер-Лиги проигрывает команде из низшего дивизиона, обычно это происходит по причине того, что ты не сыграл хорошо. Однако, буду честен, я не могу назвать нашу игру плохой".



"Мы сыграли не слишком хорошо, но и не настолько плохо, чтобы я вышел сюда и очень бы критиковал своих игроков. Я предпочитаю похвалить "Бристоль".



"Я изучал их команду. Я рассказал своим игрокам об их качествах. Думаю, им повезло. До того как счет стал 1:0, мы дважды пробили в штангу, а после 1:1 мы доминировали в игре и имели лучшие моменты".



"А затем они забили этот гол, когда у нас уже не было возможности отыграться. Поэтому им повезло, но они очень упорно сражались и являются очень хорошей командой".



"Так что я не буду критиковать своих игроков — я предпочитаю похвалить "Бристоль Сити", — цитирует Моуриньо The Independent.

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