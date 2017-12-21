Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги
Состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Лиги. "Бристоль Сити", обидчик "Манчестер Юнайтед", получил себе в соперники "Манчестер Сити".
В другом полуфинале сойдутся "Челси", преодолевший сопротивление "Борнмута", и "Арсенал", сутками ранее переигравший "Вест Хэм".
Напомним, регламент Кубка Англии таков, что каждый полуфинал играется в два матча — дома и на выезде. Первые поединки состоятся на неделе, стартующей 8 января, ответные — на неделе, стартующей 22 января.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги
Челси — Арсенал
Манчестер Сити — Бристоль Сити
21.12.2017 01:30
Просмотров: 934
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Настоящий Манчестер покажет что такое КОРОЛИ АПЛ !
(ответить)
сито в этом сезоне слишком везуч.
норм лысое уебище насосало всем, кому нужно
(ответить)
Хороший жребий... удачи всем командам
(ответить)
Лол, изи трофей для Сити.
(ответить)
МЮ против Ливера норм жребий
(ответить)
Членсы будут выебаны в финале Бристоль Сити
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий