Состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Лиги. "Бристоль Сити", обидчик "Манчестер Юнайтед", получил себе в соперники "Манчестер Сити".

В другом полуфинале сойдутся "Челси", преодолевший сопротивление "Борнмута", и "Арсенал", сутками ранее переигравший "Вест Хэм".



Напомним, регламент Кубка Англии таков, что каждый полуфинал играется в два матча — дома и на выезде. Первые поединки состоятся на неделе, стартующей 8 января, ответные — на неделе, стартующей 22 января.



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги



Челси — Арсенал

Манчестер Сити — Бристоль Сити

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