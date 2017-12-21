Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги

Кубок Лиги Состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Лиги. "Бристоль Сити", обидчик "Манчестер Юнайтед", получил себе в соперники "Манчестер Сити".

В другом полуфинале сойдутся "Челси", преодолевший сопротивление "Борнмута", и "Арсенал", сутками ранее переигравший "Вест Хэм".

Напомним, регламент Кубка Англии таков, что каждый полуфинал играется в два матча — дома и на выезде. Первые поединки состоятся на неделе, стартующей 8 января, ответные — на неделе, стартующей 22 января.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги

Челси — Арсенал
Манчестер Сити — Бристоль Сити

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Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2017 01:30

Количество просмотров Просмотров: 934

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Последние комментарии:




  1. mancityman 21.12.2017 01:58 # mancityman
    Настоящий Манчестер покажет что такое КОРОЛИ АПЛ !

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  2. thegodfather 21.12.2017 01:46 # thegodfather
    сито в этом сезоне слишком везуч.
    норм лысое уебище насосало всем, кому нужно

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  3. bes-ter 21.12.2017 01:41 # bes-ter
    Хороший жребий... удачи всем командам

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  4. jesus33 21.12.2017 01:41 # jesus33
    Лол, изи трофей для Сити.

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  5. mancunia-planet 21.12.2017 01:40 # mancunia-planet
    МЮ против Ливера норм жребий

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  6. moneymaker 21.12.2017 01:34 # moneymaker
    Членсы будут выебаны в финале Бристоль СитиПользователь получил предупреждение

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